ஈரானுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவது எப்போது? களத்தில் இறங்கிய பாகிஸ்தான்
பிரான்ஸில் நடைபெறும் ஜி7 மாநாட்டில் பங்கேற்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 14, 2026 at 3:44 PM IST
தெஹ்ரான்: அமெரிக்கா- ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவதில் சிக்கல் நீடிக்கும் நிலையில் இரு நாடுகளின் தலைவர்களிடமும் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப் பேசி வருகிறார்.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதையடுத்து இன்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அது தள்ளிப்போய உள்ளது. இந்த நிலையில், ஒப்பந்தம் குறித்த ஈரானின் இறுதி முடிவு இன்னும் பரிசீலனையில் இருப்பதாக அந்நாட்டின் செய்தி நிறுவனமான 'ஃபார்ஸ்' இன்று (ஜூன் 14) தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, அமெரிக்கா- ஈரான் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்து வரும் பாகிஸ்தான், ஈரானுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒப்பந்தம் இறுதிக்கட்டத்தில் இருப்பதாக நேற்று (ஜூன் 13) கூறியிருந்தது. அதேபோல், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், "ஈரான் உடனான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தாகும் என்றும், ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான உடனேயே ஹார்மூஸ் நீரிணை திறக்கப்படும்" எனவும் கூறியிருந்தார்.
பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப், "24 மணி நேரத்தில் ஒப்பந்தம் இறுதிச் செய்யப்படும்" எனத் தெரிவித்திருந்தார். ஒப்பந்தம் கையெழுத்து நிகழ்வானது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பாரீஸில் நடைபெறும் என முன்பு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது இருதரப்பினரும் மின்னணு முறையில் கையெழுத்திடுவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக ஈரானின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் இஸ்மாயில் பாகாய் கூறுகையில், "போர் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடும் நிகழ்வு இன்று நடைபெறாது. வரும் நாட்களில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்வதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஒப்பந்தம் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த நேரத்தில் அணுசக்தி விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்படாது என்று முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, ஈரானின் மறைந்த உச்சத்தலைவர் அயதுல்லா அலி காமேனியின் உடல் வரும் ஜூலை 09- ஆம் தேதி மஷ்ஹாத் நகரில் உள்ள இமாம் ரெசா புனிதத்தலத்தில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதிச் சடங்குகள் வரும் ஜூலை 04- ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 07- ஆம் தேதி வரை தெஹ்ரான் மற்றும் கோம் நகரங்களில் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த சூழலில், பிரான்ஸ் நாட்டில் ஜி 7 நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடு நாளை தொடங்குகிறது. இதில் பங்கேற்கும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், அமெரிக்கா- ஈரான் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் உள்ளிட்டவை குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதேபோல், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப், இருநாடுகளுக்கு இடையே சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதால் அமைதி ஒப்பந்தம் வெகுவிரைவில் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.