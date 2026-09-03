இந்தியர்களுக்கான EB-1 விசாக்கள் விரைவில் தீர்ந்து போகக் கூடும்: அமெரிக்கா எச்சரிக்கை
மிகவும் திறமைவாய்ந்தவர்கள், சிறந்த பேராசிரியர்கள், பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உயர் நிர்வாகிகள், மேலாளர்கள் ஆகியோருக்கே இந்த EB-1 விசாக்கள் வழங்கப்படும்.
By IANS
Published : September 3, 2026 at 6:17 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் இந்தியாவை சேர்ந்த தொழில் வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய EB-1 கிரீன் கார்டுகள் (விசா), அடுத்த சில வாரங்களிலேயே தீர்ந்து போகும் சூழல் உள்ளதாக அந்நாடு எச்சரித்துள்ளது.
ஏற்கனவே EB-2, EB-3 ஆகிய பிற வகை விசாக்களை பெறுவதில் பெரும் சிக்கல் நீடித்து வரும் நிலையில், தற்போது EB-1 வகை விசாக்களுக்கும் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டினருக்கான வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த விசாக்களின் வரிசையில் EB-1 என்பது முதல் முன்னுரிமை பிரிவு ஆகும்.
மிகவும் திறமைவாய்ந்தவர்கள், சிறந்த பேராசிரியர்கள், பெரிய ஆராய்ச்சியாளர்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உயர் நிர்வாகிகள், மேலாளர்கள் ஆகியோருக்கே இந்த EB-1 விசாக்கள் வழங்கப்படும்.
EB-1 விசாக்களை வழங்குவதில் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் (இந்தியா உட்பட) ஆண்டுதோறும் 7 சதவீதம் என்ற உச்சவரம்பை அமெரிக்கா விதித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், அமெரிக்காவின் நடப்பு நிதியாண்டு முடிவடைதற்குள்ளாகவே (செப்.30), இந்தியர்களுக்கான இந்த ஆண்டுக்கான EB-1 விசாக்கள் தீரப் போகிறது என்ற தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் மேற்குறிப்பிட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
என்ன காரணம்?
இது குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "EB-1 விசாக்களுக்கு இந்திய விண்ணப்பதாரர்கள் மத்தியில் அதிக தேவை இருப்பதன் காரணமாகவே அமெரிக்காவின் நிதியாண்டு முடிவதற்குள் இந்த விசாக்கள் தீர்ந்து போகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இந்தியர்களுக்கான EB-1 விசா ஒதுக்கீடு உச்சவரம்பு எட்டப்படும்பட்சத்தில், சில வாரங்களிலேயே இந்த விசா பிரிவு மூடப்பட்டுவிடும். இந்த சூழலை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் முக்கியமான கவனிக்க வேண்டியது, இந்தியர்களுக்கான EB-1 விசாக்களுக்கான இறுதி நடவடிக்கை தேதி (Final Action Date) அக்டோபர் 15, 2022 ஆகும். அதாவது, மேற்கூறிய தேதிக்கு முன்னதாகவே EB-1 விசாக்களுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களே, இந்த செப்டம்பர் மாதத்துக்கான விசாக்களை பெற முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனினும், அக்டோபர் 1-ம் தேதி அமெரிக்காவின் அடுத்த நிதியாண்டு தொடங்கும் போது, புதிய விசா எண்கள் ஒதுக்கப்பட்டு EB-1 பிரிவு விசா மீண்டும் தொடங்கப்படும்.
இதே போல, இந்தியர்களுக்கான ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாதங்களுக்கான EB-2 விசாவும் ஏற்கனவே தீர்ந்து போய்விட்டது. EB-3 விசாவை பெறுவதற்கும் இந்தியர்களுக்கு பல ஆண்டு காத்திருப்புக் காலம் உள்ளது. அதாவது, ஜனவரி 1, 2014-க்கு முன்பாகவே விண்ணப்பித்தவர்களே, செப்டம்பர் மாத EB-3 விசாவை பெற முடியும்.