காஸா அமைதி வாரியத்தை அறிவித்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - விதிமுறை பின்பற்றுமாறு எச்சரிக்கை

இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம், இந்தியா - பாகிஸ்தான் ஆகிய போர்களை நிறுத்தியதாக தன்னிச்சையாக அறிவித்த அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இதற்காக தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (கோப்புப்படம்)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 16, 2026 at 10:45 AM IST

வாஷிங்டன்: இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, காஸா அமைதி வாரியம் (Gaza Board Of Peace) என்ற அமைப்பை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் உருவாக்கியுள்ளார்.

மேலும், இந்த வாரியம் கூறும் விதிமுறைகளை கேட்டு நடக்கும்படியும், இல்லாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கைகை எடுக்கப்படும் எனவும் அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது.

இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம் இடையேயான போர் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி, கடந்த 2025 வரை உக்கிரமாக நடைபெற்றது. இதில், பாலஸ்தீனத்தின் காஸா பகுதியில் செயல்படும் ஹமாஸ் அமைப்பினரும், ராணுவத்துடன் இணைந்து இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்தினர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த இஸ்ரேல், பாலஸ்தீனத்துக்குள் நுழைந்து அதிபயங்கர தாக்குதலை நடத்தியது. இந்த தாக்குதலில் ஹமாஸ் படையினர் மட்டுமின்றி பாலஸ்தீன பொதுமக்கள் என பல்லாயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர். இது உலக அளவில் இஸ்ரேல் மீது கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

இதனிடையே, அதுவரை இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்த அமெரிக்கா, உலக நாடுகளின் பார்வை மாறியதும் சட்டென மத்தியஸ்த நாடாக மாறியது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இரு நாட்டு தலைவர்களையும் அழைத்து டிரம்ப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது, ஹமாஸ் பிடித்து வைத்துள்ள இஸ்ரேல் ராணுவப் பணயக் கைதிகளை உடனடியாக விடுவிக்க டிரம்ப் அறிவுறுத்தினார்.

இதனை ஏற்று, ஹமாஸ் அமைப்பும் இஸ்ரேலிய பணயக் கைதிகளை விடுவித்தது. இதன் விளைவாக, காஸா பிராந்தியத்தில் ஓரளவு அமைதி திரும்பியது. எனினும், காஸாவில் அவ்வப்போது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக பாலஸ்தீனம் குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில், இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம் இடையே நிரந்தர அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்காக தற்போது 'காஸா அமைதி வாரியம்' என்ற அமைப்பை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் உருவாக்கியுள்ளார். இதனை டிரம்பின் சிறப்பு தூதர் ஸ்டீவ் விட்காஃப் தனது ட்ரூத் பக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இன்று அறிவித்தார்.

வாரியம் முன்மொழிந்துள்ள 20 விதிமுறைகள்

இந்த வாரியம் 20 விதிமுறைகளை முன்மொழிந்துள்ளது. அதாவது, காஸாவை நிர்வகிக்க பாலஸ்தீன நிபுணர்களை கொண்ட தேசியக் குழுவை அமைக்க வேண்டும்; காசாவில் இருந்து பாலஸ்தீன ராணுவம் முற்றிலுமாக வெளியேற வேண்டும்; போரில் உருக்குலைந்துள்ள காஸாவை மறுகட்டமைப்பு செய்ய வேண்டும்; ராணுவம் அல்லாத எந்த அமைப்பும் ஆயுதம் ஏந்தக் கூடாது; மீதமுள்ள இஸ்ரேலிய பணய கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும்; இறந்து போன 27 பணயக் கைதிகளின் உடல்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 20 விதிமுறைகளை காஸா அமைதி வாரியம் முன்மொழிந்துள்ளது.

இந்த விதிமுறைகளை ஹமாஸும், பாலஸ்தீனமும் பின்பற்றி ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையில் இறங்க வேண்டும். இல்லையென்றால், கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என அமெரிக்கா எச்சரித்துள்ளது.

நோபல் பரிசை எதிர்பார்த்த டிரம்ப்

முன்னதாக, இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீனம், இந்தியா - பாகிஸ்தான், ரஷ்யா - உக்ரைன் போர்களை தான் நிறுத்தியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கடந்த ஆண்டு தன்னிச்சையாக அறிவித்துக் கொண்டார். அதுமட்டுமல்லாமல், இந்த செயலுக்காக தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசை வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தி வந்தார். ஆனால், 2026-ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு வெனிசுலா எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு அண்மையில் கிடைத்ததால் டிரம்ப் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இந்நிலையில், தற்போது காஸா அமைதி வாரியத்தை டிரம்ப் அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

