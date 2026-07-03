வெனிசுலா இரட்டை நிலநடுக்கம்: இடிபாடுகளுக்கு நடுவே சிக்கிய நபர் 8 நாட்களுக்கு பின் உயிருடன் மீட்பு
கடந்த 8 நாட்களாக இடிபாடுகளுக்கு நடுவே உயிருடன் இருந்த கில் ஃப்ளோரஸை பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு பிறகு மீட்புக்குழுவினர் மீட்டுள்ளனர்.
Published : July 3, 2026 at 2:09 PM IST
கராகஸ்: வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட இரட்டை நிலநடுக்கத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்த நிலையில், 43 வயது நபர் எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
வெனிசுலா நாட்டில் கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதி ஒரு நிமிடத்திற்குள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட 2 சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால், கட்டடங்கள் அடுக்கடுக்காக சரிந்து விழுந்தன. இந்த இயற்கைப் பேரழிவினால் இடிபாடுகளுக்கு இடையில் சிக்கி இதுவரை 2,500-க்கும் அதிகமானோர் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், காணாமல் போல லட்சக்கணக்கானோரை தேடும் பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.
பேரழிவிலிருந்து உயிர்பிழைத்தோர், அமேசான் காடுகள் வரை பல்வேறு இடங்களுக்கு குடிபெயர்ந்துள்ளனர். இடுபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களையும், இறந்தவர்களின் உடல்களையும் மீட்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
வெனிசுலா நிலநடுக்க பேரழிவில், லா குவைரா கடற்கரை நகரத்தில் அமைந்துள்ள கேலரியாஸ் ப்ளாயா கிராண்டே வணிக வளாகமும் சரிந்து விழுந்தது. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த வணிக வளாகத்தின் அடித்தளத்தில் சிக்கியிருந்த ஹெர்னான் ஆல்பர்டோ கில் ஃப்ளோரஸ் என்பவர் 8 நாட்கள் கழித்து பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
கேலரியாஸ் வணிக வளாகத்தில், கில் ஃப்ளோரஸ் இரவு நேர பாதுகாவலராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டபோது, இவர் தனது சிறிய அறைக்குள் இருந்துள்ளார். மொத்த கட்டடமும் சரிந்து விழுந்தபோதும் அவருடைய அறை மட்டும் எந்தவித சேதமுமின்றி தப்பித்துள்ளது. மேலும், அங்கு காற்றோட்ட வசதியும் கிடைத்திருக்கிறது.
இதனால் அவர் நல்வாய்ப்பாக உயிர் பிழைத்துள்ளார். அந்த பகுதியில் சிலி நாட்டைச் சேர்ந்த கோஸ்டா ரீகன் செஞ்சிலுவை சங்கத்தைச் சேர்ந்த குழுக்கள் மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் கில் ஃப்ளோரஸ் உயிருடன் இருப்பதை ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூன் 28) கண்டறிந்துள்ளனர்.
ஆனாலும், உடனடியாக அவர் இருந்த இடத்தை மீட்புக்குழுவினரால் அணுக முடியவில்லை. அவரை உயிருடன் மீட்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், ஒரு சிறு சுரங்கபாதை அமைத்து அதன் வழியாக தொடர்ந்து அவருக்கு உணவும் தண்ணீரும் கொடுத்து வந்தனர். கூடவே, இடர்பாடுகளை அகற்றும் பணியும் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது. 72 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி, ஒருவழியாக அவரை வெளியே கொண்டுவந்தனர்.
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பின்னர், மீட்கப்பட்ட கில் ஃப்ளோரஸை ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வைத்து, செயற்கை ஆக்சிஜன் பொருத்தி ஆரஞ்சு நிற தார்ப்பாயால் மூடியபடி வெளியே கொண்டு வந்தனர். ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புகளுக்கு நடுவே, ஒருவர் 8 நாட்கள் போராட்டத்திற்கு பிறகு உயிருடன் மீட்கப்பட்டதை பார்த்து அங்கிருந்தவர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.
இந்த மீட்புப் பணி குறித்து கோஸ்டா ரீகன் செஞ்சிலுவைச் சேர்ந்த மின்யார் கொல்லாடோ செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், “நாங்கள் அவரை உயிருடன் கண்டுபிடித்தபோது, கில் ஃப்ளோரஸ் தான் பிழைக்கவே மாட்டேன் என்று நினைத்து, தனது மனைவியிடம் தான் உயிரோடு இருப்பதை கூறவேண்டாம் என்று எங்களிடம் கூறினார். ஆனால், எப்படியாவது அவரை உயிருடன் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருந்தோம்” என்றார்.
ஃப்ளோரஸின் மனைவி கூறுகையில், “மீட்புக்குழுவினர் என்னை தொடர்புகொண்டு என் கணவர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்று கூறும் வரை நான் மன விரக்தியில் இருந்தேன். அவர் உயிருடன் இருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும், இருளுக்கு நடுவே சிறு ஒளி வந்தது போன்று உணர்ந்தேன்” என்றார். இந்த தம்பதிக்கு 8 மற்றும் 10 வயதில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.