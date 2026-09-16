விண்வெளியில் ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்திய அமெரிக்கா: வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒப்புதல்
டிரம்ப் தனது முதல் அதிபர் பதவிக் காலத்தில் உருவாக்கிய 'விண்வெளிப் படை', தற்போது 'கோல்டன் டோம்' போன்ற திட்டங்களின் மூலம் விண்வெளியில் அமெரிக்காவின் முழுமையான மேலாதிக்கத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.
Published : September 16, 2026 at 3:33 PM IST
வாஷிங்டன்: சர்வதேச விண்வெளிப் பாதுகாப்பு வரலாற்றை தலைகீழாக மாற்றும் வகையில், பூமிக்கு மேலே விண்வெளி மண்டலத்தின் சுற்றுப்பாதையில் தற்காப்பு மற்றும் தாக்குதல் நோக்கிலான 'ஆன்-ஆர்பிட்' (On-Orbit) விண்வெளி கட்டுப்பாட்டு ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்தியுள்ளதாக அமெரிக்கா வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக அதிகாரப்பூர்வமாக பகிரங்கமாக ஒப்புக் கொண்டுள்ளது.
மேரிலாந்து மாகாணம் நேஷனல் ஹார்பரில் நடைபெற்ற வான், விண்வெளி மற்றும் இணைய மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமெரிக்க விண்வெளித்துறை செயலாளர் டிராய் மெய்ங்க் இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இதுவரை விண்வெளியில் ஆயுதங்கள் இருப்பதை ரகசியமாக வைத்திருந்த அமெரிக்கா, தற்போது அதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டிருப்பது உலக அரங்கில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
'விண்வெளி கட்டுப்பாட்டு ஆயுதம்' என்றால் என்ன?
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, விண்வெளியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள ஆயுதங்கள் என்ன வடிவிலானவை? அல்லது அவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன? என்ற துல்லியமான தொழில்நுட்ப விவரங்களை அமெரிக்கா வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், அமெரிக்க விண்வெளித் துறை வழங்கியுள்ள விளக்கத்தின்படி, இந்த 'ஸ்பேஸ் கன்ட்ரோல்' ஆயுதங்கள் இருவகையான திறன்களைக் கொண்டவை.
- கினெடிக் (Kinetic - நேரடித் தாக்குதல்): எதிரி நாட்டு செயற்கைக்கோள்கள் அல்லது விண்வெளி சொத்துக்களை நேரடியாகத் தாக்கி அழிக்கும் திறன்.
- நான்-கினெடிக் (Non-Kinetic - மறைமுகத் தாக்குதல்): லேசர் கதிர்கள் மூலம் எதிரி செயற்கைக்கோள்களின் கேமராக்களை செயலிழக்க செய்தல், அதிநவீன மைக்ரோவேவ் சிக்னல்கள் மூலம் அவற்றின் தகவல் தொடர்புகளை முடக்குதல் ஆகும்.
"மாறுபட்ட மற்றும் வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக அமெரிக்க மற்றும் அதன் கூட்டணிப் படைகளை பாதுகாக்கவும், விண்வெளியில் அமெரிக்காவின் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டவும் இந்த ஆயுதங்கள் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வருகின்றன" என்று டிராய் மெய்ங்க் தெரிவித்துள்ளார்.
ரஷ்யா - சீனாவுக்கு விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கையா?
அமெரிக்கா இந்த விண்வெளி ஆயுதக் குவிப்புக்குத் தனது முக்கிய புவிசார் அரசியல் போட்டியாளர்களான ரஷ்யா மற்றும் சீனாவையே காரணமாகக் காட்டியுள்ளது.
சீனா தனது ராணுவ நவீனமயமாக்கலின் ஒரு பகுதியாக விண்வெளியில் எதிரி நாடுகளை முடக்கும் தொழில்நுட்பங்களை அதிவேகமாக வளர்த்து வருவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டுகிறது. மேலும், ரஷ்யா விண்வெளியை ஒரு போர்க்களமாகவே பார்க்கிறது. கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டில், ரஷ்யா விண்வெளியில் செயற்கைக்கோள்களை அழிக்கக் கூடிய அணுஆயுதத் தொழில்நுட்பத்தை ரகசியமாக உருவாக்குவதாக அமெரிக்கா குற்றம் சாட்டியிருந்தது நினைவுகூரத்தக்கது.
அமெரிக்காவின் இந்த உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் ராணுவத் தொடர்புகள் அனைத்தும் செயற்கைக்கோள்களை நம்பியே இருப்பதால், அவற்றைப் பாதுகாக்கவே இந்த ஆயுதங்கள் என அமெரிக்கா வாதிடுகிறது.
சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் மீறப்படுகிறதா?
கடந்த 1967-ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச விண்வெளி ஒப்பந்தத்தின்படி, விண்வெளியில் அணுஆயுதங்கள் அல்லது பேரழிவு ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்த மட்டுமே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், வழக்கமான மரபுசார் ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்த அதில் தெளிவான தடை இல்லை. இந்த சட்ட ஓட்டையைப் பயன்படுத்தியே அமெரிக்கா தற்போதைய ஆயுதங்களை நிலைநிறுத்தியுள்ளது. எனினும், செக்யூர் வேர்ல்ட் ஃபவுண்டேஷன் போன்ற சர்வதேச விண்வெளிப் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், அமெரிக்காவின் இந்த வெளிப்படையான அறிவிப்பு விண்வெளிப் பாதுகாப்பை முற்றிலுமாகச் சீர்குலைக்கும் "மிகவும் ஆபத்தான ஒரு தளம்" என்று எச்சரித்துள்ளன.
2032-க்குள் மாறப்போகும் போர் முகம்
மாநாட்டில் மேலும் பேசிய டிராய் மெய்ங்க், அமெரிக்க ராணுவம் விண்வெளி ஆயுதங்கள் மட்டுமின்றி தன்னாட்சி அமைப்புகளையும் தீவிரமாகப் புகுத்தி வருவதாகக் குறிப்பிட்டார். வரும் 2032-ஆம் ஆண்டுக்குள் அமெரிக்க ராணுவம் முற்றிலும் புதிய பரிமாணத்தைப் பெறும் என்றும், பீரங்கிகளுக்கு பதிலாக ஒற்றை வழித் தாக்குதல் நடத்தும் ட்ரோன்கள் ராணுவத்தின் முதன்மை ஆயுதமாக மாறும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
டொனால்ட் டிரம்ப் தனது முதல் அதிபர் பதவிக் காலத்தில் (2019) உருவாக்கிய 'விண்வெளிப் படை' (Space Force), தற்போது அவரது இரண்டாவது ஆட்சி காலத்தில் 'கோல்டன் டோம்' (Golden Dome) போன்ற விண்வெளி ஏவுகணை பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் மூலம் விண்வெளியில் அமெரிக்காவின் முழுமையான மேலாதிக்கத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது.