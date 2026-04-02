ஈரானை கற்காலத்திற்கு கொண்டு செல்வேன்: அச்சுறுத்தல் விடுத்த டிரம்ப்

அமெரிக்கா எந்த சுயலாபத்திற்காகவும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தவில்லை என அந்நாட்டின் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் (AP)
Published : April 2, 2026 at 3:55 PM IST

வாஷிங்டன்: போர் நிறுத்த உடன்படிக்கைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால், ஈரானின் மின்விநியோக கட்டமைப்புகள் மீது தாக்குதல் நடத்தி அவர்களை கற்காலத்திற்கு அழைத்து செல்வோம் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ஈரான் மீதான அமெரிக்க-இஸ்ரேல் போர் ஐந்தாவது வாரத்தை எட்டியிருக்கும் நிலையில், போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடந்துவருவதாக டிரம்ப் தெரிவித்து வருகிறார். ஈரான் இதை தொடர்ந்து மறுத்துவரும் நிலையில், தற்போது போர் முடியும் தருவாயில் இருப்பதாக டிரம்ப் உறுதிபட கூறியுள்ளார்.

இந்திய நேரப்படி இன்று காலை வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிரம்ப், “அமெரிக்கா எந்த சுயலாபத்திற்காகவும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தவில்லை. நட்பு நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தலாக ஈரான் இருப்பதால் தான் தாக்குதல் நடத்தினோம்” என்று நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றினார்.

அணு ஆயுத தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், அது நிறைவு பெறும் நிலையில் இருந்ததால் தான் ஈரான் மீது இஸ்ரேலுடன் இணைந்து தாக்குதல் நடத்தினோம் என்று டிரம்ப் நாட்டு மக்களை ஒருபுறம் சமாதானப்படுத்தி வருகிறார். எனினும், சொந்த நாட்டு மக்களின் வரிபணத்தில், இஸ்ரேலுக்கு உதவியாக அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருவதை அந்நாட்டு மக்களே விரும்பாமல் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இதற்கு சான்றாக சமீபத்தில் ‘அரசர் வேண்டாம்’ என்ற தலைப்பில் லட்சக்கணக்கான அமெரிக்க மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர்.

இந்த சூழலில், “ஈரானின் கடற்படை அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. அவர்களின் முக்கியத் தலைவர்கள் இறந்துவிட்டனர். எனவே, இன்றிரவு போர் நிறுத்தம் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகள் வரும் என எதிர்பார்க்கலாம்” என்று டிரம்ப் தனது உரையை மேலும் தொடர்ந்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த 4 வாரங்களில், நமது ராணுவ வீரர்கள் போர்க்களத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றிகளைப் பெற்றுத் தந்துள்ளனர். இதுபோன்ற வெற்றிகளை இதற்கு முன் மிகச் சிலரே கண்டிருப்பார்கள்,” என்று டிரம்ப் கூறினார்.

மேலும், அடுத்த 2 முதல் 3 வாரங்களுக்கு ஈரான் மீது அமெரிக்கா மிகக் கடுமையான தாக்குதல்களை நடத்தும் என்றும் டிரம்ப் தெரிவித்தார். “நமது இலக்குகள் எட்டப்படும் வரை நாங்கள் தொடர்ந்து தாக்குவோம்.

அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்களில் ஈரான் மீது நாங்கள் கடுமையாகத் தாக்குதல் நடத்தவுள்ளோம்; அவர்களை நாங்கள் கற்காலத்திற்கே தள்ளிவிடுவோம். அங்கு ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்துவிட்டது; அவர்களின் பழைய தலைவர்கள் அனைவரும் அகற்றப்பட்டுவிட்டனர்,” என்றும் டிரம்ப் தனது உரையில் குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார்.

இஸ்ரேல், சவுதி அரேபியா, கத்தார், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட கூட்டு நாடுகள் தங்களுக்கு உதவியாக இருந்தன என்றும் அவர்களுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

