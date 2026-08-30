இந்தியா- உஸ்பெகிஸ்தான் இடையே யுரேனியம் விநியோக ஒப்பந்தம் அறிவிப்பு
உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்நாட்டின் உயரிய விருதான ஒலிய தராஜலி தோ ஸ்த்லிக் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 30, 2026 at 10:06 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியா- உஸ்பெகிஸ்தான் இடையே நீண்டகால யுரேனியம் விநியோக ஒப்பந்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கஜகஸ்தானை தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு யுரேனியத்தை விநியோகம் செய்யும் மத்திய ஆசிய நாடுகள் பட்டியலில் உஸ்பெகிஸ்தானும் இணைந்துள்ளது.
அரசுமுறைப் பயணமாக உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டிற்கு சென்றுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தலைநகர் தாஷ்காண்ட்டில் அந்நாட்டு அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவ் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். பின்னர் இருநாட்டு தலைவர்கள் முன்னிலையில் அமைச்சர்கள், அரசுத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்ட உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற்றது.
பின்னர் இருநாட்டு தலைவர்களும் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, "டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு, கனிமங்கள், விண்வெளி, அணுசக்தி ஆகிய துறைகளில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படும். நீண்டகால அடிப்படையில் இந்தியாவுக்கு யுரேனியத்தை வழங்க உஸ்பெகிஸ்தான் முன்வந்திருக்கிறது. இதற்கு தேவையான கட்டமைப்புகள் உருவாக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் (மேற்கு) செயலாளர் சிபி ஜார்ஜ், "சுரங்கத் தொழில் தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது; இது யுரேனியம் விநியோகம் உள்ளிட்ட முக்கிய கனிமங்கள் சார்ந்த கூட்டு முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும்; யுரேனியம் விநியோகம் தொடர்பாக இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன" என்றார்.
இந்தியா- உஸ்பெகிஸ்தான் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குதல், முதலீட்டுத் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் ஆகிய துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்த விவாதங்களை இருநாடுகளும் வரவேற்றன. உஸ்பெகிஸ்தானில் கனிமங்களை மேம்படுத்தும் திட்டங்களில் இந்திய நிறுவனங்கள் பங்கேற்பதையும், இந்தியாவில் உஸ்பெகிஸ்தான் நிறுவனங்கள் ஈடுபடுவதையும் இருநாட்டு தரப்பும் ஆர்வம் காட்டினர்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்தியாவுக்கு யுரேனியத்தை விநியோகிக்கும் உஸ்பெகிஸ்தான்
யுரேனியம் உற்பத்தியில் உஸ்பெகிஸ்தான் நிலைத்தன்மை வாய்ந்த நாடாக உள்ளது. இந்த சூழலில், இந்தியா- உஸ்பெகிஸ்தான் இடையே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள யுரேனியம் விநியோக ஒப்பந்தம், இந்திய அணுசக்தி துறையில் முக்கிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய ஆசியாவில் உள்ள கஜகஸ்தான், இந்தியாவுக்கு யுரேனியம் விநியோகிக்கும் முக்கிய நாடாக உள்ளது. தற்போது உஸ்பெகிஸ்தானும் இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது நாடாக இணைந்துள்ளது. தற்போது வரை யுரேனியத்தை கஜகஸ்தான், கனடா, ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளிடம் இருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தியாவில் 24 அணு உலைகள்
இந்தியாவில் தற்போது 24 அணுமின் உலைகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன. இவற்றின் மொத்த திறன் 8.78 ஜிகாவாட் ஆகும். இது, 2031-32 ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 22 ஜிகாவாட்டாக உயரும் என்றும், 2047- ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 ஜிகாவாட்டாக எட்டும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி வரும் 2033- ஆம் ஆண்டுக்குள் குறைந்தது ஐந்து உள்நாட்டு 'Small Modular Reactor' உலைகளை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவும் அரசுத் திட்டமிட்டுள்ளது.
18,842.50 டன் யுரேனியத்தை இறக்குமதி செய்த இந்தியா
சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுக்குட்பட்ட அணு உலைகளுக்காக கடந்த 2008- 2009 முதல் 2024-2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்தியா ஏற்கனவே 18,842.60 டன் யுரேனியத்தை இறக்குமதி செய்துள்ளது. எனவே, உஸ்பெகிஸ்தானுடனான ஒப்பந்தம், இந்தியாவின் நீண்டகால எரிசக்தி அணுசக்தி விரிவாக்கத்திற்கு துணைபுரியும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது.
கண்காணிப்புக்கு உட்பட்ட அணு உலைகளுக்குத் தேவையான அணு எரிபொருளை இறக்குமதி செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச சிவில் அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தித் தந்தன. யுரேனியம் உற்பத்திச் செய்யும் நாடுகளிடையேயான உறவை டெல்லி தொடர்ந்து வளர்த்து வருகிறது.
பிரதமர் மோடிக்கு உயரிய விருது
உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்நாட்டின் உயரிய விருதான ஒலிய தராஜலி தோ ஸ்த்லிக் விருது (Oliy Darajali Do stlik) வழங்கப்பட்டுள்ளது. உஸ்பெகிஸ்தான் அதிபர் ஷவ்கத் மிர்சியோயேவ், பதக்கங்களை பிரதமர் மோடிக்கு அணிவித்தார். பிரதமர் மோடி நான்காவது முறையாக உஸ்பெகிஸ்தான் சென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.