பலன் தருமா பாகிஸ்தானின் சமரச முயற்சி? அமெரிக்கா - ஈரான் இன்று பேச்சுவார்த்தை
முஹமது பாகர் காலிபாஃப், "லெபனானில் இஸ்ரேலால் முடக்கப்பட்ட ஈரான் சொத்துகள் விடுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
Published : April 11, 2026 at 12:15 PM IST
இஸ்லாமாபாத்: உலகமே ஆவலோடு உற்று நோக்கும் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான சமரச பேச்சுவார்த்தை பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகள் இணைந்து பிப்ரவரி 27-ம் தேதி ஈரான் மீது கொடூர தாக்குதலை தொடங்கின. ஈரானும் அமெரிக்கா தலைமையிலான கூட்டுப் படைக்கு எதிராக பதில் தாக்குதல் நடத்தியது. வளைகுடா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்களை குறி வைத்து ஈரான் பதில் தாக்குதல் நடத்தியது. அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவான குவைத் உள்ளிட்ட நாடுகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தியது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வந்தது.
மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் முடக்கி வைத்துள்ளதால், சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் எரிபொருள் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது.
ஹார்முஸ் நீரிணையை திறக்க விதிக்கப்பட்ட காலக்கெடு நிறைவடைய சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு கடந்த 8-ந் தேதி, அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வெளியிட்ட பதிவு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதில், "ஹார்முஸ் நீரணையை உடனே திறக்காவிட்டால், ஈரான் முற்றிலும் அழிக்கப்படும். ஒரு நாடு இருந்ததற்கான அடையாளமே இல்லாமல் ஈரான் துடைத்தெறியப்படும்" என எச்சரித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், மத்திய கிழக்கில் அமைதியை கொண்டு வர பாகிஸ்தான் முன்முயற்சி எடுத்தது. போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபரிடம், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஷ் ஷெரீப் முன் வைத்த வேண்டுகோளை ஏற்று இரண்டு வாரங்களுக்கு போர் நிறுத்தம் செய்வதாக டிரம்ப் அறிவித்தார். மேலும், பாகிஸ்தானில் நடைபெறும் பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்கா பங்கேற்கும் என கூறியிருந்தார்.
இந்த பரபரப்பான சூழலில், இஸ்லாமாபாத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈரான் சார்பில் அந்நாட்டு சபாநாயகர் முஹமது பாகர் காலிபாஃப் தலைமையிலான குழு பங்கேற்கிறது. இந்த குழுவினர் இன்று அதிகாலை இஸ்லாமாபாத் வந்தடைந்தனர்.
முன்னதாக பேசிய முஹமது பாகர் காலிபாஃப், "லெபனானில் இஸ்ரேலால் முடக்கப்பட்ட ஈரான் சொத்துகள் விடுவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும்" என்று தெரிவித்தார்.
இதே போல், அமெரிக்கா சார்பில் அந்நாட்டு துணை அதிபர் ஜெடி வான்ஸ் தலைமையிலான குழு பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்கிறது. இதற்காக அந்த குழுவினர் அமெரிக்காவில் இருந்து புறப்பட்டனர்.
முன்னதாக வாஷிங்டனிலிருந்து புறப்படுவதற்கு முன்பு பேசிய வான்ஸ், ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தை வெற்றி பெறும் என்று நம்புவதாக கூறினார். ஆனால் அவர் மேலும் கூறுகையில், "அவர்கள் (ஈரான்) எங்களை ஏமாற்ற முயற்சித்தால், கடும் விளைவுகளை சந்திப்பார்கள்" என்றும் எச்சரித்திருந்தார்.
பாதுகாப்பு வளையத்தில் இஸ்லாமாபாத்
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளதால், இஸ்லாமாபாத்தில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சாலைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளன. பள்ளி, கல்லூரி உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் இஸ்லாமாபாத் தெருக்கள் சனிக்கிழமையான இன்று காலை வெறிச்சோடியது. பொதுமக்கள் யாரும் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று காவல் துறை உத்தரவிட்டதால், ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டது போன்ற சூழல் நிலவுகிறது.
பாகிஸ்தான் பிரதமர் கருத்து
முன்னதாக, இன்றைய பேச்சுவார்த்தை குறித்து பேசிய பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே ஒரு தீர்வு ஏற்படாவிட்டால், தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த போர் ஒரு மோசமான நிலைக்கு செல்லும் என்று கூறினார். மேலும், இது "செய் அல்லது செத்து மடி" தருணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.