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டெல்லி செங்கோட்டை அருகே பயங்கரவாத தாக்குதல்: அல்-கொய்தா அமைப்பே காரணம் என ஐநா அறிக்கை

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தனது அறிக்கையில் அல்-கொய்தா அமைப்பைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட ஜெயஷ்-இ-முகம்மது அமைப்பின் செயல்பாட்டுத் தொடர்புகளும் இதில் இருப்பதாகப் பிற உறுப்பு நாடுகள் சுட்டிக் காட்டின.

செங்கோட்டை அருகே நடந்த தாக்குதலில் உருக்குலைந்த வாகனங்கள் - கோப்புப்படம்
செங்கோட்டை அருகே நடந்த தாக்குதலில் உருக்குலைந்த வாகனங்கள் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By ANI

Published : August 13, 2026 at 2:04 PM IST

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நியூயார்க்: கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 10 அன்று புதுடெல்லி செங்கோட்டைக்கு அருகே நடத்தப்பட்ட கார் வெடிகுண்டு தாக்குதலுக்கு அல்-கொய்தா அமைப்பே காரணம் என ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு கவுன்சில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கையில் இந்தத் தகவல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் கொடூரமான தாக்குதலில் 15 பேர் வரை உயிரிழந்தனர் மற்றும் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அல் கொய்தா அமைப்பின் சிதறிக்கிடந்த ஒரு குழுவிலிருந்து, தற்போது பிராந்திய அளவில் பெரிய அளவிலான தாக்குதல்களை நடத்தும் திறன் கொண்ட அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு முகமைகளின் கண்காணிப்பில் இருந்து தப்பிக்க, இந்த அமைப்பு பெரிய குழுக்களாக செயல்படாமல், ஆங்காங்கே பரவியிருக்கும் சிறிய மற்றும் சுதந்திரமான ரகசிய குழுக்களாகச் செயல்படும் உத்தியைக் கையாண்டு வருகிறது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

எல்லைகளுக்கு அப்பால் தாக்குதல்களுக்கு தேவையான நிதி மற்றும் ஆயுதங்களை விநியோகம் செய்வதற்கான வலுவான பின்னணியை இந்த அமைப்பு உருவாக்கியுள்ளது என்றும் இந்த அமைப்பு வங்கதேசத்தில் தனது புதிய கிளைகளையும் தங்குமிடங்களையும் உருவாக்க தீவிரமாக முயற்சித்து வருவதாகவும் ஐநா அறிக்கை எச்சரித்துள்ளது.

ஐநாவின் இந்த அறிவிப்பு, இந்தியாவின் தேசிய புலனாய்வு முகமை (NIA) நடத்திய விசாரணையின் முடிவுகளுடன் முழுமையாக ஒத்துப் போகிறது. இந்த வழக்கில் 11 பேருக்கு எதிராக தேசிய புலனாய்வு முகமை 7,500 பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.

இந்த சதித்திட்டத்தை தீட்டியவர்கள், அல்-கொய்தாவின் உள்ளூர் பிரிவான அன்சார் கஸ்வத்-உல்-ஹிந்த் (AGuH) அமைப்புடன் நேரடித் தொடர்பில் இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் இந்த தாக்குதலுக்கு மிக ஆபத்தான மற்றும் எளிதில் வெடிக்கக்கூடிய 'டிரையசிட்டோன் டிரைபெராக்சைடு' என்ற வெடிபொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது.

இந்த தாக்குதலை நடத்தியவர் டாக்டர் உமர் உன் நபி என்பது டிஎன்ஏ பரிசோதனை மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அண்டை மாநிலமான ஹரியானாவில் இந்த அமைப்பின் முக்கிய நபர்களைப் பாதுகாப்புப் படையினர் கைது செய்து, 2,900 கிலோ வெடிபொருட்களைப் பறிமுதல் செய்ததை அடுத்து, அவர் காரில் வைத்திருந்த வெடிகுண்டை முன்கூட்டியே வெடிக்கச் செய்துள்ளார் என்று தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் தனது அறிக்கையில் அல்-கொய்தா அமைப்பைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும், பாகிஸ்தானை தளமாகக் கொண்ட ஜெயஷ்-இ-முகம்மது அமைப்பின் செயல்பாட்டுத் தொடர்புகளும் இதில் இருப்பதாகப் பிற உறுப்பு நாடுகள் சுட்டிக் காட்டின.

TAGGED:

RED FORT CAR BOMB BLAST
NEW DELHI TERROR ATTACK
ECO VAN EXPLOSION
RED FORT ATTACK

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