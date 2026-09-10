காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தின் பெர்ம் விண்ணப்பங்களுக்கு அமெரிக்காவில் தடை
இந்த சிக்கலை காக்னிசன்ட் மட்டுமின்றி கிளவுடெரர் நிறுவனம் சந்தித்து வருகிறது.
By ANI
Published : September 10, 2026 at 6:38 PM IST
வாஷிங்டன் டிசி: அமெரிக்காவில் காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தின் பெர்ம் (கிரீன் கார்டு) விண்ணப்பங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்நாட்டு தொழிலாளர் துறை அதிகாரி அந்தோணி டி எஸ்போசிட்டரி கூறியுள்ளார்.
விசா முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டிரம்ப் நிர்வாகம் கடுமையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. இந்த மாதிரியான சூழலில் அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சியில் உள்ள டீனெக்கை தலைமையமாகக் கொண்டு இயங்கும் காக்னிசன்ட் நிறுவனத்தின் கிரீன் கார்டு விண்ணப்பங்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏஎன்ஐ நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த தகவலை அமெரிக்காவின் தொழிலாளர் துறை இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் அந்தோணி டி எஸ்போசிட்டரி-யும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மோசடிகளுக்கு எதிராக கூட்டாக போராடி வருகிறோம். பொறுப்புச் செயலாளர் கீத் சோண்டர்லிங்-ம், நானும் இதில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளோம். காக்னிசன்ட்-இன் பெர்ம் (PERM) விண்ணப்பங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. தொழிலாளர் துறையின் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் அலுவலகம் இதுகுறித்த தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
அமெரிக்கத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்கப்படாது. வெள்ளை மாளிகையின் மோசடி ஒழிப்பு குழுவுடன் இணைந்து, மோசடி மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். ஆகையால், மோசடியாளர்களுக்கு கைவிலங்கு காத்திருக்கிறது" என கூறியிருந்தார்.
பெர்ம் என்றால் என்ன?
நிரந்தர தொழிலாளர் சான்றிதழ் விண்ணப்பம் (Permanent Labour Certification) என்பதே பெர்ம் (PERM) ஆகும். அதாவது, வெளிநாட்டு ஊழியர்களை அமெரிக்காவில் நிரந்தரமாக தங்கிப் பணிபுரிய, நிறுவனங்கள் தரப்பில் இதற்கு விண்ணப்பிக்கப்படுகிறது. தங்களுடைய குறிப்பிட்ட அந்த பதவிக்கு (வேலை) தகுதியான அமெரிக்கர் இல்லை, வெளிநாட்டு ஊழியரை இப்பதவிக்கு பணியமர்த்தப்படுவதனால் அமெரிக்கர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பதை பெர்ம்-க்கு விண்ணப்பிக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனம் நிரூபிக்க வேண்டும்.
இந்த விண்ணப்ப முறையிலேயே காக்னிசன்ட் முறைகேடு செய்திருப்பதாகக் கூறி அமெரிக்க தொழிலாளர் துறை, அந்நிறுவனத்தின் பெர்ம் விண்ணப்பங்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது. இந்த சிக்கலை காக்னிசன்ட் மட்டுமின்றி கிளவுடெரர் நிறுவனமும் சந்தித்து வருகிறது. இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் தற்போது நேரடி விசாரணை வளையத்திற்குள் சிக்கியிருக்கின்றன.
1994 இல் சென்னையில் ஆரம்பிக்க நிறுவனம்
1994இல் சென்னையில் சிறிய அளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனமே காக்னிசன்ட். பின்னாளில் அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சிக்கு இடம்பெயர்ந்து அதையே தலைமையிடமாகக் கொண்டு அது தற்போது வரை செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 9,413 எச்-1பி விசா அனுமதிகளை காக்னிசன்ட் பெற்றிருந்த சூழலில், இந்த ஆண்டு ஜூன் 30 வரை 3,510 விசாக்களை மட்டுமே காக்னிசன்ட் பெற்றிருப்பதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த சூழலிலேயே அந்நிறுவனத்தின் பெர்ம் விண்ணப்பங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.