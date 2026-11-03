அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல் தொடங்கியது - டிரம்புக்கு ஷாக் கொடுத்த கருத்துக்கணிப்புகள்
அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரம் யார் வசம் இருக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியத் தேர்தலாக 2026 இடைக்காலத் தேர்தல் அமைந்துள்ளது.
Published : November 3, 2026 at 10:40 PM IST
வாஷிங்டன் டிசி: அமெரிக்காவில் 2026-ம் ஆண்டுக்கான இடைக்காலத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தேர்தலில், நாடு முழுவதும் 23 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். இது, அதிபர் டிரம்ப் ஆட்சியின் இரண்டாவது பாதியை தீர்மானிக்கும் முக்கியத் தேர்தலாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபையில் 435 இடங்களும், செனட் சபையில் 100 இடங்களும் உள்ளன. அவற்றில், பிரதிநிதிகள் சபையில் 435 இடங்களுக்கும், செனட் சபையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு, அதாவது 35 இடங்களுக்கும் இடைக்காலத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.
இரு அவைகளிலும் மீண்டும் பெரும்பான்மையைப் பெற ஜனநாயகக் கட்சி தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த தேர்தலில், ஜனநாயகக் கட்சிக்கு சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக சமீபத்திய கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுகுறித்து நியூயார்க் டைம்ஸ் மற்றும் சியனா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக் கணிப்பில், செனட் தேர்தலில் முடிவைத் தீர்மானிக்கும் 7 முக்கிய மாகாணங்களில், பெரும்பாலானவற்றில் ஜனநாயகக் கட்சி முன்னிலையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாரம்பரியமாகக் குடியரசுக் கட்சியின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் டெக்சாஸ், கன்சாஸ் மாகாணங்களிலும் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளனர்.
செனட் சபையில் பெரும்பான்மையைப் பெற ஜனநாயகக் கட்சிக்கு கடினமான சூழல் நிலவுகிறது. தற்போதுள்ள அனைத்து இடங்களையும் தக்கவைத்துக்கொள்வதுடன், குடியரசுக் கட்சியின் வசமுள்ள 4 இடங்களை கைப்பற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் அக்கட்சி உள்ளது.
டிரம்ப் மீதான அதிருப்தி
அதிபர் டிரம்ப்பின் செயல்பாடுகள், பொருளாதார நிர்வாகம் குறித்த மக்களின் அதிருப்தி ஆகியவை குடியரசுக் கட்சிக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளதாகக் கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்றவர்களில், 38 சதவீதம் பேர் மட்டுமே டிரம்ப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, அமெரிக்க புள்ளியியல் நிபுணர் நேட் சில்வர் மற்றும் 'எஃப்எல்ஐபிஆர்-2026' தேர்தல் கணிப்பு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள கணிப்புகளும் ஜனநாயகக் கட்சிக்கு சாதகமாக உள்ளன.
டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் 3.3 சதவீதம், ஓஹியோவில் 3 சதவீதம், மிச்சிகனில் 4.9 சதவீதம், மைனேவில் 3.9 சதவீதம், அயோவாவில் 1.1 சதவீதம் என ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர்கள் முன்னிலையில் இருப்பதாக கருத்து கணிப்பு தெரிவிக்கிறது. ஜார்ஜியா மற்றும் வடக்கு கரோலினா மாகாணங்களில் மட்டும் போட்டி பெரிய அளவில் வலுப்பெறவில்லை எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
5.7 கோடி பேர் முன்கூட்டியே வாக்குப்பதிவு
அமெரிக்காவில் இதுவரை 5.7 கோடிக்கும் அதிகமானோர் முன்கூட்டியே வாக்களித்துள்ளதாக ஏபிசி நியூஸ் தெரிவித்துள்ளது. தபால் வாக்குகள் மற்றும் நேரடி வாக்குப்பதிவு மூலமாகவும் மக்கள் தங்களது வாக்குகளைச் செலுத்தி வருகின்றனர்.
தற்போது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் குடியரசுக் கட்சி பெரும்பான்மையுடன் உள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் செனட்டில் 4 இடங்களையும், பிரதிநிதிகள் சபையில் 3 இடங்களையும் கைப்பற்றினால் ஜனநாயகக் கட்சி இரு அவைகளிலும் பெரும்பான்மையைப் பெற முடியும்.
இதனால் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரம் யார் வசம் இருக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியத் தேர்தலாக 2026 இடைக்காலத் தேர்தல் அமைந்துள்ளது.