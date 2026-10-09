கிரீன் கார்டு திட்டம்: மைக்ரோசாஃப்ட், காக்னிசன்ட், டிசிஎஸ் உள்ளிட்ட 8 நிறுவனங்கள் இடைநீக்கம்
நிரந்தர குடியுரிமையை பெற விண்ணப்பிக்க 9 பெரிய நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்க அரசு இடைநீக்கம் விதித்துள்ள நிலையில், இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். .
Published : October 9, 2026 at 5:46 PM IST
புது டெல்லி: H-1B விசாவின் கீழ் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் நிரந்தர குடியுரிமையை பெற விண்ணப்பிக்கும் கிரீன் கார்டு திட்டத்தில் இருந்து மைக்ரோசாஃப்ட், காக்னிசன்ட், விப்ரோ உள்ளிட்ட 8 பெரிய நிறுவனங்களை அமெரிக்க அரசு இடைநீக்கம் செய்துள்ளது.
இதனால் இந்நிறுவனங்களுக்கு H-1B விசாவின் கீழ் பணி செய்து வரும் இந்தியர்கள் பெருமளவில் பாதிப்பிற்குள்ளாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவின் அதிபர் டிரம்ப், அமெரிக்காவின் இருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் அமெரிக்கர்களுக்கு கிடைக்கும் வகையிலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு குடியேறுபவர்களை தடுக்கும் வகையிலும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்.
8 நிறுவனங்கள் இடைநீக்கம்
அதில் ஒரு முக்கிய நகர்வாக, சர்வதேச அளவில் முதன்மையான தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களாக விளங்கும் மைக்ரோசாஃப்ட், அடோப், காக்னிசன்ட் மற்றும் கேப்ஜெமினி உட்பட இந்திய நிறுவனங்களான டிசிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ மற்றும் எச்சிஎல் ஆகிய நிறுவனங்கள் நிரந்திர தொழிலாளர் சான்றிதழ் திட்டத்தின் (PREM) கீழ் விண்ணப்பிக்க இயலாத வண்ணம் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதற்கான அறிவிப்பை அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜெ.டி வான்ஸ், தொழிலாளர் துறை செயலாளர் கீத் சோண்டர்லிங் மற்றும் அட்டர்னி ஜெனரல் டாட் பிளான்ச் ஆகியவர்கள் நேற்று (அக்.8) வெளியிட்டனர்.
அமெரிக்க மோசடி தடுப்புப் பணிக்குழுவின் நடவடிக்கையாக இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ள நிலையில், பெரும் நிறுவனங்கள் அமெரிக்கர்களுக்கு பதில் குறைந்த சம்பளத்தில் வெளிநாட்டினர்களை வேலைக்கு எடுப்பதாக அதிகாரிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
Indians have made a major contribution to America's technological prowess. Yet, a big part of America no longer wants us. Indians who are on a visa in the US face the painful prospect of uprooting the life you have built with hard work. Let this be the birth pains of a bold new future. Come back, let's build India 🙏— Sridhar Vembu (@svembu) October 9, 2026
குறிப்பாக இதுகுறித்து பேசிய அமெரிக்க துணை அதிபர் ஜெ.டி வான்ஸ், சில நிறுவனங்கள் வேண்டுமென்றே உள்ளூர் ஆட்களை வேலைக்கு எடுக்காத வகையில் நடந்துகொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அமெரிக்கர்களின் வேலைவாய்ப்புகளை பறிக்கும் வகையில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக குற்றம்சாட்டிய அவர், மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் 2025ஆம் ஆண்டு 6,000 அமெரிக்கர்களை பணி நீக்கம் செய்ததாகவும், அதனையடுத்து சுமார் 6,000 பேருக்கு H-1B விசா அங்கீகரித்தது மட்டுமின்றி, நிரந்த குடியுரிமைக்கான PERM திட்டத்திற்கு 3,682 விண்ணப்பங்களையும் அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இதன் மூலம் இந்நிறுவனம் அமெரிக்கர்களுக்கு பதில் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களை கொண்டு அந்த பணியிடங்களை நிரப்பியதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
தற்போது இடைநீக்கம் விதிக்கப்பட்ட 8 நிறுவனங்களில் இருந்து கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு முதல் 3 மில்லியன் வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும், 2,30,00 பேருக்கு H-1B விசா அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவும், சுமார் 1 லட்சம் பேர் நிரந்தர குடியுரிமை கோரி விண்ணப்பித்ததாகவும் தொழிலாளர் துறை செயலாளர் கீத் சோண்டர்லிங் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான வேலைவாய்ப்புகள் அமெரிக்கர்களிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்டதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு?
இந்த அறிவிப்பு வெளியானது முதல் கிரீன் கார்டு பெறுவதற்கான PERM திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒரு ஆண்டுக்கும் அங்கீகரிக்கப்படும் H-1B விசாவில் சுமார் 70 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கையினால் H-1B விசாவின் கீழ் இந்த 8 நிறுவனங்களில் பணி செய்யும் இந்தியர்கள் நிரந்தர குடியுரிமை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த இடைநீக்கம் என்பது எப்போது வரை நீடிக்கும் என்பது தெளிவுப்படுத்தப்படாத நிலையில், அவர்களின் வேலைக்கு பாதிக்கு ஏற்பட வாயப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுமட்டுமின்றி J-1 விசாவின் கீழ் யேல், ஹார்வர்ட், ஸ்டான்ஃபோர்ட், கால்டெக் உள்ளிட்ட 9 பல்கலைக்கழகங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் வெளிநாட்டு ஆய்வாளர்களுக்கு விசா வழங்கப்பட்டது குறித்தும் விசாரணை நடத்த அமெரிக்கா உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப ஸ்ரீதர் வேம்பு வேண்டுகோள்
இதுபோன்ற சூழலில் ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, அமெரிக்காவில் பணி செய்து வரும் இந்தியர்களை நாடு திரும்ப கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், “அமெரிக்காவின் தொழில்நுட்ப வலிமைக்கு இந்தியர்கள் பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர். இருப்பினும், அமெரிக்கா இந்தியர்கள் அங்கு இருப்பதை விருப்பமில்லை. கடின உழைப்பால் கட்டமைத்த தங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு இந்தியர்கள் அமெரிக்காவை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சூழலை எதிர்கொள்கின்றனர்.
இந்த வலியுடன் ஒரு புதிய எதிர்காலத்தை உருவாக்கலாம். திரும்புங்கள், இந்தியாவை கட்டமைக்கலாம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.