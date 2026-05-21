முற்றுகையை மீறி கடக்க முயன்ற ஈரான் கப்பலில் அதிரடி சோதனை நடத்திய அமெரிக்க கடற்படை

ஹார்முஸ் நீரிணையில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடுமையான கட்டுப்பாடுகளால், 87 நாடுகளைச் சேர்ந்த 1550 கப்பல்கள் தற்போது பாரசீக வளைகுடாவில் சிக்கியுள்ளன.

ஓமனின் கசாப் துறைமுகத்திற்கு அருகே ஹார்முஸ் நீரிணையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள கப்பல்கள் (AFP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 1:39 PM IST

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் முற்றுகையை மீறி கடந்து செல்ல முயன்ற ஈரான் கப்பலை ஓமன் வளைகுடாவில் அமெரிக்க ராணுவம் சோதனையிட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறது.

கடந்த பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் மூண்ட நிலையில், இரு நாடுகளும் மாறி மாறி வான்வெளி தாக்குதல்களை நடத்தின. இந்த போரின் விளைவாக, உலகின் முக்கிய நீர்வழித் தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. உலகின் 20% எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு போக்குவரத்து இந்த வழித்தடம் வழியாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், ஈரானின் இந்த முடிவானது உலக நாடுகளிடையே எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டை ஏற்படுத்தியது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு உலக நாடுகள் பலவும் போரை கைவிடுமாறு வலியுறுத்திய நிலையில், ஈரானின் அணு சக்தி திட்டத்தை கைவிடுமாறு அமெரிக்கா அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. இதனிடையே ஈரானின் நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக செல்ல கணிசமான கட்டணத்தை வசூலித்துக் கொண்டு ஈரான் அனுமதி அளித்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாகவும், ஈரானை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வரும் விதமாகவும், ஈரான் துறைமுகங்கள் மீதும், மத்திய கிழக்கிலிருந்து அப்பாலுள்ள ஈரானிய கப்பல்கள் மீது அமெரிக்கா முற்றுகையை அமல்படுத்தி இருக்கிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க கடற்படையானது ஈரானுக்கு செல்லும் கப்பல்களை தடுத்து நிறுத்தி சோதனையிட்டு வருகிறது. இரு நாடுகளும் ஹார்முஸ் நீரிணையில் தங்களது பிடியை வலுப்படுத்தியுள்ள நிலையில், 87 நாடுகளைச் சேர்ந்த 1550 கப்பல்கள் தற்போது பாரசீக வளைகுடாவில் சிக்கியுள்ளன.

இதனால் உலகளவில் பெட்ரோல் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்திருப்பதையும், உலகளாவிய எரிசக்தி சந்தையானது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதையும் கருத்தில்கொண்டு அதிபர் டிரம்ப் இந்த போரிலிருந்து விலகுமாறு சக குடியரசு கட்சியினர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

டிரம்ப்பின் இந்த நடவடிக்கைக்கு சொந்த கட்சியிலேயே எதிர்ப்புகள் வலுத்துள்ள நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை (மே 19) கூடிய செனட் சபையில், ஈரான் போரிலிருந்து டிரம்ப்பை விலகும்படி கட்டாயப்படுத்தும் மசோதாவானது தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 50-47 என்ற கணக்கில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில், குடியரசு கட்சியினர் பலர் டிரம்ப்புக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். இதனால் மசோதாவானது அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, நேற்று ஈரான் துறைமுகத்திற்கு செல்ல முயன்றதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட எம்/டி செலிஸ்டியஸ் சீ என்ற கப்பலை அமெரிக்க கடற்படை தடுத்து நிறுத்தியதாகவும், கடற்படையினர் சோதனை நடத்திய பின்னர் திருப்பி அனுப்பியதாகவும் அமெரிக்கா சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை 5 ஈரானிய கப்பல்களில் அமெரிக்க கடற்படை சோதனை நடத்தியதாக டிரம்ப் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

ஈரான் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதலை நடத்த திட்டமிட்டிருந்ததாகவும், ஆனால் ஈரானுடனான போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையானது முடிவுக்கு வரும் நிலையில் இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு அந்த மிகப்பெரிய தாக்குதலை கைவிட்டிருப்பதாகவும் டிரம்ப் தெரிவித்திருக்கிறார். எனினும், இதற்கு முன்பே பலமுறை தாக்குதல்களில் இருந்து அமெரிக்கா பின்வாங்கி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

