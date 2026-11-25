இந்தியாவுக்கு 'ஷாக்' கொடுக்க தயாராகும் அமெரிக்கா - சீனா உட்பட 16 நாடுகள் மீது இறக்குமதி வரியை உயர்த்த திட்டம்
தற்போது அறிவிக்கப்படவுள்ள வரி விகிதம் எவ்வளவு என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்றாலும், இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள வரிகளுக்கு மேல் கூடுதலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : November 25, 2026 at 1:26 PM IST
வாஷிங்டன்: இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட 16 நாடுகள் மீது இந்த வாரமே கூடுதல் இறக்குமதி வரிகளை விதிக்க அமெரிக்கா திட்டமிட்டுள்ளதாக 'வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் தங்கள் நாட்டின் தொழில்துறை உற்பத்தியை அதிகப்படுத்த அரசு மானியங்களை வழங்கி, சர்வதேச சந்தையில் மலிவு விலையில் பொருட்களை குவிப்பதாகவும், இதனால் அமெரிக்க நிறுவனங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளதாக அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர், கடந்த மார்ச் 11-ஆம் தேதி இந்தியா உள்ளிட்ட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக 1974-ஆம் ஆண்டின் அமெரிக்காவின் வர்த்தகச் சட்டப் பிரிவு 301-ன் கீழ் விசாரணையை தொடங்கினார். நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட நாடுகள் மீது கூடுதல் வரிகளை விதிக்க இந்தச் சட்டம் அமெரிக்க அதிபருக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. இந்த விசாரணையின் முடிவுகளை ஜேமிசன் கிரீர் விரைவில் அதிபர் டிரம்பிடம் தாக்கல் செய்யவுள்ளார்.
இலக்கு வைக்கப்பட்ட நாடுகளின் அரசுகள் வழங்கும் மானியங்கள் மற்றும் சலுகைகளால், அந்த நாடுகளில் தேவைக்கு அதிகமான தொழில்துறை உற்பத்தி சாத்தியமாகியுள்ளது. இதன் மூலம் அந்நாட்டு நிறுவனங்கள் உலக சந்தையில் குறைந்த விலையில் பொருட்களை விற்பனை செய்து, அமெரிக்க உற்பத்தியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தைச் சிதைப்பதாக ஜேமிசன் கிரீர் குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.
தற்போது அறிவிக்கப்படவுள்ள இறுதி வரி விகிதம் எவ்வளவு என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை என்றாலும், இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள வரிகளுக்கு மேல் கூடுதலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு சர்வதேச அவசரகாலப் பொருளாதார அதிகாரச் சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட வரிகளை அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. இதனால், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையே இறுதி செய்யப்பட்ட இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்த வரைவு மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை வரை சென்றுள்ளது.
தற்போது இரு நாடுகளும் இடைக்கால இரு தரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றன. இதில், வங்கதேசம், வியட்நாம் மற்றும் கம்போடியா ஆகிய நாடுகளை விட, அமெரிக்கச் சந்தையில் இந்தியப் பொருட்களுக்கு குறைந்த இறக்குமதி வரி விதிக்கப்பட வேண்டும் என இந்தியா வலியுறுத்தி வருகிறது.
இத்தகைய சூழலில் அமெரிக்காவின் இந்தப் புதிய வரி உயர்வுத் திட்டம் இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.