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ஈரான் உடனான மோதலில் 25% ட்ரோன்கள் காலி - அமெரிக்காவுக்கு பேரிழப்பு

45 MQ-9 ரீப்பர் டிரோன்கள் போரில் இழந்துள்ளதால், 1.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ட்ரோன் - கோப்புப்படம்
ட்ரோன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 4:13 PM IST

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வாஷிங்டன்: ஈரான் உடனான போரின் போது, அமெரிக்கா குறைந்தது 45 MQ-9 ரீப்பர் கண்காணிப்பு மற்றும் தாக்குதல் ட்ரோன்களை இழந்ததாக 'தி வாஷிங்டன் போஸ்ட்' நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த நாளிதழில், ஈரான் தாக்குதலில், அமெரிக்க ராணுவம் பயன்படுத்தி வரும் MQ-9 ரீப்பர் ரக கண்காணிப்பு மற்றும் தாக்குதல் ட்ரோன்களில், 45 ட்ரோன்கள் இழந்துள்ளதாகவும், இது அமெரிக்க ராணுவத்திடம் உள்ள ஒட்டுமொத்த ரீப்பர் ட்ரோன் படையில் 25 சதவீதமாகும் என தெரிவித்துள்ளது. இதனால் அமெரிக்க ராணுவத்திற்கு 1.3 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் 11 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து ட்ரோன்களும் சுட்டு வீழ்த்தப்படவில்லை என்றும், சில ட்ரோன்கள் தகவல் தொடர்பு இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் விபத்துக்குள்ளாகி விழுந்தன என்றும் அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவர் அந்த நாளிதழிடம் கூறியுள்ளார்.

2024-ம் ஆண்டில், ராணுவத்திற்காக 31 MQ-9 ரீப்பர் ட்ரோன்களை வாங்குவதற்கு இந்தியா அமெரிக்காவுடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இவற்றின் விநியோகம் 2029-ஆம் ஆண்டு தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2007-ம் ஆண்டில் அமெரிக்க ராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்ட ரீப்பர் ட்ரோன்கள், மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக் போன்ற மோதல் மண்டலங்களில் அமெரிக்காவின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கை கண்காணிப்பில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகத் திகழ்ந்து வருகின்றன.

அமெரிக்க ராணுவத்தின் தகவல்களின்படி, ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு முன் அமெரிக்க ராணுவத்தின் வசம் சுமார் 185 ரீப்பர் ட்ரோன்கள் இருந்தன. இதில் 165 ட்ரோன்கள் விமானப்படையிடமும், 20 ட்ரோன்கள் கடற்படையிடமும் இருந்தன.

MQ-9 ரீப்பர் ரக ட்ரோன்கள் ராணுவத்தில், எதிரிகளின் உளவுத் தகவல்களை சேகரிக்கவும், துல்லியமான தாக்குதல் நடத்துவதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றன. ஒரு MQ-9 ரீப்பர் ரக ட்ரோன் விலை, சென்சார் மற்றும் ஆயுதங்கள் பொறுத்து 30 முதல் 50 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் ஆகும். அதாவது, இந்திய ரூபாய் மதிப்பின்படி, ரூ.286 கோடி முதல் 477 கோடி ரூபாய் என கூறப்படுகிறது.

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கடந்த மே மாதம், எஞ்சியிருக்கும் ட்ரோன்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 135 ஆக குறைந்துவிட்டதாக, பென்டகனைச் சேர்ந்த மூத்த விமானப்படை அதிகாரியான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் டேவிட் டேபர், செனட் சபையில் தெரிவித்தார்.

அப்போது, ​​இந்த இழப்புகள் குறித்து தான் கவலை அடைந்துள்ளதாகவும், ட்ரோன் தொகுப்பை விரைவாக எவ்வாறு மீண்டும் நிரப்புவது என்பது குறித்து விமானப்படை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் டேவிட் டேபர் கூறினார்.

TAGGED:

US IRAN WAR
ரீப்பர் ரக ட்ரோன்கள்
அமெரிக்கா
ஈரான் போர்
US LOST 45 MQ 9 REAPER DRONES

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