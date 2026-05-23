அமெரிக்க கிரீன் கார்டு விண்ணப்ப முறையில் புதிய மாற்றம்; இனி சொந்த நாட்டிற்கு வந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்
Published : May 23, 2026 at 4:52 PM IST
புது டெல்லி: அமெரிக்காவின் கிரீன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் வெளிநாட்டவர்கள், தங்களது சொந்த நாடுகளில் இருந்தே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என டிரம்ப் நிர்வாகம் புதிய விதியை அறிவித்துள்ளது.
அமெரிக்க அதிபராக டொனால்டு டிரம்ப் பதிவியேற்றதில் இருந்தே பல்வேறு மாற்றங்களை அந்நாடு சந்தித்து வருகின்றது. குறிப்பாக, அந்நாட்டின் கொள்கைகளில் மிகப் பெரிய மாற்றங்களை டிரம்ப் நிர்வாகம் செய்துள்ளது. புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் புதிய விசா விவகாரத்தில் டிரம்ப் நிர்வாகம் காட்டிய தீவிரம் உலக அளவில் பேசு பொருளாக மாறியது.
இந்த நிலையிலேயே மீண்டும் மிக முக்கியமான மாற்றத்தை கிரீன் கார்டு விஷயத்தில் டிரம்ப் நிர்வாகம் செய்து உள்ளது. நிரந்தர வசிப்பிட உரிமையை வழங்கும் இந்த கிரீன் கார்டைப் பெற விரும்பும் வெளிநாட்டவர், அவர்களுடைய சொந்த நாட்டில் இருந்தே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்கிற புதிய விதியை டிரம்ப் நிர்வாகம் புதிதாக அறிவித்துள்ளது.
இது அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் உட்பட பல வெளிநாட்டவர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதுகுறித்து அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகள் (USCIS), தனது அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது, "மாணவர்கள், தற்காலிகப் பணியாளர்கள் அல்லது சுற்றுலா விசாக்களில் வருபவர்கள், அனுமதிக்கப்பட்ட காலம் முடிந்த பின்னரும் நாட்டிலேயே தங்கிவிடுகின்றனர்.
அவர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தபடியே கிரீன் கார்டுக்கும் உரிமை கோருகின்றனர். இதனைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் பொருட்டோ புதிய விதி நடைமுறைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இதுகுறித்து தி வாஷிங்டன் போஸ்ட் வெளியிட்டு உள்ள செய்தியில், "அமெரிக்கா ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான கிரீன் கார்டுகளை வெளிநாட்டவர்களுக்கு வழங்குகிறது. இதுவரை விண்ணப்பித்தவர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் வசிப்பவர்களாக உள்ளனர்" என கூறப்பட்டு உள்ளது.
இந்த நிலையில், "குடியுரிமை மறுக்கப்பட்ட வெளிநாட்டவர், நாட்டை விட்டு வெளியேறாமல் அமெரிக்காவிலேயே சட்ட விரோதமாக தங்கிவிடுகின்றனர். அவர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடித்து வெளியேற்றுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டே புதிய விதி அமலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது" என அமெரிக்கக் குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவு சேவைகள் அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர் சாக் கேஹ்லர் கூறியுள்ளார்.
ஆகையால், அமெரிக்காவின் கிரீன் கார்டைப் பெற விரும்பும் வெளிநாட்டவர், அதை விண்ணப்பிப்பதற்காக அவருடைய சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்ப வேண்டும் என்கிற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மீண்டும் போர் தொடுக்க திட்டம்?
ஈரான் உடனான போர் குறித்து, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், அந்நாட்டு தேசிய பாதுகாப்புக் குழு உடன் இன்று (மே 23) காலை ஆலோசனை நடத்தினார். அமெரிக்காவில் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட அதேநேரத்தில், இரு நாடுகளுக்கு இடையே மத்தியஸ்தம் செய்து வரும் பாகிஸ்தான் சார்பாக, அந்நாட்டின் ராணுவத் தளபதி ஆசிம் முனீர் ஈரானுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
அவருடன் கத்தார் தரப்பு அதிகாரிகளும் இணைந்து அந்நாட்டுக்கு சென்றுள்ளனர். போர் நிறுத்தம் குறித்து ஓர் சுமூகமான உடன்பாட்டை எட்டும் நோக்கில் இந்த குழு ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரானுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளது. பேச்சுவார்த்தை எந்த நிலையையும் எட்டப்படவில்லை என்றால், அமெரிக்காவின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது குறித்து அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் இன்றைய கூட்டத்தில் ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனை அந்நாட்டு ஊடகமான ஆக்சியோஸ், அதன் சமீபத்திய செய்தியின் வாயிலாக உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. பேச்சுவார்த்தையில் ஈரான் உடன்படவில்லை என்றால், அதற்கு எதிராக புதிய தாக்குதல்களைத் தொடங்குவது குறித்தும் டிரம்ப் ஆலோசித்திதுள்ளதாகவும் அந்த செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆகையால், தற்காலிக நிறுத்தத்தில் உள்ள ஈரான்-அமெரிக்க போர் மீண்டும் தொடங்கும் என்கிற பதற்றமான சூழல் தற்போது உருவாகி உள்ளது. இந்த சூழலில் ஈரானின் இஸ்லாமிய புரட்சிகர பாதுகாப்பு படையின் தளபதியும், அந்நாட்டில் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் குழுவில் அங்கம் வகிப்பவருமான ஜெனரல் அஹ்மத் வாஹிதியை, பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த முனீர் சந்திக்கிறார்.
ஏற்கனவே, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான போர் பதற்றம் காரணமாக, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக நடைபெறும் கப்பல் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது. இதனால், உலக எரிசக்தி துறை கடுமையான இன்னல்களைச் சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியாவில் இதன் தாக்கம் மிகப் பெரிய அளவில் நீண்டு காணப்படுகின்றது.
பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு ஆகிவயற்றின் தட்டுப்பாடு தலைவிரித்தாடதொடங்கி உள்ளது. இந்த மாதிரியான சூழலில் ஈரான், அமெரிக்கா இடையிலான அமைதி பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.