ETV Bharat / international

அமெரிக்கா - ஈரான் உடனான 21 மணி நேர சமாதான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது

இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்துவைக்க பாகிஸ்தான் வருமாறு அந்நாட்டு பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

பாகிஸ்தான் மற்றும் ஈரான் பிரதிநிதிகளைச் சந்தித்த பிறகு அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி ஜே.டி. வேன்ஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தியாளர் சந்திப்பிற்காக வருகை தந்தார் (AP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 12, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: ஈரான் உடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவுற்றதாக அமெரிக்கத் துணை ஜனாதிபதி ஜே.டி. வான்ஸ் கூறியுள்ளார்.

போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில் பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்தில் அமெரிக்கா-ஈரான் இடையே அமைதிக்கான பேச்சுவார்த்தை நேற்று (ஏப்ரல் 11) தொடங்கியது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மத்தியஸ்தம் செய்துவைக்க பாகிஸ்தான் வருமாறு அந்நாட்டு பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், அழைப்பு விடுத்திருந்த நிலையில், இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்களும் நேற்று (ஏப்ரல் 11) இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள பிரபல நட்சத்திர ஓட்டலில் சந்தித்தனர்.

இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான இந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையை முன்னிட்டு இஸ்லாமாபாத் நகரம் முழுவதும் அந்நாட்டு பாதுகாப்புப் படையினர் தங்களின் முழு கட்டுப்பாட்டு வளையத்திற்குள் கொண்டு வந்திருந்தனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, இரு நாடுகள் தரப்பிலும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது. நேற்று மதியம் சுமார் 1 மணியளவில் தொடங்கிய இந்த பேச்சுவார்த்தை பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்றது. இருப்பினும், அதில் சுமூகமான நிலை எட்டப்படவில்லை என அமெரிக்கத் துணை ஜனாதிபதி ஜே.டி.வான்ஸ் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்க தரப்பு 15 அம்ச திட்டங்களை முன்வைத்து விவாதித்தது. முக்கியமாக, அணு ஆயுத திட்டத்தை ஈரான் கைவிட வேண்டும், அணுசக்தி தளங்களை ஆய்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும், நீண்ட தூரம் பாயும் ஏவுகணைகளை ஈரான் தயாரிக்கக் கூடாது, கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆயுதம் மற்றும் நிதி வழங்கக் கூடாது என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளை முன்வைத்தது.

இதேபோல், ஈரான் தரப்பில் 10 முக்கிய அம்ச திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. ஈரான் மீதான தாக்குதலை அமெரிக்கா உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும், தாக்குதலால் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும், ஹார்முஸ் நீரிணை ஈரான் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கும், அனைத்து பொருளாதார தடைகளையும் அமெரிக்கா தளர்த்த வேண்டும், ஈரானின் யுரேனியம் செறிவூட்டல் திட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும், லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலை நிறுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஈரான் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டன.

இதில் பல்வேறு அம்சங்கள் மீது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியதால், இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. சுமார் 21 மணி நேரமாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை எந்தவொரு ஒப்பந்தத்தையும் எட்டாமல் முடிவுற்றது. இருப்பினும், அமெரிக்காவின் முன்மொழிவை பரிசீலிக்க ஈரானுக்கு அவகாசம் அளித்திருப்பட்டிருப்பதாக ஜே.டி.வான்ஸ் கூறினார்.

முன்னதாக, பேச்சுவார்த்தை முடியும் வரை, ஈரானுடனான தாக்குதல்களை இரண்டு வாரங்களுக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (ஏப்ரல் 7) அன்று அறிவித்திருந்தார். ஆகையால், இந்த காலக்கெடு முடிந்த பின்னரே ஈரான் மீது மீண்டும் அமெரிக்கா போர் தொடுக்குமா அல்லது வேறு ஏதேனும் முடிவை எடுக்குமா என்பது தெரிய வரும்.

இதையும் படிங்க: சுந்தர்.சி அரசியல் நாகரிகமற்றவர்; குஷ்புவுக்கு அமைச்சர் பிடிஆர் சரமாரி கேள்வி

ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து, "நாங்கள் எளிய முன்மொழிவுடனும், புரிதலுக்கான ஒரு வழிமுறையுடனும் விடை பெறுகிறோம். ஈரானியர்கள் இதனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். அணு ஆயுதங்களே இந்த மோதலின் மையப் பிரச்சினையாக இருக்கிறது.

அணுகுண்டை உருவாக்கவில்லை என ஈரான் உறுதியாக கூறுகிறது. ஆனால், அவர்கள் அணு ஆயுதத்தை நாடமாட்டார்கள், அணு ஆயுதத்தை விரைவாக உருவாக்கும் கருவிகளை தயாரிக்கமாட்டார்கள் என்பதற்கான உறுதிமொழி அவர்களிடம் இருந்து கிடைக்கவில்லை. அத்தகைய உறுதிப்பாட்டை நாங்கள் இதுவரை அவர்களிடம் காணவில்லை. ஆனால், எதிர்காலத்தில் அதைக் காண்போம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்" என அமெரிக்கத் துணை ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.

TAGGED:

US IRAN ISLAMABAD CEASEFIRE TALKS
PAKISTAN US IRAN
US IRAN TALK
ஈரான் அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை
US IRAN PEACE TALKS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.