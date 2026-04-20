இலங்கையில் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களுடன் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சந்திப்பு

இலங்கையில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களின் நலனில் இந்திய அரசும், இந்திய மக்களும் மிகுந்த அக்கறையும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்டுள்ளனர் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Published : April 20, 2026 at 10:17 PM IST

இலங்கை: இலங்கை சென்றுள்ள இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், இந்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளை பார்வையிட்டு, அவற்றின் பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.

இலங்கையின் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் உள்ள ராகலை, லிட்டில்ஸ்டேல் எஸ்டேட் ஆகிய இடங்களில் இந்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த தமிழ் மக்களுக்கு வீடுகள் கட்டித் தரப்பட்டுள்ளன. இந்திய வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் மூன்றாம் கட்டமாக கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளை, இலங்கைக்கு சென்றுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பார்வையிட்டார். பின்னர் அந்த வீடுகளின் பயனாளிகளான இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடினார்.

அப்போது பேசிய அவர், இலங்கையில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களை சந்தித்தது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இலங்கையில் வாழும் தமிழர்களின் நலனில் இந்திய அரசும், இந்திய மக்களும் மிகுந்த அக்கறையும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்டுள்ளனர்.

இலங்கையில் உள்ள தமிழ் குடும்பங்களுக்கு இந்திய அரசு இதுவரை 50 ஆயிரம் வீடுகளை கட்டிக் கொடுத்துள்ளது. நான்காம் கட்ட திட்டத்தின்கீழ் இன்னும் 10 ஆயிரம் வீடுகள் புதிதாக கட்டித்தரப்படும்.

டிட்வா புயலால் இலங்கையில் நுவரெலியா பகுதி மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இலங்கையின் மீட்பு மற்றும் மறுசீரமைப்புப் பணிகளுக்காக இந்திய அரசு சார்பில் 450 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ரூ.4,188 கோடி) உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 'ஆபரேஷன் சாகர் பந்து' திட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசு மீட்பு மற்றும் நிவாரப் பணிகளை சிறப்பாக மேற்கொண்டது" என்று இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களிடம் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

