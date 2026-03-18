ஈரான் அணுமின் நிலையம் அருகே ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்திய அமெரிக்கா
இந்த தாக்குதலில் அணுமின் நிலைய வளாகம் சேதமடைந்த நிலையில், அணுமின் நிலையத்துக்கோ அல்லது அங்கு பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 18, 2026 at 2:39 PM IST
புதுடெல்லி: ஈரானின் புஷேர் அணுமின் நிலையத்திற்கு அருகே ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது குறித்து சர்வதேச அணுசக்தி முகமை தகவல் அதிருப்தி தெரிவித்திருக்கிறது.
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே 15 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து போர் நடந்து வருகிறது. ஈரான் மீது இரு நாடுகளும் மாறி மாறி தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், ஈரானும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரானின் முக்கிய ராணுவ தளங்கள், ஆயுத கட்டமைப்புகளை அழிப்பதே தங்கள் நோக்கம் என்று அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தெரிவித்திருக்கின்றன. அதன்படி, ஈரானின் முக்கிய அணுசக்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல்களை தொடர்ந்து வருகின்றன.
ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரானிலிருந்து தெற்கே சுமார் 750 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில், பாரசீக வளைகுடா எல்லையில் அமைந்திருக்கிறது புஷேர் அணுமின் நிலையம். இதனை ஈரான் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தாலும், ரஷ்ய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவியுடன் தான் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று ஈரானின் புஷேர் அணுமின் நிலையத்தின் மீது ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருப்பதாக ஈரான் தெரிவித்திருக்கிறது. இருப்பினும் இந்த தாக்குதலில் அணுமின் நிலைய வளாகம் சேதமடைந்த நிலையில், அணுமின் நிலையத்துக்கோ அல்லது அங்கு பணியாற்றுகிற ஊழியர்களுக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறது.
இது குறித்து, சர்வதேச அணுசக்தி முகமை கவலை தெரிவித்திருக்கிறது. ஏவுகணை தாக்குதல் குறித்து ஈரான் தங்களுக்கு தகவல் தெரிவித்ததாகவும், இது போன்ற உலக நாடுகளின் சண்டையின் போது அணு விபத்து ஏற்படும் அபாயத்தை தடுக்கும் நோக்கில் மிகுந்த நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தி இருக்கிறது.
The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026
இச்சம்பவம் குறித்து ஈரானின் தஸ்னிம் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்தியில், தெற்கு துறைமுக நகரமான புஷேரில் அமைந்திருக்கும் ஆலைக்கு அருகே இரவு 7 மணியளவில் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
ரஷ்யாவுக்கு சொந்தமான ரோசாட்டம் அணுமின் நிலைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி இந்த தாக்குதல் குறித்து விளக்கியிருக்கிறார். அதில், அணுமின் உற்பத்தி பிரிவுக்கு அருகே அமைந்திருக்கிற ஒரு கட்டடத்தின் மீது இந்த தாக்குதல் நடந்திருப்பதாகவும், இதில் நிறுவன ஊழியர்களுக்கு பாதிப்பு ஏதும் இல்லை எனவும் கூறியிருக்கிறார். மேலும் இதனால் அங்கு தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகள் ஏதும் ஏற்படவில்லை என்று உறுதிபடுத்தியுள்ளார்.
பாரசீக வளைகுடா எல்லையில் புஷேர் அணுமின் நிலையம் அமைந்திருப்பதால், அங்கு சிறு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் கதிரியக்க கசிவுகள் ஏற்பட்டு, வளைகுடா நாடுகளை பாதிக்கும். எனவே இந்த அணுமின் நிலையம் பாதிப்புக்குள்ளாகக் கூடிய ஒரு இடமாக பார்க்கப்படுகிறது.