டிரம்ப்புக்கு பின்னடைவை தந்த தேர்தல் முடிவுகள் - அமெரிக்காவில் ஓங்கும் ஜனநாயகக் கட்சியின் ஆதிக்கம்
தேர்தல் முடிவுகள் குடியரசு கட்சிக்கு ஆதரவாக இல்லாத நிலையில், வாக்குச்சீட்டில் தனது பெயர் இருந்திருந்தால் பெரும்பான்மை வெற்றி பெற்றிருப்பேன் என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 4, 2026 at 12:33 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் 2026ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சி பெரும்பான்மையை பெற்றிருக்கிறது. அதிபர் டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சி பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் ஆளும் கட்சியான குடியரசுக் கட்சி பெரும்பான்மை வகித்து வந்தது. இந்நிலையில் இடைக்கால தேர்தலில் செனட்டில் 4 இடங்களையும், பிரதிநிதிகள் சபையில் 3 இடங்களையும் கைப்பற்றினால் ஜனநாயக கட்சி இரு அவைகளிலும் பெரும்பான்மையை பெறமுடியும் என்ற நிலை இருந்தது.
இதனால் அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் அதிகாரம் யார் வசம் இருக்கும் என்பதை தீர்மானிக்கும் முக்கிய தேர்தலாக இந்த இடைக்கால தேர்தல் அமைந்திருந்த நிலையில், தேர்தல் முடிவுகளின் படி, செனட் சபை மற்றும் பிரதிநிதிகள் சபை என இரு அவைகளின் அதிகாரமும் ஜனநாயக கட்சி வசம் சென்றிருக்கிறது.
பிரதிநிதிகள் சபையில் மொத்தம் 435 இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில், 218 இடங்களை கைப்பற்றினால் பெரும்பான்மையை பெறலாம் என்ற நிலை இருந்தது. இந்நிலையில், குடியரசுக் கட்சி 126 இடங்களையே கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், ஜனநாயகக் கட்சி 219 இடங்களை கைப்பற்றி அதிகாரத்தை தன்வசம் திருப்பியிருக்கிறது. அதேபோல், செனட் சபையில் ஜனநாயகக் கட்சி 53 இடங்களையும், குடியரசுக் கட்சி 42 இடங்களையும் கைப்பற்றி இருக்கிறது.
குறிப்பாக, முக்கிய இடங்களாக பார்க்கப்பட்ட வர்ஜீனியாவில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் சுஹாஸ் சுப்பிரமணியம் மீண்டும் பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். புளோரிடாவின் 22வது தொகுதியில் ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த பியா டாண்டியா வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். இதேபோன்று, தன்னை ஓரினச் சேர்க்கையாளர் என்று அறிவித்துக்கொண்ட கிறிஸ் பாப்பாஸ் ஜனநாயக கட்சி சார்பாக போட்டியிட்டு வென்றுள்ளார்.
அதேபோல், ஜார்ஜியாவின் ஆளுநர் தேர்தலில் ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த கீலா லான்ஸ் பாட்டம்ஸ் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதன்மூலம் அமெரிக்காவின் முதல் கருப்பின பெண் ஆளுநர் என்ற பெருமையை பெறுகிறார் இவர்.
டிரம்ப்புக்கு பாதகமாக அமைந்த தேர்தல் முடிவுகள்
தேர்தல் முடிவுகள் குடியரசு கட்சிக்கு ஆதரவாக இல்லாத நிலையில், வாக்குச்சீட்டில் தனது பெயர் இருந்திருந்தால் பெரும்பான்மை வெற்றி பெற்றிருப்பேன் என டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். அவரது ட்ரூத் சமூக ஊடக பக்கத்தில், “நான் வாக்குச்சீட்டில் இடம்பெறவில்லை. நான் மட்டும் ஒருவேளை இடம்பெற்றிருந்தால், அபரிமிதமான வெற்றிபெற்றிருப்போம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 3 2026, 10:37 PM ET ) https://t.co/sZG6BGvmsL— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் சபை என இரு சபைகள் இருக்கின்றன. அதில் பிரதிநிதிகள் சபை என்பது இந்தியாவில் மக்களவை போன்றது. செனட் சபை என்பது மாநிலங்களவை போன்றவை அமெரிக்காவின் பிரதிநிதிகள் சபையில் மொத்தம் 435 இடங்களும், செனட் சபையில் மொத்தம் 100 இடங்களும் இருக்கின்றன. இதில் பிரதிநிதிகள் சபையில் 435 இடங்களுக்கும், செனட் சபையில் மூன்றில் ஒரு பங்கான 35 இடங்களுக்கும் இடைக்கால தேர்தல் நடைபெற்றது.
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கடந்த சில மாதங்களாகவே இந்த தேர்தலுக்கான பிரச்சாரங்கள் தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தன. எனினும், பொருளாதார நெருக்கடி, விலைவாசி உயர்வு, குடியேற்ற கட்டுப்பாடுகள் போன்ற டிரம்ப்பின் செயல்பாடுகள் மக்கள் மத்தியில் அவர் மீது பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருந்தன. இதனால் எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக கட்சிக்கே சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கருத்து கணிப்புகள் தெரிவித்திருந்தன. இந்நிலையில், தேர்தல் முடிவுகள் அதனை உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றன.