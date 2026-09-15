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வெளிநாட்டு மாணவர்கள் கல்வி பயில கிடுக்கிப்பிடி கட்டுப்பாடுகள்; ட்ரம்ப் அரசின் புதிய விசா நடைமுறைகள் நிறுத்திவைப்பு

ட்ரம்ப் அரசு கொண்டுவந்துள்ள புதிய விதிகளின்படி, 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அமெரிக்காவில் தங்க கல்வி கற்க இயலும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 11:25 AM IST

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வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சர்வதேச மாணவர்கள் படிப்பதற்கான புதிய விசா கட்டுப்பாடுகளை அந்நாட்டு ஃபெடரல் நீதிமன்றம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைத்துள்ளது.

அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றதும் சர்வதேச மாணவர்கள், பணியாளர்கள் உள்ளிடவர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கி படிக்கவும், பணியாற்றவும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வந்தார். குறிப்பாக, அமெரிக்கர்களின் வாழ்வுரிமையும், பணி வாய்ப்பும் வேறு யாருக்கும் செல்ல அனுமதிக்க முடியாது என்றும் அதற்கு ட்ரம்ப் காரணம் தெரிவித்தார்.

இதன் ஒருபகுதியாக சர்வதேச மாணவர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கி படிப்பதற்கு வழங்கப்படும் எஃப்-1 விசாக்களுக்கான அதிகபட்ச காலவரம்பை 4 ஆண்டுகளாக குறைத்து அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை (DHS) புதிய சட்டத்தை கொண்டுவந்தது. இந்த புதிய விதிகள் இன்று முதல் (செப்.15) அமலாக இருந்த நிலையில், அமெரிக்க ஃபெடரல் நீதிமன்றம் நீதிபதி டென்னில் செய்லர், இதனை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.

வெளிநாட்டு மாணவர்களை பாதிக்கும் புதிய விசா நடைமுறைகள்

அமெரிக்காவில் உயர்கல்வியை படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள், தற்போதைய நடைமுறையின்படி அதற்கான கல்வித்தகுதி இருந்தால், எவ்வித கால வரம்புமின்றி தங்களின் கல்வியை தொடர இயலும். ஆனால், ட்ரம்ப் அரசு கொண்டுவந்துள்ள இந்த புதிய விதிகளின்படி, 4 ஆண்டுகள் மட்டுமே வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அமெரிக்காவில் கல்வி பயில விசா வழங்கப்படும். அதன்பிறகு மாணவர்கள் காலநீட்டிப்பு கேட்டு அரசிடம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு முன்பு தங்களின் படிப்பு முடியும் வரை மாணவர்கள் தங்கியிருந்த நிலையில், இந்த புதிய விசா நடைமுறை மாணவர்களின் கல்வியை பெருமளவு பாதிக்கும் என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுகிறது.

அதேபோன்று வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கியிருக்கும் காலமும் 240 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பத்திரிகையாளர் தொடர்ந்து அமெரிக்காவில் தங்கியிருக்க மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆனால், இதற்கு முன்பு அவர்கள் 5 ஆண்டுகள் வரை தங்கி இருக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

அதிலும், சீன நாட்டு பத்திரிகையாளர்களுக்கான இந்த காலக்கெடு வெறும் 90 நாட்கள் எந்ற அளவில் மட்டுமே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் தொடர்ந்து தங்கி இருக்க விரும்பினால் அரசிடம் மீண்டும் அனுமதி பெறவேண்டும் என்ற காட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய விசா கட்டுபாடுகளுக்கு உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பத்திரிகையாளர் கூட்டமைப்புக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்தன. மேலும் இந்த புதிய விசா நடைமுறைகளை எதிர்த்து வழக்கும் தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கை அமெரிக்க ஃபெடரல் நீதிமன்ற நீதிபதி டென்னில் செய்லர் விசாரித்து வந்தார். வழக்கின் அடிப்படை அம்சங்களை ஆராய்ந்த அவர், இறுதி தீர்ப்பு எதையும் வழங்காமல் புதிய விசா நடைமுறைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக உத்தரவிட்டார். மேலும் வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை அக்டோபர் 2-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.

விசாரணையில் கொதித்த நீதிபதி

மேலும் வழக்கு தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அவர் விசா நடைமுறைகள் தொடர்பாக அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.

விசாரணையின் போது கருத்து தெரிவித்த நீதிபதி, "தற்போதைய நடைமுறையின்படி வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கி படிப்பதற்கு எவ்வித தடையுமில்லை. வெளிநாட்டு மாணவர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கி படிப்பதால் ஏதேனும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா? அறிவியல், மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் துறைகளில் புதிய ஆராய்ச்சிகள், கணிசமான பொருளாதார வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான நன்மைகள் அமெரிக்காவிற்கு கிடைத்துள்ளன. அந்த நடைமுறையை மேம்படுத்துவதற்கு பதிலாக மட்டுப்படுத்தும் விதமாக புதிய விசா நடைமுறைகளை கொண்டுவந்தது ஏன்?" என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும் பேசிய அவர், புதிய விசா நடைமுறையின்படி மாணவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் காலநீட்டிப்பு கேட்டால், அதை ஏற்பதும், நிராகரிப்பதும் அரசின் விருப்பப்படியே இருக்கும். அதை எதிர்த்து அவர்களால் மேல்முறையீடு செய்ய இயலாது. தெளிவற்ற அளவுகோல்களின் அடிப்படையில், மேல்முறையீடுகள் ஏதுமின்றி, அமெரிக்க குடிமகன் இல்லாத யாருடைய கல்வி, ஆராய்ச்சி அல்லது கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் அதிகாரம் அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகளிடம் இருக்கும்.

அதேபோன்று அரசை விமர்சித்து எழுதும் வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர்களின் தனி உரிமையும் நசுக்கப்படுகிறது. பத்திரிகையாளர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளுக்கு குறைந்தபட்ச நியாயம் கூட இல்லை என்பது புதிய விசா கட்டுப்பாடுகள் மூலம் கண்கூடாக தெரிகிறது. இந்த அபத்தமான நடவடிக்கையை ஆதரிக்க முடியாது" என காட்டமாக தெரிவித்தார்.

அதிகாரப்பூர்வ தகலின்படி கடந்த 2023-24 ஆம் ஆண்டுகளில் அமெக்காவில் 1.1 மில்லியன் சர்வதேச மாணவர்கள் தங்கி கல்வி பயின்றுள்ளனர். இது உலகில் வேறு எந்த நாட்டையும் விட மிக அதிகம் ஆகும்.

TAGGED:

US VISA RULES FOR FOREIGN STUDENTS
US VISA RULES FOR JOURNALISTS
ட்ரம்ப் அரசு
புதிய விசா கட்டுப்பாடுகள்
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