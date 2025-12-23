எச்-1B விசா விண்ணப்பதாரர்களுக்கு அடுத்த 'செக்' - சமூக வலைதளக் கணக்குகளிலும் தீவிர சோதனை
விசா விண்ணப்பதாரர்கள், ஒருவேளை தங்கள் சமூக வலைதளத்தில் அமெரிக்காவின் நிலைப்பாடுகளுக்கு எதிராக ஏதேனும் கருத்து பதிவிட்டிருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.
Published : December 23, 2025 at 2:25 PM IST
ஹைதராபாத்: எச்-1B, எச் - 4 விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களின் சமூக வலைதளக் கணக்குகளும் தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும் என அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த விசாக்களை பெற விரும்புவோர் முன்கூட்டியே விண்ணப்பிக்குமாறு அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
அமெரிக்காவில் தற்காலிகமாக தங்கி பணிபுரியும் வெளிநாட்டினருக்கு வழங்கப்படுவதே எச்-1B விசா. உலகம் முழுவதும் உள்ள ஐடி மற்றும் கார்ப்பரேட் நிறுவன ஊழியர்கள், இந்த விசாவை அதிகம் பெறுபவர்களாக உள்ளனர்.
இந்த விசா பெற்றவர்கள் அமெரிக்காவில் 3 ஆண்டுகள் வரை தங்கி பணிபுரியலாம். தேவைப்பட்டால், மேலும் 3 ஆண்டுகள் வரை விசா காலத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளலாம். சமீபத்திய புள்ளிவிவரப்படி, அமெரிக்காவில் எச்-1B விசாவில் சுமார் ஏழரை லட்சம் பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் 6 லட்சம் பேர் வரை அங்கு வசிக்கின்றனர். இந்த விசாவை பெறுபவர்களில் 71 சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் ஆவர். இதற்கு அடுத்தப்படியாக சீனர்கள் உள்ளனர்.
கெடுபிடி காட்டும் அமெரிக்கா
இந்த சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப்பின் கடுமையான குடியேற்ற சட்டத்தின் கீழ் எச்-1B, எச்-4 விசாக்களும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, ரூ.1.32 லட்சமாக இருந்த எச்-1B விசா கட்டணம் அண்மையில் ரூ.88 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டது. அதாவது, இனி புதிதாக எச்-1B விசா பெற விண்ணப்பிப்போர், ரூ.88 லட்சத்தை செலுத்த தயாராக இருக்க வேண்டும்.
இது, அமெரிக்காவுக்கு வரும் இந்தியர்கள் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டினரை மறைமுகமாக தடுக்கும் நடவடிக்கை என பரவலாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. ஆனால், இதற்கு பதிலளித்த அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், மிகத் திறமையான வெளிநாட்டு ஊழியர்களை மட்டும் அமெரிக்காவில் பணிபுரிய வைப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம்தான் இது என தெரிவித்தார். இது ஒருபுறம் இருக்க, எச்-1B, எச்-4 விசா விண்ணப்பதாரர்களின் நேர்காணலும் அடுத்த ஆண்டுக்கு ஒத்தி வைக்கப்படுவதாகவும் அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
WORLDWIDE ALERT FOR H-1B AND H-4 VISA APPLICANTS— U.S. Embassy India (@USAndIndia) December 22, 2025
Beginning December 15, the Department of State expanded online presence reviews to ALL H-1B and H-4 applicants as part of standard visa screening. This vetting is being conducted globally for ALL applicants of ALL nationalities… pic.twitter.com/qMrMrOvqy0
சோஷியல் மீடியா கணக்குகளும் தப்பாது
இந்நிலையில், எச்-1B, எச்-4 விசாதாரர்களுக்கு மற்றொரு அலர்ட்டை அமெரிக்க தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக இந்தியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், "உலகம் முழுவதிலும் இருந்து எச்-1B, எச்-4 விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களின் சமூக வலைதளக் கணக்குகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ளன. எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட விசாக்களுக்கு விண்ணப்பிக்க திட்டமிட்டிருப்போர், முன்கூட்டியே விண்ணப்பிப்பது நல்லது. ஏனெனில், விசா தொடர்பான சோதனை நடைமுறைகள் தாதமாகும் வாய்ப்பு உள்ளது" என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விசா விண்ணப்பதாரர்கள் ஒருவேளை தங்கள் சமூக வலைதள கணக்கில், அமெரிக்க அரசியல் நிலைப்பாடுகளுக்கு எதிராக கருத்து பதிவிட்டிருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் என அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.