2,268 கிலோ வெடிகுண்டுகள்... ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை சுற்றியுள்ள ஈரான் ஏவுகணை தளங்களை தகர்த்த அமெரிக்கா

இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் ஈரானின் பாதுகாப்பு தலைவரான அலி லரிஜானி கொல்லப்பட்டார்.

Published : March 18, 2026 at 2:17 PM IST

தெஹ்ரான்: 5,000 பவுண்ட், அதாவது 2,268 கிலோ எடையுள்ள பதுங்குக்குழி தகர்ப்பான் வெடிகுண்டுகளை பயன்படுத்தி அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி அருகிலுள்ள ஈரானின் ஏவுகணை தளங்கள் அழிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எரிபொருள் கொண்டு செல்லப்படும் பாதையை ஈரான் முடக்கிய நிலையில், பாதையை மீண்டும் திறக்கும் முயற்சியில் அமெரிக்கா ஈடுபட்டு வருகிறது.

கடந்த பிப்ரவரி 28-ம் தேதி முதல் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா இணைந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரானின் அணு ஆயுத தளங்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தியது மட்டுமின்றி, முக்கிய தலைவர்களை அடியோடு அழிக்கும் முயற்சியில் இரு நாடுகளும் இறங்கியுள்ளன. இதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் அலி காமெனி கொல்லப்பட்டார். இந்த சம்பவம் சர்வதேச அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அதனைத்தொடர்ந்து, ஈரான், இஸ்ரேல் மட்டுமின்றி அண்டை பகுதிகளில் உள்ள அமெரிக்காவின் ராணுவ தளங்கள் மற்றும் நாடுகளின் மீதும் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி மூடல்

இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கையின் எதிரொலியாக சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிப்பொருள்களை எடுத்துச் செல்லும் முக்கிய பாதையாக உள்ள ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியது. சர்வதேச அளவில் பயன்படுத்தப்படும் 20 சதவிகிதம் கச்சாஎண்ணெய் இப்பகுதியில் இருந்து கொண்டு செல்லப்படும் நிலையில், இந்த பாதை முடக்கப்பட்டுள்ளதால் உலகளவில் எரிப்பொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவை பொறுத்தவரை எல்.பி.ஜி சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. அண்டை நாடான இலங்கையிலும் எரிப்பொருள் தட்டுப்பாடு காரணமாக வேலை நாட்கள் குறைக்கப்பட்டு, பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, இந்தியா - ஈரான் பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக தீர்வு எட்டப்பட்டதையடுத்து, முதற்கட்டமாக ஹோர்முஸ் பாதையை கடந்து 2 கப்பல்கள் நேற்று இந்தியா வந்தடைந்தன.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஈரானின் இந்த எதிர்வினையால், சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மட்டுமின்றி, பொருளாதார சிக்கலும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி கடக்க கப்பல்களை முயற்சி செய்தால், தாக்குதல் நடத்துவோம் என்ற ஈரானின் எச்சரிக்கையால் பல நாடுகளின் கப்பல்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஈரானின் ஏவுகணை தளங்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்

ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை திறக்க நட்பு நாடுகள் உதவ அமெரிக்கா அழைப்பு விடுத்த நிலையில் பிரிட்டன், சீனா, பிரான்ஸ், ஜப்பான், தென் கொரியா ஆகிய நாடுகள் அமெரிக்காவின் கோரிக்கையை ஏற்க முன்வரவில்லை. அமெரிக்காவின் இந்த தாக்குதலில் இணைந்து இதனை மிகப்பெரிய அளவிலான போராக மாற்ற நட்பு நாடுகள் விரும்பவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், ”எங்களுக்கு யாருடைய உதவியும் வேண்டாம்” என சமூக வலைத்தளத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்.

இதையடுத்து அமெரிக்கா, பதுங்குக்குழியை தாக்கி அழிக்கும் வகையில் 5,000 பவுண்டு, அதாவது 2,250 கிலோ எடையுள்ள வெடிகுண்டுகளை கொண்டு, ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை சுற்றுள்ள ஈரானின் ஏவுகணை தளங்கள் மீது இன்று அதிரடி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அமெரிக்க ராணுவத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க : ஈரான் பிடியில் ஹார்மூஸ் ஜலசந்தி: மீட்க அழைத்த டிரம்ப்; ‘நோ’ சொன்ன ஜெர்மனி

தொடரும் ஈரானின் முக்கிய தலைவர்கள் உயிரிழப்பு

இதனிடையே, செவ்வாய்க்கிழமை ஈரான் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலில் பாதுகாப்பு தலைவரான அலி லரிஜானி கொல்லப்பட்டார். பசிஜ் துணை ராணுவப் படை தலைவரும் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஈரானின் உச்ச தலைவரான அலி காமெனி கொல்லப்பட்டதற்கு பின்னர், ஈரானுக்கு ஏற்பட்ட மற்றொரு் பெரிய இழப்பாக அலி லரிஜானியின் உயிரிழப்பு பார்க்கப்படுகிறது.

அலி லரிஜானி கொல்லப்பட்டதற்கு பழிவாக்கும் நடவடிக்கையாக இஸ்ரேல் மீது ஈரான் பயங்கர தாக்குதல் நடத்தியது. இந்த தாக்குதல் முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டதாக இஸ்ரேல் கூறி வந்தாலும், அந்நாட்டின் தரப்பில் இருவர் உயரிழந்ததாக தகவவ் வெளியாகி உள்ளது.

