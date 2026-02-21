அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு எதிரொலி: இந்தியா மீதான இறக்குமதி வரி 10 சதவீதமாக குறைப்பு

அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு எதிரொலி: இந்தியா மீதான இறக்குமதி வரி 10 சதவீதமாக குறைப்பு
"அவசரகால பொருளாதார சட்டத்தின் கீழ் மட்டுமே அரசு நிர்வாகத்தால் வரி விதிக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. இன்னும் பல சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் நாங்கள் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையை எடுக்கலாம்" என டிரம்ப் தெரிவித்தார்.
Published : February 21, 2026 at 12:32 PM IST
புதுடெல்லி: அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு எதிரொலியாக இந்தியா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளின் பொருட்கள் மீதான இறக்குமதி வரி 10 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. ஆனால், இந்த வரிக் குறைப்பு தற்காலிகமானது தான் என்றும், வரி விதிப்பு மேலும் பல மடங்கு அதிகரிக்கலாம் எனவும் டிரம்ப் நிர்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.
அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் பதவியேற்றது முதலே, அந்த நாட்டு பொருளாதாரக் கொள்கைகளில் அதிரடி மாற்றங்களை செய்து வருகிறார். அந்த வகையில், பல்வேறு உலக நாடுகளில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அதிக அளவில் வரி விதித்தார் டிரம்ப்.
குறிப்பாக, இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதியாகும் பொருட்களுக்கு 25 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டது. அத்துடன், ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால் கூடுதலாக 25 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டு மொத்தம் 50 சதவீதம் வரியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
இந்த அதிகப்படியான வரி விதிப்பால் இந்தியா பெரும் சிக்கலை சந்திக்க தொடங்கியது. மேலும், இதன் விளைவாக இந்திய ஏற்றுமதியாளர்கள் பெரும் பாதிப்புகளை எதிர் கொண்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்தியா நடத்திய பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளின் விளைவாக, இந்தியா மீதான வரியை 50 சதவீதத்தில் இருந்து 18 சதவீதமாக அமெரிக்கா குறைத்தது. ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்த இந்தியா ஒப்புக் கொண்டதால் இந்த வரிக் குறைப்புக்கு அமெரிக்கா ஒப்புக் கொண்டது.
இந்த சூழலில், பல்வேறு உலக நாடுகள் மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் தன்னிச்சையாக விதித்த அதிகபட்ச வரி விதிப்பை எதிர்த்து அந்நாட்டு எதிர்க் கட்சியான ஜனநாயகக் கட்சி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், பிற நாடுகள் மீது வரி விதிக்கும் அதிகாரம் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு மட்டுமே உள்ளது என்றும், அரசு நிர்வாகத்துக்கு கிடையாது எனவும் தீர்ப்பளித்தது. மேலும், டிரம்ப் நிர்வாகம் விதித்த அதிகபட்ச வரி விதிப்பு செல்லாது எனவும் உத்தரவிட்டது.
இந்நிலையில், இந்தியா உள்ளிட்ட பிற நாடுகள் மீதான இறக்குமதி வரி 10 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை இன்று அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து வெள்ளை மாளிகை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "இந்த 10 சதவீத வரி விதிப்பு தற்காலிகமான ஒன்று தான். உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை அடுத்து, டிரம்ப் நிர்வாகம் அமல்படுத்திய வரி விதிப்புக்கு உடனடி மாற்றாகவே இந்த 10 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிற நாடுகளுக்கான உரிய வரிகளை விதிப்பது குறித்து சட்டத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்" என அவர் கூறினார்.
இது குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "அவசரகால பொருளாதார சட்டத்தின் கீழ் மட்டுமே அரசு நிர்வாகத்தால் வரி விதிக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. இன்னும் 232 மற்றும் 301 ஆகிய பிரிவுகள் எங்கள் கைவசம் உள்ளன. இதன் மூலம் நாங்கள் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையை எடுக்கலாம்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட செய்தியாளர் ஒருவர், அப்படியென்றால் மீண்டும் அதிக வரி விதிக்கப்படுமா? என கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த டிரம்ப், "அது அந்த நாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புவதை பொறுத்து" என பதிலளித்தார்.