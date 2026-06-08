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காற்றில் பறந்த போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம்: ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையே மீண்டும் பயங்கர மோதல்

இஸ்ரேலின் வடக்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகளை குறிவைத்து அதிநவீன பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள் மூலம் ஈரான் தாக்குதலை நடத்தியது.

இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஈரான்
இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்திய ஈரான் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 10:32 AM IST

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தெஹ்ரான்: போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை மீறி ஈரான் - இஸ்ரேல் நாடுகள் நேற்று நள்ளிரவு முதல் ஒன்றின் மீது ஒன்று பயங்கர தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன. இதனால் கடந்த 2 மாதங்களாக அமைதியாக இருந்த மத்திய கிழக்கு பிராந்தியம் மீண்டும் பற்றி எரிய தொடங்கியுள்ளது.

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தின. ஈரான் ஒரு அணு ஆயுத சக்தியாக உருவெடுத்தால், சர்வதேச அளவில் பதற்றமான சூழல் உருவாகும் என எண்ணிய அமெரிக்கா இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையை முன்னின்று மேற்கொண்டது.

இதற்கு ஈரான் தொடர்ந்து பதில் தாக்குதல் நடத்தியது மட்டுமின்றி, சர்வதேச அளவில் சுமார் 20 சதவீதம் எரிபொருள் கொண்டு செல்லப்படும் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கியது. இதனால் பல நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.

பல முறை அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்தும், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் திறக்காததால் வேறு வழியின்றி அமைதி பேச்சுவார்த்தையை அதிபர் டிரம்ப் தொடங்கினார்.

அதன்படி, அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டு ஈரான் மீதான தாக்குதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஈரானுடன் நட்பு நாடுகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களின் கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்கும் வகையில் நடவடிக்கையையும் மேற்கொண்டன.

இவ்வாறு கடந்த 2 மாதங்களாக அமைதியான சூழல் நிலவிய நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு இஸ்ரேல் மீது ஈரான் திடீர் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது. இதையடுத்து, இஸ்ரேலும் பதில் தாக்குதலை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப் படையின் தகவலின்படி, வடக்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகளை குறிவைத்து சுமார் 10 ஏவுகணைகள் மூலம் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை தங்கள் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு வெற்றிகரமாக முறியடித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனால் மேற்காசியப் பகுதியில் மீண்டும் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இரு நாடுகளிலும் தாக்குதல் நடத்தப்படும் இடங்களில் வசிக்கும் பொதுமக்கள், பாதுகாப்பான இடங்களில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர்.

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இந்த போர் காரணமாக, இஸ்ரேல் தற்காலிகமாக வான் வெளியை மூடியுள்ள நிலையில், ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் உள்ள சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வரும் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

நேற்று லெபனான் தலைநகர் பெய்ரூட் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதல் நடவடிக்கையைக் கண்டித்து பதில் தாக்குதலாக ஈரான் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இஸ்ரேல் பிரதமர் நெதன்யாகுவை தொடர்பு கொண்டு, ஈரானின் தாக்குதலுக்கு உடனடியாக பதில் தாக்குதல் நடத்த வேண்டாம் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கேட்டுக்கொள்வதாகவும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மீண்டும் போர் நிறுத்தம் கொண்டு வரும் பேச்சு வார்த்தையில் அமெரிக்கா ஈடுபட முயல்வதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
IRAN STRIKES ISRAEL
மேற்காசிய போர்
இஸ்ரேல் மீது ஈரான் தாக்குதல்
IRAN ISRAEL CONFLICT

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