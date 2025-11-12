ETV Bharat / international

அனைவருக்கும் எச்-1பி விசா உண்டு; ஆனால் திறமையானவர்களுக்கு மட்டும் - ட்ரம்ப் கறார்!

“நாட்டில் உள்ள மக்களின் வேலைவாய்ப்பின்மையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால், வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்; திறன் உள்ளவர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும்”

எச்-1பி மற்றும் கோல்ட் கார்டு நிர்வாக உத்தரவுகளில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு ஒரு நிருபரின் கேள்விக்கு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பதிலளித்தார்.
எச்-1பி மற்றும் கோல்ட் கார்டு நிர்வாக உத்தரவுகளில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன்பு ஒரு நிருபரின் கேள்விக்கு அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பதிலளித்தார். (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 8:07 PM IST

நியூயார்க்: உலகளவில் இருக்கும் திறமையானர்களை அமெரிக்கா எப்போதும் அங்கீகரிக்கும். அதே வேளையில் அவர்களை வரவேற்கும் என எச்-1பி விவகாரம் தொடர்பாக அந் நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பேசியுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் பெரும்பாலான நாடுகளைச் சேர்ந்த திறன்மிகு பணியாளர்கள் எச்-1பி விசா பெற்று அமெரிக்காவின் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்தியாவில் இருந்து சுமார் 7 லட்சம் மக்களுக்கு மேல் இதே விசா நடைமுறையில் அமெரிக்காவில் உள்ள மென்பொருள் நிறுவனங்களில் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஆண்டுக்கு இந்திய மதிப்பில் சுமார் 88 லட்ச ரூபாய் விசா கட்டணமாக நிறுவனங்கள் செலுத்த வேண்டும். பழைய விசாவை புதுப்பிப்பதற்கும் இந்த கட்டணம் பொருந்தும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் ஒரு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார். தன் நாட்டு மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை கிடைப்பதற்காக இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டு, பல நாட்டு மக்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார் டிரம்ப்.

எச்-1பி விசா பிரச்னை டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்காது என்பது குறித்து ஃபாக்ஸ் நியூஸின் லாரா இங்க்ராஹாமின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பேசிய அவர், “திறமையானவர்கள் மட்டும் அமெரிக்கா வர வேண்டும். நாட்டில் உள்ள மக்களின் வேலைவாய்ப்பின்மையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால், வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களின் வருகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். திறன் உள்ளவர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

தற்போதைய சூழலில், வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களை எச்-1 பி விசா மூலம் அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு வரும் நடைமுறையை கண்காணிக்க அமெரிக்க அரசு புதிய குழுவை அமைத்துள்ளது. இந்த குழுவின் மூலம் இதுவரை 178 பேர் எச்-1பி விசாவை தவறான முறையில் பயன்படுத்தி அமெரிக்காவில் நுழைந்துள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக டிரம்ப் அந்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: “வரிகளை எதிர்ப்பவர்கள் முட்டாள்கள்! அமெரிக்கர்களுக்கு தலா 2 ஆயிரம் டாலர்கள்!” - டிரம்ப் அறிவிப்பு!

மென்பொறியாளர்கள், மருத்துவர்கள் உள்பட இந்திய வல்லுநர்கள், எச்-1 பி விசா வைத்திருப்பவர்களின் பட்டியலில் மிகப் பெரிய அளவில் உள்ளனர். இந்த நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் அதிரடியான அறிவிப்பு அவர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் என்கின்றனர் பொருளாதார வல்லுநர்கள்.

