அமெரிக்கா செல்லும் மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி: 4 ஆண்டு விசா உச்சவரம்பு விதியை ரத்து செய்தது நீதிமன்றம்!
வெளிநாட்டுப் பத்திரிகையாளர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கும் காலம் அதிகபட்சம் 240 நாட்களாகவும், சீனப் பத்திரிகையாளர்களுக்கு 90 நாட்களாகவும் குறைக்கப்பட இருந்தது.
By PTI
Published : November 17, 2026 at 1:21 PM IST
வாஷிங்டன்: வெளிநாட்டு மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கியிருக்கும் காலத்திற்கு உச்சவரம்பு விதிக்கும் வகையிலான டிரம்ப் நிர்வாகத்தின் புதிய விசா கொள்கையை அமெரிக்க நீதிமன்றம் ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
அமெரிக்க நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு இந்திய மாணவர்கள் உள்ளிட்ட சர்வதேச மாணவர் சமூகத்திற்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
கடந்த ஜூலை மாதம், அமெரிக்க உள்நாட்டு பாதுகாப்பு துறை புதிய விசா கொள்கை ஒன்றை முன்மொழிந்தது. அதன்படி, சர்வதேச மாணவர்கள் அரசின் சிறப்பு அனுமதியின்றி அமெரிக்காவில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேல் தங்கி படிக்க முடியாது என்ற கட்டுப்பாடு இடம் பெற்று இருந்தது.
இது தவிர, வெளிநாட்டுப் பத்திரிகையாளர்கள் அமெரிக்காவில் தங்கும் காலம் அதிகபட்சம் 240 நாட்களாகவும், சீனப் பத்திரிகையாளர்களுக்கு 90 நாட்களாகவும் குறைக்கப்பட இருந்தது.
படிப்பு அல்லது பயிற்சி முடிந்த பிறகு நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கான அவகாசம் 60 நாட்களிலிருந்து 30 நாட்களாகவும் குறைக்கப்பட இருந்தது.
மேலும், மொழிப் படிப்புகளுக்காக வருபவர்கள் விடுமுறை நாட்கள் உட்பட மொத்தமாக 24 மாதங்கள் மட்டுமே தங்க முடியும் என வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
நீதிமன்றத்தின் அதிரடித் தீர்ப்பு
இந்த விதிமுறைகளை எதிர்த்துத் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த பாஸ்டனில் உள்ள அந்த நாட்டு பெடரல் நீதிமன்ற நீதிபதி எஃப். டென்னிஸ் சேலர் இன்று தீர்ப்பு வழங்கினார்.
உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறையின் இந்தப் பரிந்துரை தன்னிச்சையானது, அதிகார துஷ்பிரயோகம் கொண்டது மற்றும் சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்று தெரிவித்த நீதிபதி, அதனை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும் அவர் தனது தீர்ப்பில், 'அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்குக் கல்வி வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றம் ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கையை சீர்குலைக்கவும், தடுக்கும் வகையிலும் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை முயற்சிக்கிறது.F-1 விசா திட்டத்தை சிதைக்கும் அளவிற்கு உச்சபட்ச அதிகாரத்தை சட்டம் அவர்களுக்கு வழங்கவில்லை' என கடுமையாகக் சாடினார்.
முன்னதாக, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இந்த விதிக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்த நீதிபதி, தற்போது அதனை முழுமையாக ரத்து செய்துள்ளார். இதன் மூலம், வெளிநாட்டு மாணவர்கள் தங்கள் படிப்பு முடியும் வரை அமெரிக்காவில் தங்க அனுமதிக்கும் கொள்கை தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
இந்திய அமைப்புகள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் வரவேற்பு
நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை இந்திய வம்சாவளி அமைப்புகளும், அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழக கூட்டமைப்புகளும் வரவேற்றுள்ளன.
'சர்வதேச மாணவர்களின் நலனை நீதிமன்றம் மீண்டும் ஒருமுறை பாதுகாத்துள்ளது. இதன் மூலம் அமெரிக்காவின் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் எதிர்காலமும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது' என இந்தியா மற்றும் இந்திய வம்சாவளி ஆய்வுகளுக்கான அறக்கட்டளையின் தலைவர் காண்டேராவ் காந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
'சர்வதேச மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களை வரவேற்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இது முக்கியமான வெற்றி' என உயர்கல்வி மற்றும் குடியேற்றத்திற்கான தலைவர்கள் கூட்டணியின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி மிரியம் ஃபெல்ட்ப்ளம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.