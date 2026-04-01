2 அல்லது 3 வாரங்களுக்குள் ஈரானுடனான போர் முடிவிற்கு வரும் - 'கிரீன் சிக்னல்' கொடுத்த டிரம்ப்
ஈரான் மீதான அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதல் 2-வது மாதமாக தொடர்கிறது.
Published : April 1, 2026 at 1:32 PM IST
வாஷிங்டன்: இன்று 2-வது மாதத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள ஈரானுடனான போர், 2 அல்லது 3 வாரங்களுக்குள் முடிவிற்கு வரும் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
மேற்காசிய போர் காரணமாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியது. இதன் எதிரொலியாக சமையலுக்கான எல்.பி.ஜி எரிவாயு முதல் விமான சேவைக்கான எரிபொருள், வாகனங்களுக்கான பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றுக்கு பல்வேறு நாடுகளில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக போரை நடத்தி வரும் அமெரிக்காவிலும் எரிபொருள் விலை கடுமையாக அதிகரித்துள்ளது.
போர் 2-வது மாதமாக தொடர்ந்து வரும் நிலையில், இந்தியா உட்பட சில நாடுகள் ஈரானுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் எரிபொருள் மற்றும் இதர பொருட்களை கொண்டு வரும் கப்பல்களுக்கு ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் கப்பல்களை ஈரான் தொடர்ந்து முடக்கி வந்தது.
சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விநியோகம் என்பது பிரதான பிரசசினையாக உருவெடுத்த நிலையில், அமெரிக்கா, ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப் போவதாக அறிவித்தது. ஆனால், இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த ஈரான் தாக்குதல் நடவடிக்கையை தொடர்ந்து வருகிறது. இதனிடையே, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக கடக்கும் சரக்கு கப்பல்களுக்கு சுங்கக் கட்டணம் விதிக்க ஈரான் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது.
All of those countries that can’t get jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you: Number 1, buy from the U.S., we have plenty, and Number 2, build up some delayed…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 31, 2026
இந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ஈரானுடனான போர் 2 அல்லது 3 வாரங்களில் முடிவிற்கு கொண்டு வரப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். அதுவும், ஈரானுடன் ஒரு உடன்படிக்கை எட்டப்படவில்லை என்றாலும் போர் நிறுத்தம் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
The Country of France wouldn’t let planes headed to Israel, loaded up with military supplies, fly over French territory. France has been VERY UNHELPFUL with respect to the “Butcher of Iran,” who has been successfully eliminated! The U.S.A. will REMEMBER!!! President DJT— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 31, 2026
டிரம்பின் இந்த முடிவிற்கு முதன்மையான காரணம் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு என்றாலும், அணு ஆயுதங்களை மீண்டும் ஈரான் உருவாக்க முடியாத அளவில் அதனின் கட்டமைப்புகளை அமெரிக்கா தகர்த்து அழித்ததும் ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
போர் மீண்டும் வெடிக்காது என உத்தரவாதம் அளித்தால், அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக ஈரான் தயராகவுள்ளதாக அந் நாட்டு அதிபர் மசூத் பெஷேஷ்கியன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை திறந்து விடும் முயற்சியில் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் இணைந்து 5 அம்சங்கள் கொண்ட திட்டத்தை வகுத்தன. அதில் உடனடி போர் நிறுத்தம் வலியுறுத்தப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.