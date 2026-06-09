டிரம்ப் உயர்த்திய எச்-1பி விசா கட்டணத்தை ரத்து செய்தது அமெரிக்க நீதிமன்றம்
டிரம்ப்-இன் நிர்வாகம் தனது அதிகார வரம்பை மீறி, முறையான சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய விதிகளை தன்னிச்சையாக வெளியிட்டுள்ளதாக கூறி புதிய விசா கொள்கையை நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது.
Published : June 9, 2026 at 11:05 AM IST
வாஷிங்டன் டி.சி: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அரசு கொண்டு வந்த எச்-1பி விண்ணப்பத்துக்கான 1,00,000 அமெரிக்க டாலர் கட்டண திட்டத்தை சட்டவிரோதமானது எனக் கூறி அந்நாட்டின் மாவட்ட நீதிமன்றம் அதனை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் நிர்வாகம் புதிய விசா மற்றும் கிரீன் கார்டு விவகாரங்களில் கடும் கெடுபிடி காண்பித்து வருகிறது. உள்நாட்டு குடிமக்களின் வேலை வாய்ப்புகளைப் பாதுகாக்கவும், சட்டவிரோத குடியேற்றத்தைத் தடுக்கவும் இதன் விதிகளில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அந்தவகையில், வெளிநாட்டவர் அமெரிக்காவில் தற்காலிகமாக தங்கி வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் எச்-1பி விசாவின் விண்ணப்ப கட்டணத்தை 1 லட்சம் அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்த்தி கடந்த ஆண்டில் டிரம்ப் நிர்வாகம் அதிரடி காட்டியது. இதற்கு சொந்த நாட்டிலேயே கடும் எதிர்ப்பு நிலவிய நிலையில், இந்த கட்டண உயர்வை ரத்துச் செய்யக் கோரி அமெரிக்காவில் உள்ள குறிப்பிட்ட சில மாகாண அரசுகள் வழக்கு தொடர்ந்தன.
அரசின் புதிய கொள்கையால் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை மிகப்பெரிய அளவில் சரிவைக் காணும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தங்களின் முதன்மையான வாதத்தை மாகாண அரசுகள் முன் வைத்தன. அத்துடன், தொடக்க மற்றும் இடைநிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களைப் பணியமர்த்துவதில், பொதுக்கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பணியாளர்களை நியமிப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தங்களின் பிரச்னைகளை முன் வைத்தன.
இந்த வழக்கு அமெரிக்காவின் கொலம்பியாவில் உள்ள ஃபெடரல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், "நாடாளுமன்ற ஒப்புதல் இல்லாமல் விசா கட்டண உயர்வை டிரம்ப் நிர்வாகம் விதித்துள்ளதாகவும், இத்தகைய அதிகாரத்தை பேரவை டிரம்ப்க்கு வழங்கவில்லை" என்று கூறி எச்-1பி விசா விண்ணப்ப கட்டண உயர்வை ரத்து செய்துள்ளது.
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இதுகுறித்து அந்நாட்டு ஊடகமான அசோசியேட்டட் பிரஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், "மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி லியோ சொரோகின், "டிரம்ப்பின் நிர்வாகம் தனது அதிகார வரம்பை மீறி, முறையான சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் புதிய விதிகளை தன்னிச்சையாக வெளியிட்டுள்ளதாக கூறி புதிய விசா கொள்கையை நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது" என தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் வெளிநாட்டவர் தற்காலிகமாக தங்கி வேலை செய்ய அனுமதிக்கும் ஓர் ஆவணமே எச்-1பி விசா ஆகும். இந்த விசாவை பெறுபவர்கள் பெரும்பாலும் இந்தியர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.