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'எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்' விவகாரத்தில் டிரம்ப் நிர்வாகம் சொதப்பிவிட்டது – ஜே.டி. வான்ஸ் ஒப்புதல்

துணை அதிபர் வான்ஸ் பாட்காஸ்ட் நேர்காணலில் தெரிவித்த இந்த கருத்து, அமெரிக்க அரசியல் வட்டாரத்தில் மீண்டும் எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் குறித்த விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளன.

ஜே.டி. வான்ஸ் - கோப்புப்படம்
ஜே.டி. வான்ஸ் - கோப்புப்படம் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:29 AM IST

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வாஷிங்டன்: பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகி, சிறையிலேயே மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த அமெரிக்க கோடீஸ்வரர் ஜெப்ரி எப்ஸ்டீன் தொடர்பான ரகசிய ஆவணங்களை பொதுவெளியில் வெளியிடும் விவகாரத்தில், டிரம்ப் நிர்வாகம் கையாண்ட உத்திகள் முற்றிலும் சொதப்பலாக முடிந்துவிட்டன என்று அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜே.டி. வான்ஸ் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

பிரபல ஊடகவியலாளர் ஜோ ரோகன் நடத்திய பாட்காஸ்ட் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசியது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

இந்த தோல்விக்கு, அப்போதைய இடைக்கால அட்டர்னி ஜெனரல் பாம் போன்டி ஆவணங்களை கையாண்ட விதமே முக்கிய காரணம் என்று ஜே.டி.வான்ஸ் சுட்டிக்காட்டினார்.

"பாம் போன்டி மீது எனக்கு நல்ல மதிப்பு உள்ளது. அவர் உள்நோக்கத்தோடு இதை செய்யவில்லை. ஆனால், அரசியல்ரீதியாக கடுமையான அழுத்தம் நிலவிய அந்தச் சூழலில், எப்ஸ்டீனின் ரகசிய வாடிக்கையாளர்கள் பட்டியல் தனது மேஜை மீதே இருப்பதாக அவர் பொதுவெளியில் கூறினார். எங்களிடம் உண்மையில் என்னென்ன ஆவணங்கள் இருந்தன? எவையெல்லாம் இல்லை? என்பதைப் பற்றி அவர் மிகைப்படுத்திப் பேசி விட்டார்" என்று விளக்கினார்.

அமெரிக்க நீதித் துறை இந்த விவகாரத்தை கையாண்ட விதம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாக வான்ஸ் தெரிவித்தார்.

குறிப்பாக, "எப்ஸ்டீன் கோப்புகள்: பகுதி 1" மற்றும் "ரகசியம் நீக்கப்பட்டது" போன்ற முத்திரைகளுடன் கூடிய ஆவணக் கோப்புகளை சில குறிப்பிட்ட வலதுசாரி அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு மட்டும் டிரம்ப் நிர்வாகம் அளித்தது.

அரசின் இந்த நடவடிக்கை பாம் பாண்டி மீதான கடும் விமர்சனங்களுக்கு வழிவகுத்ததோடு, நிர்வாகத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை மீது மக்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கையையும் சிதைத்தது. அரசு எதையோ மறைக்க முயல்கிறது என்ற எண்ணத்தை இது மக்கள் மத்தியில் விதைத்துவிட்டதாக வான்ஸ் குறிப்பிட்டார்.

இந்த விவகாரத்தில் மிகப் பெரிய தவறு நடந்து விட்டது என்பதை ஒப்புக் கொண்ட வான்ஸ், அதே சமயத்தில் டிரம்ப் நிர்வாகம் எப்ஸ்டீன் விவகாரத்தில் எதையும் மூடி மறைக்க முயலவில்லை என்று ஜோ ரோகனிடம் கூறினார்.

"நிர்வாகத்திற்குள் இருந்த எவரும் எப்ஸ்டீனை பாதுகாக்கவோ அல்லது உண்மைகளை மறைக்கவோ முற்படவில்லை. இது வெறும் செய்தித் தொடர்பில் ஏற்பட்ட குளறுபடி மட்டுமே" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

உலக அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெப்ரி எப்ஸ்டீன் வழக்கில், தொடர்புடைய முக்கிய புள்ளிகளின் பெயர்கள் அடங்கிய ஆவணங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்றப்பட்டு கடுமையான அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டன.

இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் எப்ஸ்டீன் தொடர்பான ஆயிரக்கணக்கான பக்க விசாரணை ஆவணங்கள், புகைப்படங்கள், தொலைபேசி அழைப்பு பதிவுகள் மற்றும் நீதிமன்ற வாக்குமூலங்களை அமெரிக்க நீதித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாகப் பொதுவெளியில் வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது துணை அதிபர் வான்ஸ் பாட்காஸ்ட் நேர்காணலில் பேசியுள்ள இந்த கருத்து, அமெரிக்க அரசியல் வட்டாரத்தில் மீண்டும் எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் குறித்த விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளன.

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