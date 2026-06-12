முடிவுக்கு வந்தது ஈரான் மீதான தாக்குதல் - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு
ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தையில் சுமுகமான முடிவு எட்டப்பட்டதால், ராணுவ தாக்குதல் நடவடிக்கையை நிறுத்தி கொள்வதாக அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
Published : June 12, 2026 at 11:02 AM IST
வாஷிங்டன்: ஈரான் மீதான தாக்குதலை முற்றிலும் ரத்து செய்வதாகவும், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியுள்ளதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இடையே கடந்த 6 நாட்களாக மீண்டும் தீவிர தாக்குதல் நடைபெற்று வந்த நிலையில், ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தையில் சுமுகமான முடிவு எட்டப்பட்டதாகவும், அந்நாட்டின் மீதான தாக்குதலை முற்றிலும் நிறுத்திக் கொள்வதாகவும் அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.
நேற்று ஈரானின் மீது தீவிர தாக்குதல் நடத்தி அவற்றின் எண்ணெய் ஆதாயங்களை முழுமையாக கைப்பற்றுவோம் என எச்சரிக்கை விடுத்த சில மணி நேரங்களில், அதிபர் டிரம்ப் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
மேலும், ஈரானுடனான போர் நிறுத்தம் ஒப்பந்தம் இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியுள்ளதாகவும், ஐரோப்பியாவில் துணை அதிபர் ஜே.டி.வான்ஸ் முன்னிலையில் இந்த வார இறுதிக்குள் கையெழுத்தாகவுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து, அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கமாட்டேன் என்றும், வெளியில் இருந்தும் வாங்க மாட்டேன் என ஈரான் உறுதியளித்துள்ளதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். போர் நிறுத்தம் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான உடனே ஹார்முஸ் நீரிணையைத் திறக்கவும் ஈரான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
அதிபர் டிரம்பின் இந்த அறிவிப்பு பெருமூச்சு விடுமாறு இருந்தாலும், அவரின் அறிவிப்புகளுக்கு ஈரான் தரப்பு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இறுதி ஒப்பந்தம் என்ற நிலை இன்னும் எட்டவில்லை என்றும், உடனடி போர் நிறுத்தம் என்பது அவரின் கணிப்பு என்றும் அதிரடியாகப் பதிலடி அளித்துள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து தாக்குதலை தொடங்கின. அதற்கு ஈரானும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி, ஹார்முஸ் நீரிணையை முடக்கியது. இதனால் சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விலை உயர்ந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.
பல முறை அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்தும், ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் திறக்காததால் வேறு வழியின்றி அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் அமெரிக்கா இறங்கியது. அதன்படி, முதல் கட்டமாகக் கடந்த ஏப்ரலில் தற்காலிக போர் நிறுத்தம் ஏற்படுத்தப்பட்ட நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு பெய்ரூட் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலைக் கண்டித்து ஈரான், இஸ்ரேல் மீது திடீர் தாக்குதல் நடத்தியதால் மீண்டும் பதற்ற சூழ்நிலை உருவானது.
மீண்டும் ஈரான் - அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே தாக்குதல் தொடங்கிய நிலையில், ஈரானுடனான பேச்சு வார்த்தையில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.