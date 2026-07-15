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ஈராக்கிலிருந்து முழுமையாக வெளியேறும் அமெரிக்க ராணுவம்- பென்டகன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

2003 ஆம் ஆண்டு சதாம் உசேனின் ஆட்சிக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கை, இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் முழுமையான முடிவுக்கு வருகிறது.

பென்டகனில் ஈராக் பிரதமர் அலி அல் ஜைதி (இடதுபுறம் நிற்பவர்)
பென்டகனில் ஈராக் பிரதமர் அலி அல் ஜைதி (இடதுபுறம் நிற்பவர்) (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 15, 2026 at 1:07 PM IST

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வாஷிங்டன்: ஈராக்கில் கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முகாமிட்டுள்ள அமெரிக்க ராணுவம் வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் முழுமையாக வெளியேறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாஷிங்டனில் உள்ள வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ஈராக் பிரதமர் அலி அல்-ஜைதி ஆகியோருக்கு இடையே நடைபெற்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, வரும் செப்டம்பர் 30, 2026-க்குள் அமெரிக்கப் படைகள் ஈராக்கை விட்டு முழுமையாக வெளியேறும் என்று இரு நாடுகளும் இணைந்து அறிவித்துள்ளன.

கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு சதாம் உசேனின் ஆட்சிக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கை, இந்த புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் முழுமையான முடிவுக்கு வருகிறது.

ராணுவம் திரும்ப பெறுவது குறித்து பேசிய ஈராக் பிரதமர் அலி அல்-ஜைதி, "செப்டம்பர் 30 அன்று அமெரிக்கப் படைகள் ஈராக்கை விட்டு வெளியேறும். அதேவேளை அமெரிக்க வணிக நிறுவனங்கள் ஈராக்கிற்குள் நுழையும்" என்று குறிப்பிட்டார். இதன் மூலம் இரு நாடுகளின் உறவு இனி ராணுவக் கூட்டணியிலிருந்து விடுபட்டு, முழுமையான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தகக் கூட்டாண்மையை நோக்கி நகரவுள்ளது.

ஈராக் பிரதமருடனான சந்திப்பிற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், "இனி ஈராக்கில் நமது ராணுவம் நீடிக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பிற்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்த சர்வதேச கூட்டுப் படைகளின் பணிகளை முழுமையாக முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான இறுதிக்கட்ட மைல்கற்களை அமெரிக்க பாதுகாப்புத் தலைமையகமான பென்டகன் அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரித்துள்ளது.

இந்த ராணுவ திரும்பப் பெறும் ஒப்பந்தத்தின் மிக முக்கிய நிபந்தனையாக, ஈராக்கில் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட்டு வரும் ஈரான் ஆதரவு ஆயுதக் குழுக்களை நிரந்தரமாக கலைக்க ஈராக் அரசு உடன்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 30-க்கு பிறகு நாட்டின் ராணுவத்தை தவிர, அரசுக்குக் கட்டுப்படாத எந்தவொரு அமைப்பும் ஆயுதம் ஏந்த அனுமதிக்கப்படாது என்று ஈராக் எச்சரித்துள்ளது.

நாட்டின் எல்லைகளையும், உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பையும் நிலைநிறுத்தும் முழுத் திறனும் தற்போது ஈராக் ராணுவத்திற்கு உள்ளதாகவும், அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறிய பின் நாட்டின் இறையாண்மை முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் அலி அல்-ஜைதி உலக நாடுகளுக்கு உறுதியளித்துள்ளார்.

ஈரானுடன் மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள புதிய கடற்படை மோதல்களுக்கு மத்தியில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

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