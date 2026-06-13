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'அமெரிக்காவின் நடவடிக்கை நியாயமற்றது' - ஹர்முஸ் ஜலசந்தியில் 3 இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு ஜெய்சங்கர் கண்டனம்

ஹர்முஸ் ஜலசந்தியில் வணிகக் கப்பல்கள் மீதான அமெரிக்காவின் தாக்குதல் நியாயமற்றது என இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர்
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 10:34 AM IST

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புதுடெல்லி: அமெரிக்காவின் தாக்குதலில் 3 இந்திய மாலுமிகள் கொல்லப்பட்டதற்கு, இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோவை தொடர்பு கொண்டு பேசிய இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், வணிகக் கப்பல்கள் மீது அமெரிக்காவின் தாக்குதல் நியாயமற்றது என்றும், 3 இந்தியர்கள் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.

இது குறித்து அவரின் சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பதிவிட்ட அவர், “வளைகுடா பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தி 3 இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டதை இந்தியா வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் வணிகக் கப்பல்கள் மீதான அமெரிக்காவின் தாக்குதல் நியாயமற்றது” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேற்காசியப் போர் காரணமாக உலகின் முக்கிய கப்பல் போக்குவரத்து தலமாக விளங்கும் ஹர்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியது. அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர்நிறுத்த பேச்சுவார்த்தை இழுபறியில் நீடித்து வரும் நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக ஈரானுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் விதமாக ஹர்முஸ் ஜலசந்தியை அமெரிக்கா முற்றுகையிட்டுள்ளது.

ஈரானின் வருவாயை முடக்கி, பேச்சுவார்த்தைக்கு அடிபணிய வைக்கும் நோக்கில், ஈரான் துறைமுகத்திற்கு வெளியே இருந்து, துறைமுகத்தின் உள்ளே இருந்தும் கப்பல்கள் செல்ல முடியாத வகையில் அமெரிக்கா தடுத்து நிறுத்தி வந்தது.

இந்த சூழலில், கடந்த 9-ம் தேதி செட்டெபெல்லோ என்ற சரக்கு கப்பல் ஓமன் அருகே ஹர்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முயன்றது. இந்த கப்பலில் மொத்தம் 28 மாலுமிகள் இருந்த நிலையில், அதில் 24 பேர் இந்தியர்கள். இந்த கப்பல் பிறப்பித்த உத்தரவை பின்பற்றவில்லை எனக் குற்றம் சாட்டிய அமெரிக்கா, அதன் மீது தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் 3 இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழந்தனர்.

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இந்திய கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சர்வானந்த சோனோவால் இந்த தகவலை உறுதி செய்தார். அமெரிக்காவின் இந்த அத்துமீறிய செயலுக்கு இந்தியா உடனடியாக கண்டனம் தெரிவித்தது. மேலும், உயிரிழந்த மாலுமிகளின் உடல்களை இந்தியாவிற்குக் கொண்டு வரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இது மட்டுமின்றி, ஜூன் 8-ம் தேதி மரிவெக்ஸ் என்ற சரக்கு கப்பல் மீது அமெரிக்கா நடத்திய தாக்குதலில் இருந்து 24 இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டனர். மேலும், சமீபத்தில் 20 இந்திய மாலுமிகள் இருந்த ஜல்வீர் என்ற கப்பல் மீதும் அமெரிக்கா ராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியது.

இந்திய மாலுமிகள் அதிகம் இருக்கும் கப்பல்கள் மீது தொடர் தாக்குதல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த தாக்குதல்களை அமெரிக்கா நடத்தவில்லை என்றும், ஈரான் நடத்திய தாக்குதலுக்கு எங்கள் மீது பலிபோடுவதாகவும் அமெரிக்கா அதிபர் டிரம்ப் தெரிவித்தார். இதற்கு பதிலளித்த ஈரான், அமெரிக்காவின் குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை என கூறியது.

TAGGED:

EAM JAISHANKAR
US ATTACK IN VESSELS
ஹர்முஸ் ஜலசந்தியில் தாக்குதல்
வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்
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