வங்கதேச தேர்தல் - வாக்குப்பதிவு நிறைவு; சில மணி நேரங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை

வாக்குப்பதிவு முடிந்த சில மணி நேரங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என வங்கதேச தேர்தல் ஆணையர் ஏ.எம்.எம்.நசீர் உதின் தெரிவித்துள்ளார்.

வங்கதேச இடைக்கால அரசின் தலைவர் முகமது யூனிஸ்
வங்கதேச இடைக்கால அரசின் தலைவர் முகமது யூனிஸ் (AFP)
February 12, 2026

டாக்கா: வங்கதேசத்தில் நடைபெற்ற பொதுத்தேர்தல் வாக்குப் பதிவு பெரிய அளவில் அசம்பாவிதங்கள் இன்றி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

அண்டை நாடான வங்கதேசத்தில் 2024-ல் வெடித்த மாணவர்கள் போராட்டம் காரணமாக முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்ந்தது. இதையடுத்து நோபல் பரிசு பெற்ற முகமது யூனிஸ் தலைமையிலான இடைக்கால அரசு பொறுப்பேற்றது. தொடர்ந்து பல்வேறு கட்சிகளின் கோரிக்கையை அடுத்து பிப்.12ஆம் தேதி பொதுத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று கடந்த இரண்டு மாதத்திற்கு முன்பு அறிவிப்பு வெளியானது.

இந்நிலையில், மாணவர்கள் எழுச்சிக்குப் பிறகு முதல் முறையாக இன்று பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில், ஷேக் ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சி போட்டியிட தடை விதிக்கப்பட்டது. இதனால், தாரிக் ரஹ்மான் தலைமையிலான தேசியவாத கட்சிக்கு (பிஎன்பி) வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இக்கட்சி 11 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. இந்த கூட்டணியை எதிர்த்து இஸ்லாமிய ஜமாத் இ இஸ்லாமி கட்சி தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது.

குறிப்பாக, கடந்த டிசம்பர் மாதம் மறைந்த அந்நாட்டு முன்னாள் பிரதமர் கலிதா ஜியாவின் மகனான தாரிக் ரஹ்மான் 17 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சமீபத்தில் நாடு திரும்பி இருந்தார். வலுவான கூட்டணி, தற்போதையை மக்களின் மனநிலை அவருக்கு சாதகமாக இருப்பதால், பிஎன்பி ஆட்சி அமைக்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக தொடர்ந்து தகவல் வெளியாகி வந்தன. இதனால் புதிய பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட அதிக வாய்ப்புக்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பலத்த எதிர்பார்ப்புக்களுக்கு இடையே இன்று காலை நாடு முழுவதும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. இதற்காக மொத்தம் 43 ஆயிரம் வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

ஊழல், பணவீக்கம், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு ஆகியவை தேர்தல் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ள நிலையில், காலை முதலே பொதுமக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களிக்க வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்தனர். மதியம் இரண்டு மணி அளவில் 47% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், மாலை 4.30 மணி அளவில் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தது. முழுமையான வாக்கு சதவீதம் தொடர்பான தகவலை தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தலை 45 நாடுகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கண்காணித்தனர்.

இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவு முடிந்த சில மணி நேரங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் எனவும், முழுமையான முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழைமை காலை தேர்தல் ஆணையம் அறிவிக்கும் என வங்கதேச தேர்தல் ஆணையர் ஏ.எம்.எம்.நசீர் உதின் தெரிவித்துள்ளார்.

