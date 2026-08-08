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இந்தியா உள்ளிட்ட 5 நாடுகளுக்கு 100% வரி: அமெரிக்க செனட் சபையில் மசோதா நிறைவேறியது

ரஷ்யாவின் மொத்த எரிவாயு ஏற்றுமதியில் 15 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு இந்த சட்டத்தில் சில விலக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - கோப்புப்படம்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 9:33 AM IST

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வாஷிங்டன்: ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் இந்தியா உள்ளிட்ட 5 நாடுகளின் இறக்குமதி பொருட்களுக்கு 100 சதவீதம் வரி விதிக்கும் மசோதா அமெரிக்க செனட் சபையில் நிறைவேறியது.

உக்ரைன் மீதான தாக்குதலுக்கு நிதி ஆதாரமாக இருக்கும் ரஷ்யாவின் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வர்த்தகத்தை முடக்குவதற்காக இந்த மசோதாவை கொண்டு வந்திருப்பதாக அமெரிக்க அரசு அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்க செனட் சபையில் இந்த மசோதா 86-11 என்ற பெரும்பான்மை வாக்குகளில் நிறைவேறியது.

மறைந்த குடியரசுக் கட்சி செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாம் பெயரிலான இந்த மசோதா, ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்கும் ஐந்து நாடுகள் மீது 100 சதவீதம் வரை வரி விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் வழங்குகிறது.

இந்த மசோதா இந்தியா, சீனா, ஸ்லோவாக்கியா, ஹங்கேரி மற்றும் அஜர்பைஜான் ஆகிய 5 நாடுகளை குறி வைத்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

செனட் சபையில் ஒப்புதல் பெற்றுள்ள இந்த மசோதா, அடுத்ததாக அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபைக்கு அனுப்பப்படும். இந்த சபை வரும் ஆகஸ்ட் 31 அன்று கூடி இந்த மசோதா குறித்து விவாதிக்கவுள்ளது.

சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிக அளவில் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் நாடாக இந்தியா உள்ளது. இந்த மசோதா சட்டமானால், இந்தியா அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பில்லியன் கணக்கிலான பொருட்களுக்கு கடுமையான வரி விதிக்கப்படும்.

ரஷ்யாவின் மொத்த எரிவாயு ஏற்றுமதியில் 15 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு இந்த சட்டத்தில் சில விலக்குகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

எண்ணெய் வர்த்தகம் தவிர, ரஷ்ய அரசியல் தலைவர்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பெரும் தொழிலதிபர்கள் மீதான தடைகளையும் இந்த சட்டம் நீட்டிக்கிறது. அத்துடன், ஈரான் மீதான பொருளாதாரத் தடைகளையும் 2031 வரை நீட்டிக்கிறது.

இந்த மசோதாவை ஆதரித்துப் பேசிய ஜனநாயகக் கட்சி செனட்டர் ரிச்சர்ட் புளூமெந்தல், உக்ரைன் போரை நிறுத்த இத்தகைய கடுமையான நடவடிக்கை அவசியம் என்றார்.

அதே நேரத்தில், டொனால்ட் டிரம்ப் தலைமையிலான தற்போதைய அமெரிக்க அரசிடம் இந்த மசோதா மிக விரிவான வரி விதிப்பு அதிகாரங்களை ஒப்படைக்கிறது என்றும், இது உலகளாவிய வர்த்தகப் போரை தீவிரப்படுத்த வழிவகுக்கும் என்றும் சில ஜனநாயகக் கட்சியினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

TARIFFS ON INDIA
US SENATE
US PASSES RUSSIA SANCTIONS BILL

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