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இந்தியாவுக்கு மீண்டும் 'ஷாக்' கொடுத்த அமெரிக்கா| இறக்குமதி பொருட்களுக்கு 10 சதவீத கூடுதல் வரி

அமெரிக்காவின் இந்த புதிய வரி விதிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இந்திய அரசு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 10:08 AM IST

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வாஷிங்டன்: இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களில், உற்பத்தியில் 'கட்டாயத் உழைப்பு' இருக்கும் பொருட்களுக்கு அமெரிக்க அரசு 10 சதவீதகம் கூடுதல் வரியை விதித்துள்ளது.

அமெரிக்கா உலகளவில் தனது வர்த்தகத்தை மீண்டும் வலுப்படுத்தும் நோக்கில், 1974 ஆம் ஆண்டின் வர்த்தகச் சட்டத்தின் பிரிவு 301-ன் கீழ் இந்தியா உட்பட மொத்தம் 60 நாடுகள் மற்றும் பொருளாதார அமைப்புகளின் மீது புதிய கூடுதல் வரிகளை விதித்துள்ளது.

கட்டாய உழைப்பின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் இறக்குமதியை தடுத்து நிறுத்த அந்தந்த நாடுகள் முறையான சட்டங்களை இயற்றத் தவறியதே இதற்கு முக்கியக் காரணமாக அமெரிக்கா குற்றம்சாட்டுகிறது.

அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள 60 நாடுகளின் பட்டியலில், இந்தியா, கனடா, இங்கிலாந்து, வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட 17 நாடுகளுக்கு 10 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடக்கத்தில், இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 12.5 சதவீத கூடுதல் வரி விதிக்க அமெரிக்கா திட்டமிட்டிருந்தது. இருப்பினும், கடந்த ஜூன் 14 அன்று, இந்திய அரசு தனது 'வெளிநாட்டு வர்த்தகக் கொள்கையில்' ஒரு முக்கியத் திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது. அதன்படி, இந்தியாவில் கட்டாய உழைப்பின் மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் உற்பத்திக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

இந்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியாவிற்கான கூடுதல் வரியை 12.5 சதவீதத்தில் இருந்து 10 சதவீதமாக குறைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அதே நேரத்தில், கட்டாய உழைப்புக்கு எதிராக முறையான சட்டங்களை கொண்டு வராத சீனா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு 12.5 சதவீத உயரிய வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் இந்த புதிய வரி விதிப்பிலிருந்து சில அத்யாவசியப் பொருட்களுக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, அமெரிக்க உள்நாட்டுச் சந்தையில் தட்டுப்பாடு நிலவக்கூடிய மூலப்பொருட்கள், அமெரிக்கப் பொருளாதாரத்தைப் பெருமளவில் பாதிக்கக் கூடிய அத்யாவசியப் பொருட்கள், அமெரிக்காவில் போதிய அளவில் விளைவிக்க முடியாத அல்லது உற்பத்தி செய்ய முடியாத உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, உரங்கள் மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பு வரம்பிற்குள் வரும் எஃகு, அலுமினியம் போன்றவற்றுக்கு இந்த புதிய வரி விதிப்பு பொருந்தாது.

அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் நிர்வாகம் முன்னதாக விதித்திருந்த உலகளாவிய 10 சதவீதம் தற்காலிக வரிகளை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரியில் சட்ட விரோதம் என ரத்து செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அதற்கு பதிலாக, தற்போது 1974 ஆம் ஆண்டின் வர்த்தகச் சட்டத்தின் பிரிவு 301-ஐ பயன்படுத்தி சட்டரீதியாக இந்த புதிய வரிகளை டிரம்ப் அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் இந்த புதிய வரி விதிப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு இந்திய அரசு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. கட்டாய உழைப்பு தொடர்பான விவகாரங்களை இத்தகைய வரி விதிப்பு மூலம் அணுகக் கூடாது என்றும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தற்போது நடைபெற்று வரும் இரு தரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளின் ஒரு பகுதியாக மட்டுமே விவாதிக்க வேண்டும் என்றும் இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.

அமெரிக்கா, இந்தியாவின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாகவும், இந்திய ஏற்றுமதிக்கான மிக முதன்மையான நாடாகவும் திகழ்கிறது. 2025 ஆம் ஆண்டின் தரவுகளின்படி, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தகம் கிட்டத்தட்ட 141 பில்லியன் டாலராக இருந்த நிலையில், இந்தியாவின் ஏற்றுமதி மட்டும் 87.3 பில்லியன் டாலராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் இந்த 10% கூடுதல் வரி விதிப்பு இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு சவாலை ஏற்படுத்தும்.

TAGGED:

US TARIFFS ON INDIA
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US SLAPS 10 PER CENT INDIA TARIFFS

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