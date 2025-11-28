ETV Bharat / international

வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கிச் சூடு; கிரீன் கார்டு சேவையை மறுபரிசீலனை செய்ய ட்ரம்ப் உத்தரவு

அச்சுறுத்தலாக கருதப்படும் நாடுகளை சேர்ந்தவர்களின் கிரீன் கார்டுகளை முழு அளவில் கடுமையான மறுபரிசீலனை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் வெள்ளை மாளிகை அருகே தேசிய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மீது ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூடு எதிரொலியாக, பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்களின் கிரீன் கார்டு சேவையை மறுபரிசீலனை செய்ய அதிபர் ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் தலைநகர் வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகை அருகே தேசிய பாதுகாப்புப் படையினர் மீது ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார். இதில் பாதுகாப்புப் படை வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தை நிகழ்த்திய ஆப்கானிஸ்தான் நபர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கப் படைகளில் பணியாற்றிவர் என தெரிய வந்துள்ளது. 29 வயதான அவருக்கு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தான் அமெரிக்காவின் கிரீன் கார்டு வழங்கப்பட்டது. அதுவும் தாற்காலிகமாத் தான் வழங்கப்பட்டது.

அமெரிக்கா அதிபர் ட்ரம்ப் கடந்த ஜூன் மாதம் சில நாட்டு குடிமக்களுக்கு பயண தடை விதித்திருந்தார். இந்நிலையில், இந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் காரணமாக, அமெரிக்காவில் ஆப்கானிஸ்தான் உட்பட 19 நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களின் கிரீன் கார்டு சேவையை மறுபரிசீலனை செய்ய ட்ரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இது குறித்து அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகள் இயக்குநர் ஜோசப் எட்லோ எக்ஸ் பக்கத்தில், ''அச்சுறுத்தலாக கருதப்படும் நாடுகளை சேர்ந்தவர்களின் கிரீன் கார்டுகளை முழு அளவில் கடுமையான மறுபரிசீலனை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், எந்தெந்த நாடுகள் அந்த பட்டியலில் உள்ளன என்று கேட்ட போது, அதிபர் ட்ரம்ப் ஏற்கனவே தடை விதித்த நாடுகளை சுட்டிக் காட்டினார். அந்த வகையில், ஆப்கானிஸ்தான், மியான்மர், சாட், காங்கோ - பிரஸ்ஸாவில்லி, ஈக்குவடோரியல் கினியா, எரிட்ரியா, ஹைட்டி, ஈரான், லிபியா, சோமாலியா, சூடான், ஏமன், புருண்டி, கியூபா, லாவோஸ், சியரா லியோன், டோகோ, துர்க்மெனிஸ்தான் மற்றும் வெனிசுலா ஆகிய நாடுகள் அடங்கும்.

இவைகளில் முன்னதாக அதிபர் ட்ரம்ப், புருண்டி, கியூபா, லாவோஸ், சியரா லியோன், டோகோ, துர்க்மெனிஸ்தான் மற்றும் வெனிசுலா ஆகிய ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த பயணிகளுக்கு பகுதி அளவு தடை விதித்தார். இருப்பினும், இந்த நாடுகளிலிருந்து சில தற்காலிக வேலை விசாக்கள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

