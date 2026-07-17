இந்தியா உள்ளிட்ட 5 நாடுகளுக்கு 100% வரி - அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா தாக்கல்
மசோதா செனட் சபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், இது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டு, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கையெழுத்திட்ட பிறகு தான் முழுமையான சட்டமாக நடைமுறைக்கு வரும்.
Published : July 17, 2026 at 3:24 PM IST
நியூயார்க்: ரஷ்யாவிடம் இருந்து தொடர்ந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு இறக்குமதி செய்யும் இந்தியா மற்றும் சீனா உள்ளிட்ட ஐந்து நாடுகள் மீது 100% வரை இறக்குமதி வரிகளை விதிக்க பரிந்துரைக்கும் மசோதா அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் செனட் சபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் செனட் சபையில் ஆளும் குடியரசுக் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயகக் கட்சியின் ஆதரவு பெற்ற மசோதா ஜூலை 16 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
சமீபத்தில் (ஜூலை 11, 2026) காலமான குடியரசுக் கட்சி மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செனட்டர் லிண்ட்சே கிரஹாமுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக, இதற்கு "லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாம் ரஷ்யா மீதான பொருளாதாரத் தடை சட்டம் 2026" என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
மசோதாவை ஜனநாயக கட்சியின் மூத்த செனட்டர் ரிச்சர்ட் புளுமெந்தல் மற்றும் மறைந்த லிண்ட்சே கிரஹாம் ஆகியோர் இணைந்து வடிவமைத்துள்ளனர். இதற்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் 60-க்கும் மேற்பட்ட செனட்டர்களின் ஆதரவு உள்ளது.
ரஷ்யாவிடமிருந்து அதிகளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வாங்கும் உலகின் டாப் 5 நாடுகளை குறிவைத்து இந்த 100% வர்த்தக வரி மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்தியா, சீனா, ஸ்லோவாக்கியா, ஹங்கேரி மற்றும் அசர்பைஜான் ஆகிய நாடுகள் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது 100% வரை கூடுதல் வரி விதிக்க இந்தச் சட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஒவ்வொரு 180 நாட்களுக்கு ஒருமுறை இந்த நாடுகளின் எண்ணெய் கொள்முதல் பட்டியலை மறுஆய்வு செய்து வரிகளை மாற்றியமைப்பார் என்று மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மசோதா, ரஷ்யாவிடம் இருந்து எரிவாயு வாங்கும் 15 ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பெரியளவில் விலக்கு அளித்துள்ளது. ரஷ்யாவின் ஒட்டுமொத்த இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதியில் 15%-க்கும் குறைவாக இறக்குமதி செய்யும் மற்றும் கொள்முதலை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் நாடுகளுக்கு இந்த வரி விதிக்கப்படாது என மசோதாவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா எதிர்ப்பு
அமெரிக்காவின் இந்த அணுகுமுறைக்கு இந்திய அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு சலுகை வழங்கி விட்டு, இந்தியாவை மட்டும் தண்டிப்பது அமெரிக்காவின் இரட்டை நிலைப்பாடு என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
2025-ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வரப்பட்ட முந்தைய மசோதாவில் 500% வரை வரி விதிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகத்தின்கீழ், வெள்ளை மாளிகையின் நேரடி வழிகாட்டுதலில் இது 100% வரியாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மசோதா செனட் சபையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும், இது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டு, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கையெழுத்திட்ட பிறகு தான் முழுமையான சட்டமாக நடைமுறைக்கு வரும்.
அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை, இந்தியாவிற்கு பெரும் பொருளாதாரச் சவாலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது சட்டமாக மாறினால் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக உறவில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.