வெள்ளை மாளிகை அருகே தூப்பாக்கிச் சூடு: இளைஞரை சுட்டுக்கொன்ற பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபர் 21 வயதான நசீர் பெஸ்ட் என்பதும், இவருக்கு மனநிலை பாதிப்பு இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
Published : May 24, 2026 at 11:14 AM IST
வாஷிங்டன்: வெள்ளை மாளிகை அருகே திடீரென துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபரை அமெரிக்காவின் ரகசிய சேவை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக்கொன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்கா தலைநகர் வாஷிங்டனில் அமைந்துள்ள அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை அருகே பென்சில்வேனியா அவென்யூ NW பகுதியில் நேற்று மாலை 6 மணியளவில் திடீரென ஒரு இளைஞர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார்.
கடும் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் இருக்கும் இந்த இடத்தில், திடீரென ஒருவர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது, காவல் அதிகாரிகளை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. உடனடியாக அங்கு பணியில் இருந்த ரகசிய சேவை பாதுகாப்புப் படையினர், துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவரை நோக்கி எதிர் தாக்குதல் நடத்தினர்.
இதில், அந்த நபரின் மீது துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தார். அவரை அவசரமாக மீட்ட பாதுகாப்புப் படையினர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
இந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் அருகில் இருந்த ஒருவர் மீதும் குண்டு பாய்ந்து, பலத்த காயம் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. படுகாயமடைந்த அவரையும் மீட்டு, பாதுகாப்புப் படையினர் அருகில் உள்ள மருத்துமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து பேசிய அமெரிக்க ரகசிய சேவை பாதுகாப்புப் படையின் தகவல் தொடர்புத் தலைவர் அந்தோனி குக்லியெல்மி, இந்த சம்பவம் நடைபெறும்போது, அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் இருந்ததாகவும், அவருக்கு பாதிப்பில்லாமல் உடனடியாக பதில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு அந்த நபர் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதாகவும் கூறினார்.
Preliminary statement regarding the shooting incident on 17th Street and Pennsylvania Avenue. pic.twitter.com/NOdFKmwVuU— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 24, 2026
இந்த சம்பவத்தில் ஒருவர் காயமடைந்த நிலையில், அதிகாரிகள் யாருக்கும் பாதிப்பில்லை என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எஃப்பிஐ அதிகாரிகள் உடனடியாக விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
முதற்கட்ட தகவலின்படி, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபர் 21 வயதுடைய நசீர் பெஸ்ட் என்பதும், இவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் இவர்,ஏற்கனவே 2025-ஆம் ஆண்டு ஒரு முறை வெள்ளை மாளிகையில் அத்துமீறி நுழைய முயற்சி செய்து கைது செய்யப்பட்டவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு நசீர் பெஸ்ட் கைது செய்யப்பட்டபோது, தான் நவீன கால இயேசுவின் மறுபிறப்பு எனக் கூறியிருந்தார். மனநிலை பாதிப்பு காரணத்தினால் அவர் இவ்வாறு நடந்துகொள்கிறார் என எண்ணிய நிலையில், தற்போது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி உயிரிழந்துள்ளார்.
அவரின் இந்த செயலுக்கான உரியக் காரணம் இதுவரை தெரியாத நிலையில், அதுகுறித்து விசாரணையை பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தினால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, வெள்ளை மாளிகையை சுற்றி பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கடந்த ஏப்ரல் மாதமும் வெள்ளை மாளிகை அதிபர் டிரம்ப் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது, துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் அரங்கேறியது. அப்போது அதிபர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டார். அதே போன்று, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பென்சில்வேனியாவில் பரப்புரையில் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது டிரம்ப் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டது. இதில் அவரின் காதில் லேசான காயம் ஏற்பட்ட நிலையில், அன்று துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தை நிகழ்த்திய நபரும் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.