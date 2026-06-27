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வெனிசுலாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்: அதிகரிக்கும் உயிரிழப்புகள்; மீட்பு பணிகள் தீவிரம்

இந்திய விமானப்படையின் 41 பேரை ஏற்றிச் செல்லும் வகையிலான இரண்டு C-17 குளோப்மாஸ்டர் விமானங்கள் மற்றும் ராணுவ மருத்துவக் குழுவை மீட்புப்பணிகளுக்காக வெனிசுலாவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நிலநடுக்கத்தால் சேதமடைந்த கராகஸ் நகரம்
நிலநடுக்கத்தால் சேதமடைந்த கராகஸ் நகரம் (aptn)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 27, 2026 at 1:58 PM IST

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கராகஸ்: வெனிசுலாவில் புதன்கிழமை ஏற்பட்ட அடுத்தடுத்த 2 சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதுவரை 900க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். 3,300க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.

தென் அமெரிக்க கண்டத்தில் அமைந்துள்ள நாடான வெனிசுலா நாட்டின் தலைநகர் கராகஸுக்கு அருகில் கடந்த புதன்கிழமை மாலை 6 மணியளவில் 39 விநாடிகளுக்குள் அடுத்தடுத்த 2 சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன.

முதல் நிலநடுக்கமானது கராகஸுக்கு மேற்கே சுமார் 170 கி.மீ தொலைவில், கரீபியன் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள மோரோன் பகுதியில் 22 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 7.2 ரிக்டர் என்ற அளவில் ஏற்பட்டது. அடுத்த 39 விநாடிகளுக்குள் மோரோன் பகுதிக்கு தென்மேற்கே 16 கிலோமீட்டர் தொலையில், 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 7.5 ரிக்டர் அளவில் இரண்டாவது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. நிலநடுக்கங்களின் அளவு, இடம் மற்றும் நேரம் ஆகியவற்றில் தொடர்பு இருப்பதால் இந்த நிலநடுக்கங்களானது ‘டப்லெட்’ (doublet) என்று அழைக்கப்படுகிற தொடர் நிலநடுக்கங்கள் எனப்படுகிறது.

சிதைந்த கட்டடங்களை அகற்றும் மீட்புக்குழுவினர்
சிதைந்த கட்டடங்களை அகற்றும் மீட்புக்குழுவினர் (aptn)

அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட 2 சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கங்களால் தலைநகர் கராகஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அங்குள்ள கட்டடங்கள் சரிந்து விழுந்ததில் ஆயிரக்கணக்கில் உயிர்ச்சேதங்களும் பெரும் பொருட்சேதங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதுவரை 920 பேரில் உடல்கள் மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 3,360 பேர் காயமடைந்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் பலரை காணவில்லை என்றும், உயிரிழப்புகள் இன்னும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறது.

இடிபாடுகளில் காயமடைந்தோரை மீட்கும் பணிகள்
இடிபாடுகளில் காயமடைந்தோரை மீட்கும் பணிகள் (aptn)

இந்த பேரிடர் குறித்து வெனிசுலா நாட்டின் இடைக்கால அதிபர் டெல்சி ரோட்ரிகஸ் கூறுகையில், “அடுத்தடுத்த நிலநடுக்கங்களால் கராகஸ் நகரமே பேரிடர் மண்டலமாக மாறியிருக்கிறது. பொதுமக்களும் அதிகாரிகளும் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்கும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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அவர்கள் சிலர் புழுதி படிந்து ரத்தக்கறையுடன் காணப்பட்டனர். சேதமடைந்து கிடக்கிற வீடுகளை பார்த்து பலர் கதறி அழுகின்றனர். காணாமல் போன குடும்ப உறுப்பினர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக, போஸ்டர்களை ஒட்டி வருகின்றனர்.

தொடர் நிலநடுக்கங்கள் கராகஸ் நகரையே சிதைத்துவிட்டதால், இங்குள்ள மக்கள் சுமார் 1700 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ள பிரேசில் நாட்டில் அமைந்துள்ள அமேசான் வரை புலம்பெயர்ந்து சென்றுள்ளனர்” என்று வருத்தம் தெரிவித்தார்.

சிதைந்த வீட்டை பார்த்து கலக்கும் முதியவர்
சிதைந்த வீட்டை பார்த்து கலக்கும் முதியவர் (aptn)

மேலும், அங்கு விமான நிலையம், ரயில் பாதைகள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும், எரிவாயு விநியோகமும் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, சேதமடைந்த வீடுகளை புனரமைக்க, 200 மில்லியன் டாலர் நிதியை திரட்ட அரசாங்கம் ஆலோசித்து வருவதாகவும், உலகின் முக்கிய அமைப்புகளும், பிற நாடுகளும் நிதி உதவி, நிவாரணம் போன்ற உதவிகளை செய்ய முன்வந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

சாலையோரங்களில் முகாமிட்டுள்ள மக்கள்
சாலையோரங்களில் முகாமிட்டுள்ள மக்கள் (aptn)

இந்திய விமானப்படையின் 41 பேரை ஏற்றிச் செல்லும் வகையிலான இரண்டு C-17 குளோப்மாஸ்டர் விமானங்கள் மற்றும் ராணுவ மருத்துவக் குழுவை மீட்புப்பணிகளுக்காக வெனிசுலாவிற்கு அனுப்பி வைத்திருப்பதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

TAGGED:

EARTHQUAKE
VENEZUELA EARTHQUAKE DEATH
நிலநடுக்கம்
வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம்
VENEZUELA EARTHQUAKE

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