66 சர்வதேச அமைப்புக்களில் இருந்து அமெரிக்கா விலகல் - ட்ரம்ப் உத்தரவு
சர்வதேச நிதியுதவிகள் அமெரிக்காவின் இறையாண்மைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைவதை அனுமதிக்க முடியாது என்று ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : January 8, 2026 at 5:56 PM IST
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் தேசிய நலன்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவதாக கூறி, ஐக்கிய நாடுகள் உள்ளிட்ட 66 சர்வதேச அமைப்புகளில் இருந்து அந்நாடு விலகியுள்ளது.
இது தொடர்பாக வெள்ளை மாளியை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அமெரிக்காவின் நலன்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கருதப்படும் 35 ஐக்கிய நாடுகள் அல்லாத அமைப்புகள் மற்றும் 31 ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்போடு தொடர்புடைய அமைப்புக்களுக்கு நிதி வழங்குவதை நிறுத்தும்படி அனைத்து அரசு நிறுவனங்களுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஐக்கிய நாடுகள் பருவநிலை ஒப்பந்தம் உள்பட 66 சர்வதேச அமைப்புகளில் இருந்து அமெரிக்கா விலகும் உத்தரவில் அதிபர் ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்டுள்ளார். அரசின் இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவின் தேசிய நலன்களுக்கு உதவாத அமைப்புக்களை கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஐ.நா பருவநிலை ஒப்பந்தம், இந்தியாவும் பிரான்ஸும் இணைந்து வழி நடத்தும் தூய்மையான எரிசக்தி முன்னெடுப்பான சர்வதேச சூரிய கூட்டமைப்பு, இயற்கை பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச ஒன்றியம், பருவநிலை மாற்றம் குறித்த நாடுகளுகிடையே குழு உள்ளிட்ட அமைப்புகளில் இருந்தும் அமெரிக்கா விலகியுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவில் வரி செலுத்துவோரின் பணம் இந்த அமைப்புக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், அந்த அமைப்புக்கள் செயல்பாடு அமெரிக்க நலன்களுக்கு எதிராக இருப்பதாக அதிபர் ட்ரம்ப் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். சர்வதேச நிதியுதவிகள் அமெரிக்காவின் இறையாண்மைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைவதை அனுமதிக்க முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Today, President Trump announced the U.S. is leaving 66 anti-American, useless, or wasteful international organizations. Review of additional international organizations remains ongoing.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 8, 2026
These withdrawals keep a key promise President Trump made to Americans - we will stop…
அமெரிக்காவின் இந்த முடிவால் சர்வதேச அளவில் சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த திட்டங்களுக்கு அமெரிக்கா வழங்கி வந்த பெருமளவிலான நிதியுதவி நிறுத்தப்படும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இலங்கையை தலைமையகமாக கொண்டு செயல்படும் கொழும்புத் திட்டம் போன்ற அமைப்புகளிலும் இருந்தும் அமெரிக்கா விலகியுள்ளது. இது ஆசிய பிராந்தியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய UNFCCC விலகல்
ஐக்கிய நாடுகள் காலநிலை மாற்றத்திற்கான கட்டமைப்பு மாநாட்டிலிருந்து (UNFCCC) அமெரிக்காவின் விலகல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.வளரும் நாடுகளில் காலநிலை மாற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு நிதிரீதியாக ஆதரவளிப்பதற்காக 1992-ல் 150-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை ஒன்றிணைத்து UNFCCC அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. வெள்ளம், வறட்சி, காட்டுத் தீ, தீவிர மழைப்பொழிவு நிகழ்வுகள் மற்றும் அபாயகரமான வெப்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளுக்கு காலநிலை மாற்றமே முக்கிய காரணம் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறி வரும் நிலையில், உலகின் மிகப்பெரிய அமைப்பில் இருந்து அமெரிக்காவின் வெளியேற்றம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான அமைப்பில் இருந்து அமெரிக்கா வெளியேறியதற்கு முன்னாள் வெள்ளை மாளிகை தேசிய காலநிலை ஆலோசகரான ஜினா மெக்கார்த்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அமெரிக்க அரசின் முடிவு வெட்கக்கேடானது, குறுகிய மனப்பான்மையோடு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, கார்பன் இல்லாத எரிசக்தி ஒப்பந்தம், ஐக்கிய நாடுகள் பல்கலைக்கழகம், சர்வதேச பருத்தி ஆலோசனைக் குழு, அட்லாண்டிக் ஒத்துழைப்புக்கான கூட்டமைப்பு, சர்வதேச புவியியல் மற்றும் வரலாற்று நிறுவனம், சர்வதேச கலை மன்றங்கள் மற்றும் கலாச்சார முகமைகளின் கூட்டமைப்பு, சர்வதேச ஈயம் மற்றும் துத்தநாக ஆய்வுக் குழு உள்ளிட்ட அமைப்புகளில் இருந்தும் அமெரிக்கா விலகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.