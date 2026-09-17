ETV Bharat / international

மோடி-புடின் நட்புக்கு 'செக்' வைக்கும் அமெரிக்கா? மசோதா நிறைவேறியதால் இந்தியாவுக்கு புதிய தலைவலி!

ரஷ்யாவுக்கு எதிரான மசோதாவுக்கு அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் அவையில் 262 பேர் ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 17, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நியூயார்க்: ரஷ்ய எண்ணெய்யை வாங்கும் நாடுகள் மீது 100 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கும் சட்ட மசோதா அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் அவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன் மூலம் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீதான அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு அதிகரிக்கக் கூடிய அபாயம் உண்டாகியுள்ளது.

ரஷ்யாவுக்கு எதிரான சட்டம்

உக்ரைன் மீது தாக்குதல் நடத்தி வரும் ரஷ்யாவுக்கு நிதி நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் வகையில், அந்த நாடு மீது தடைகளை விதிப்பதற்கான லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாம் சட்டம் 2026 (The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) என்பதை அமெரிக்கா வடிவமைத்தது.

இந்த சட்ட வடிவு மசோதா கடந்த ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி செனட்டில் 86 வாக்குகள் பெற்று மிகப் பெரிய பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்பட்டது. 11 பேர் மட்டுமே இதற்கு எதிராக வாக்களித்தனர்.

அதனையடுத்து, அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் அவையில் செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மசோதாவுக்கு 262 பேர் ஆதரவாகவும், 156 பேர் எதிராகவும் வாக்களித்தனர். அதன்படி, பெரும்பான்மையுடன் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, அதிபர் டிரம்ப்பின் ஒப்புதல் அளித்தவுடன் சட்டமாகும்.

மசோதாவில் கூறுவது என்ன?

இந்த சட்டத்தின் மூலம் ரஷ்யாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், அந்த நாட்டின் அதிக வருவாய் தரும் எண்ணெய் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விற்பனையைக் கட்டுப்படுத்த விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகப்படியாக எண்ணெய் வாங்கும் முதல் 5 நாடுகள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் சுமார் 100 சதவீதம் வரை வரியை விதிக்க வழிவகை செய்கிறது.

அது மட்டுமின்றி, இது போன்ற வரி விதிப்புகளில் இருந்து தப்பிக்கச் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் ரஷ்ய எண்ணெய் கப்பல்களைத் தடுக்கும் வகையிலும் மசோதாவில் அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனடிப்படையில், ரஷ்யா அதிகாரிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி ஆகியவற்றுக்கு அபராதம் விதிக்கவும் இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது.

இதனுடன், ஈரான் மீதான வரி விதிப்புக்கான 1996 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டம் இந்த மசோதாவின் மூலம் நீட்டிக்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: மீண்டும் திரும்புகிறதா ஹிட்லர் காலம்? ஜெர்மனி தேர்தல் முடிவு உணர்த்துவது என்ன?

இந்தியாவுக்கு பாதிப்பா?

ரஷ்யாவின் பெரிய வருவாய் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிப்பொருள் ஏற்றுமதியில் இருந்து கிடைக்கும் நிலையில், அந்நாட்டைப் பலவீனப்படுத்த அமெரிக்காவின் சட்டப்பூர்வமான நகர்வாக இது அமைந்துள்ளது.

அந்த மசோதாவில் ரஷ்யாவிடம் இருந்து எண்ணெய் வாங்கும் முதல் 5 நாடுகள் என்பது இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளை குறிக்கிறது.

இந்தியா தனது பெரும்பாலான எரிபொருள் தேவையை ரஷ்யாவிடமிருந்து பெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில், இந்த மசோதாவுக்கு அமெரிக்காவின் பிரதிநிதிகள் சபையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதிக வரி விதிப்பு அபாயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது, அதிபர் டிரம்ப் கையெழுத்திட்ட பின்னர் சட்டமாகி அமலுக்கு வரும் பட்சம், அமெரிக்க நிர்வாகப் பிரிவுக்கு (US Executive branch) வரி விதிப்பு அதிகாரம் வழங்கப்படும். இருப்பினும், நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புணர்வு அடிப்படையில், இதன் மீதான முடிவை எடுக்கும் அதிகாரம் அதிபர் டிரம்புக்கு உள்ளது.

வர்த்தகரீதியான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்

அமெரிக்காவின் இந்த நகர்வு, இந்தோ - பசிபிக் நாடுகளுடனான அமெரிக்காவின் உறவைப் பாதிப்பதுடன், வர்த்தக ரீதியான போருக்கும் வழிவகுக்கும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். மேலும், ரஷ்யா போன்ற மிகப்பெரிய எண்ணெய் ஏற்றுமதி நாட்டை கட்டுப்படுத்தும்போது, சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விநியோகமும் பாதிக்கக்கூடும் என கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

US RUSSIAN SACTION BILL
US TARIFF IMPOSE ON INDIA
ரஷ்யா எண்ணெய் ஏற்றுமதி
அமெரிக்கா வரி விதிப்பு
US TARIFF THREAT ON INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.