2028 முதல் ஜெனரிக் ரக மருந்துகளுக்கு வரி உயர்வு - அமெரிக்கா அறிவிப்பு
அமெரிக்கா எடுத்துள்ள இந்த நடவடிக்கையால் இந்தியா பெரும் பாதிப்பை சந்திக்க நேரிடும் என கூறப்படுகிறது.
Published : July 22, 2026 at 12:22 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் ஜெனரிக் ரக மருந்துகளுக்கு ஆகஸ்ட் 2028 முதல் வரி உயர்த்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு இந்தியாவுக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் ஜெனரிக் மருந்துகளின் மீது ஆகஸ்ட் 2028 முதல் கடுமையான விரி விகிதங்கள் விதிக்கப் போவதாக அந் நாட்டு அதிபர் டிர்ம்ப் அறிவித்துள்ளார். ஜெனரிக் ரக மருந்துகளின் உற்பத்தியை அமெரிக்காவுக்குள்ளேயே மேற்கொள்ளச் செய்வதே இந்த நடவடிக்கையின் காரணம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவுக்கு அதிகம் ஜெனரிக் மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்யும் இந்தியாவுக்கு கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக் கூடும் என சொல்லப்படுகிறது.
இது குறித்து அதிபர் டர்ம்ப், 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில், "ஆகஸ்ட் 1 முதல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்காவிற்குள் கொண்டு வரப்படும் அனைத்து ஜெனரிக் மருந்துகளுக்கும் பூஜ்ஜிய சதவீத இறக்குமதி வரி தொடரும். அதன் பிறகு ஒரு வருடத்திற்கு வரி 100 சதவீதமாகவும், அதன் பிறகு 200 சதவீதமாகவும் உயர்த்தப்படும்" என்றும் கூறினார்.
"ஜெனரிக் மருந்து உற்பத்தியை மீண்டும் அமெரிக்காவிற்குள் கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் தொழிற்சாலை மற்றும் அதற்கான உபகரணங்களை அமைக்காத நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்" என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
"அமெரிக்க மக்களை பாதுகாப்பதே இந்த கொள்கையின் நோக்கம் என்றும், ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வரும் காப்புரிமை பெற்ற பிராண்டட் அல்லது புதுமையான மருந்துகளுக்கான கொள்கையில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
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உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளுக்கு ஜெனரிக் மருந்துகளை விநியோகிப்பதால், இந்தியா பெரும்பாலும் "உலகின் மருந்தகம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.
'குளோபல் டிரேட் ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ்' (Global Trade Research Initiative) அறிக்கையின்படி, 2025-ல் இந்தியா அமெரிக்காவிற்கு 9.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்தது.
இது இந்தியாவின் மொத்த உலகளாவிய மருந்து ஏற்றுமதியான 25.8 பில்லியன் டாலரில் 38 சதவீதமாகும். உயர் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு, தொற்று நோய்கள் மற்றும் மனநலப் பிரச்சினைகளுக்கு இந்திய ஜெனரிக் மருந்துகள் பரவலாகப் பரிந்துரைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.