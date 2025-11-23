ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் சீர்திருத்தம் காலத்தின் கட்டாயம் - பிரதமர் மோடி பேச்சு!
மூன்று நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக தென்னாப்பிரிக்கா சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, நேற்று ஜி20 உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற நிலையில், இன்று IBSA நாடுகள் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டார்.
Published : November 23, 2025 at 8:13 PM IST
ஜோகன்ன்ஸ்பர்க்: ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சில் சீர்திருத்தம் என்பது காலத்தின் கட்டாயம் என பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தி உள்ளார்.
இந்தியா - பிரேசில் - தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டம் ஜோகன்னஸ்பர்க்கில் இன்று நடைபெற்றது. IBSA என்று அழைக்கப்படும் இந்த மூன்று நாடுகள் அமைப்பு வளர்ந்து வரும் நாடுகளிடையே ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில் UPI போன்ற டிஜிட்டல் பொது உள் கட்டமைப்பு, CoWIN போன்ற சுகாதார தளங்கள், சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் பெண்கள் தலைமையிலான தொழில்நுட்ப முயற்சிகள் போன்றவற்றை மூன்று நாடுகளும் பகிர்ந்துகொள்ளும் வகையில் 'IBSA டிஜிட்டல் புதுமை கூட்டணி'யை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்வைத்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், உலக நாடுகள் அனைத்தும் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதோடு, இதில் இரட்டை நிலைபாடு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று எடுத்துரைத்தார். மேலும் ஐ.நா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் சீர்திருத்தங்கள் வேண்டும் என்பதை விட, அது ஒரு தேவையாக இருக்கிறது என்றும் கூறினார்.
இந்த மூன்று நாடுகளின் கூட்டத்தை வெறும் கூட்டமாக மட்டும் பார்க்காமல், மூன்று பெரிய ஜனநாயக நாடுகள் மற்றும் பெரிய பொருளாதரங்களை இணைக்கும் ஒரு முக்கியத்தளமாக பார்க்கலாம் என்றும், நமது நாடுகளின் முன்னேற்றத்தை நாமே பாராட்டிக் கொள்ளலாம் என்றும் மோடி இந்த கூட்டத்தில் பேசினார்.
Had an excellent meeting with President Cyril Ramaphosa during the G20 Summit in Johannesburg. We reviewed the full range of the India-South Africa partnership, especially in boosting linkages of commerce, culture, investment and diversifying cooperation in technology, skilling,… pic.twitter.com/WuLLsh3yVf— Narendra Modi (@narendramodi) November 23, 2025
முன்னதாக, செப்டம்பரில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், பிரேசில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மௌரோ வியரோ மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் பெண்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தலைமை அமைச்சர் சிண்டிசிவே சிகுங்கா ஆகியோர் நியூயார்க்கில் ஐ.நா அமர்வின்போது சந்திப்பு நிகழ்த்தினர். அப்போது IBSA நிதியை வலுப்படுத்துவது மற்றும் விரிவுபடுத்துவது குறித்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போதும் பயங்கரவாதத்தை சகித்துக்கொள்ள முடியாது என்பதை வலியுறுத்தி பேசினர்.