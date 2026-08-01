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'வரி மிரட்டலால் இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரை நிறுத்தினேன்' - டிரம்ப் பேச்சால் மீண்டும் சர்ச்சை

எனது இந்த சாணக்கியத்தனமான நடவடிக்கையால் சுமார் 5 கோடி மக்களின் உயிரை காப்பாற்றியதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் என்னை பாராட்டினார் என டிரம்ப் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (AP)
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By PTI

Published : August 1, 2026 at 10:37 AM IST

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வாஷிங்டன்: கடந்த ஆண்டு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே ஏற்பட்ட கடுமையான மோதலின் போது, இரு நாடுகளின் மீதும் 250 சதவீத வரி விதிக்கப்படும் என மிரட்டியதால் தான் அணு ஆயுதப் போர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மீண்டும் உரிமை கொண்டாடியுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் கேம்ப் டேவிட் பகுதியில் தனது அமைச்சரவை சகாக்களுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனைக்குப் பிறகு ஊடகங்களைச் சந்தித்த டிரம்ப் இதனைத் தெரிவித்தார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப், "கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' ராணுவ மோதலின் போது இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே போர் தீவிரமடைந்திருந்தது.

அப்போது இரு நாடுகளும் தலா 11 போர் விமானங்களை சுட்டு வீழ்த்தியிருந்தன. அந்த இக்கட்டான சூழலில் நான் தலையிட்டு, 'நீங்கள் போரை நிறுத்தவில்லை என்றால் இரு நாடுகள் மீதும் 250% கூடுதல் சுங்கவரி விதிக்கப்படும்' என எச்சரித்தேன்.

இந்த மிரட்டலால் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளுமே என் மீது கடுமையான கோபமடைந்து கத்தினார்கள், சத்தமிட்டார்கள் . ஆனால், அடுத்த நாளே அவர்கள் எனக்கு போன் செய்து, 'நாங்கள் போரை நிறுத்திக் கொள்கிறோம்' என்று கூறினார்கள்.

எனது இந்த சாணக்கியத்தனமான நடவடிக்கையால் சுமார் 5 கோடி மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்றியதாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் என்னை பாராட்டினார்" என டிரம்ப் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

இது மட்டுமல்லாமல், தனது பதவி காலத்தில் இது போன்று மொத்தம் 8 போர்களை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளதாகவும் டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.

அதிபர் டிரம்பின் இந்த கருத்து சர்வதேச அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் இதனை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

இந்தியா தரப்பு வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், "இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் நிறுத்தத்தில் எந்தவொரு மூன்றாவது நாட்டின் தலையீடும் அல்லது சமரசமும் கிடையாது.

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத முகாம்களுக்கு எதிராக இந்தியா 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதலை நடத்திய போது, பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தலைமை இயக்குநர் இந்திய தரப்பைத் தொடர்பு கொண்டு போர் நிறுத்தக் கோரிக்கை விடுத்தார். அதன் அடிப்படையிலேயே ராணுவ நடவடிக்கை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது.

மேலும், 11 போர் விமானங்கள் சுடப்பட்டதாக டிரம்ப் கூறும் தகவலும் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானது" என தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

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