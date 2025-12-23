ETV Bharat / international

ரஷ்யா - உக்ரைன் போரை மட்டும் என்னால் தீர்க்க முடியவில்லை - டிரம்ப் வருத்தம்

வர்த்தக வரி விதிப்பை பயன்படுத்தி அண்டை நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படவிருந்த பெரிய அளவிலான போரை தடுத்து நிறுத்தியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (File/AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 1:27 PM IST

புதுடெல்லி: இந்தியா - பாகிஸ்தான் சண்டை உள்ளிட்ட உலகளவில் பல மோதல்களை தீர்த்து வைத்துள்ளதாகவும், ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான் போர் மட்டுமே தான் தீர்க்காத ஒரே பிரச்சனை என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வருத்தத்துடன் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு ரஷ்ய அதிபர் புதின், உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி ஆகியோருக்கு இடையேயான வெறுப்புணர்வே காரணம் என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வாஷிங்டனில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "26 பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்ட பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. அப்போது இந்தியா, பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற சண்டையின்போது நான்கு நாள்களில் எட்டு விமானங்கள் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டன. அப்போது அண்டை நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படவிருந்த பெரிய அளவிலான போரை வர்த்தக வரி விதிப்பை பயன்படுத்தி தடுத்ததாக கூறிய டிரம்ப், தனது தலையீட்டால் 24 மணி நேரத்தில் அந்த மோதலை நிறுத்தப்பட்டது" என்று மீண்டும் தெரிவித்தார்.

மேலும், "நான் இதுவரை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் எட்டு போரை நிறுத்தியுள்ளேன். தாய்லாந்து, கம்போடியா இடையே சுமூக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளோம். இரு நாடுகளுக்கு இடையே நிலைமை சீரடைந்து வருகிறது. இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையேயான போரை நிறுத்தியுள்ளோம். 'நான் ஒரு கோடி மக்களின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளேன்' என்று பாகிஸ்தான் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் ரஷ்யா- உக்ரைன் இடையிலான போரை மட்டும் என்னால் தீர்க்க முடியவில்லை" என்று டிரம்ப் வருத்தம் தெரிவித்தார்.

ரஷ்யா - உக்ரைன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை குறித்து டிரம்பிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, ” இருநாட்டு அதிபர்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது" என்று டிரம்ப் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: பொதுத்தேர்தலை நடத்தியே தீருவோம் - வங்கதேச இடைக்கால தலைவர் முகமது யூனுஸ் திட்டவட்டம்

ஃபுளோரிடா மாகாணம் மியாமியில் ரஷ்யா -உக்ரைன் இடையே அண்மையில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. உக்ரைன் உடன் சுமூகமாக செல்வதில் ரஷ்யா உறுதியாக உள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளதாக அமெரிக்க தூதரக அதிகாரி ஸ்டீவ் விட்காஃப் தெரிவித்துள்ளார். உக்ரைன் உடனான மோதலை தீர்ப்பதற்கும், உலகளாவிய பாதுகாப்பை நிலைநாட்டுவதற்கும் அமெரிக்காவின் முயற்சிகளை ரஷ்யா பெரிதும் மதிக்கிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

தனது தலையீட்டால்தான் இந்தியா -பாகிஸ்தான் இடையேயான மோதல் 24 மணி நேரத்தில் நிறுத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் கடந்த மே மாதம் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் டிரம்பின் இந்த கூற்றை இந்தியா மறுத்தது. போரில் ஏற்பட்ட சேதத்தால் பாகிஸ்தானின் ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான தலைமை இயக்குநர் (DGMO) இந்தியாவின் DGMO-வை தொடர்பு கொண்டார். அதனையடுத்து இரு நாடுகளும் கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதல் தரை, வான் மற்றும் கடல் வழி என அனைத்துவித தாக்குதல்களையும், ராணுவ நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்திக் கொள்ள இருதரப்பினரும் ஒப்புக் கொண்டதாக மத்திய அரசு ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

