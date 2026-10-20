பாரீஸ் விரைவில் இஸ்லாமிய நகரமாக மாறும்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பேட்டி

பாரீஸ் விரைவில் இஸ்லாமிய நகரமாக மாறும்: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பேட்டி
பிரான்சில் மிகப்பெரிய தவறை செய்து வருகிறீர்கள் என்று பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இமானுவேல் மேக்ரானிடம் கூறியதாக டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 6:28 PM IST
புதுடெல்லி: பிரான்சில் மக்கள் போராட்டம் மிகப்பெரிய வன்முறையாக மாறியுள்ள நிலையில், அந்நாட்டின் தலைநகர் பாரீஸ் விரைவில் இஸ்லாமிய நகரமாக மாறும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் அதிபர் டிரம்ப் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் எனது நண்பர்தான். பிரான்சில் மிகப்பெரிய தவறை செய்து வருகிறீர்கள் என்று பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவரிடம் கூறினேன்.
உலகில் உள்ள அனைவரையும் உங்கள் நாட்டிற்குள் (பிரான்ஸ்) வர அனுமதிக்கிறீர்கள். இப்படியே நீடித்தால் பாரீஸ் நகரமே இஸ்லாமிய நகரமாக விரைவில் மாறிவிடும்.
இமானுவேல் மேக்ரானிடம் பிரான்சின் எல்லைகளை மூடுமாறு தெரிவித்தேன். நாங்கள் (அமெரிக்கா) எங்கள் எல்லைகளை மூடிவிட்டோம். நீங்களும் செய்யுங்கள் என்று கூறினேன். ஆனால், அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை" என டிரம்ப் தெரிவித்தார். பிரான்சில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்கள்தான் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக டிரம்ப் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். எனினும், இதற்கு அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரம் ஏதும் இல்லை.
பிள்ளையார் சுழி போட்ட மாணவர் போராட்டம்
பிரான்சில் தற்போது மிகப்பெரிய மக்கள் போராட்டமும், வன்முறையும் அரங்கேறி வருகின்றன. ஆனால், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சாதாரண மாணவர் போராட்டமாகவே இது தொடங்கியது.
பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை, அளவுக்கு அதிகமான மாணவர்கள் எண்ணிக்கை, தரம் குறைந்த பள்ளிகள் ஆகிய விவகாரங்களை முன்வைத்து கடந்த செப்டம்பர் மாதம் பாரீஸில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
கிளர்ந்தெழுத்த மக்கள்
இந்தப் போராட்டமானது பெரும்பாலான மக்களையும் கிளர்ந்தெழச் செய்தது. விலைவாசி உயர்வு, வேலைவாய்ப்பின்மை, எரிபொருள் விலை உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டித்து பிரான்சின் பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டம் நடைபெற்றது.
பின்னர், இந்த போராட்டம் காட்டுத் தீயாக பரவி பிரான்ஸ் முழுவதும் ஒரு மக்கள் புரட்சி போல வெடித்தது. இந்நிலையில், கடந்த சனிக்கிழமை முதலாக இந்த போராட்டம் மிகப்பெரிய வன்முறையாக மாறியது.
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வெடித்தது வன்முறை
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்கள் அங்குள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு தீ வைத்தனர். வணிக வளாகங்கள், கடைகள், உணவகங்கள் ஆகியவை சூறையாடப்பட்டன. வணிக வளாகங்களில் உள்ள பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. வீதிகளில் உள்ள வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, வன்முறையை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் போலீசாருடன் சேர்ந்து துணை ராணுவத்தினரும் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும் போராட்டக்காரர்களை கலைக்க ராணுவத்தினர் முயற்சித்து வருகின்றனர்.
எனினும், பாதுகாப்புப் படையினரால் வன்முறையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. பல இடங்களில் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இதில், இரு தரப்பையும் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளதாக பிரான்ஸ் அரசு தெரிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 2,500-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தலைநகர் பாரீஸ், லிமோஜெஸ், மார்செய்லே, லியோன் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் வன்முறை கட்டுக்கு அடங்காமல் சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஊரடங்கு அமல்
இதனிடையே, வன்முறையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக பாரீஸ் உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் ஊரடங்கை அமல்படுத்துமாறு பிரான்ஸ் பிரதமர் செபாஸ்டியன் லெகோர்னு நேற்று உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி, பாரீஸ், லில்லே, லியான் ஆகிய நகரங்களில் நேற்று மாலை முதல் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) இரவு 8 மணி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.