இலங்கை சென்ற மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் - 450 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவி

இலங்கையில் டிட்வா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி செலவுகளுக்கு, இந்தியா சார்பில் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.

இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்கரை சந்தித்த அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்
இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசாநாயக்கரை சந்தித்த அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் (@DrSJaishankar)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 3:01 PM IST

கொழும்பு: ’டிட்வா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையில் 450 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் புனரமைப்பு பணிகள் இந்தியா சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் என இலங்கை சென்றுள்ள இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மாதம் வங்கக் கடலில் உருவான ’டிட்வா’ புயல் காரணமாக இலங்கையில் வரலாறு காணாத பெருமழை பெய்தது. இந்த புயல் பாதிப்பினால் 600 மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாகவும், 100-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயமானதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இப்படி மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இந்திய அரசு ‘ஆபரேஷன் சாகர் பந்து’ (Operation Sagar Bandhu) என்ற திட்டத்தின் கீழ் தேவையான நிவாரணப் பொருட்களை பல்வேறு தொகுப்புகளாக இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்தது.

தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில், இலங்கையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக 10 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான வேட்டி, சேலைகள் மற்றும் போர்வைகள் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்கள் கப்பல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அனுப்பி வைத்தார்.

இந்த நிலையில், மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் அரசு முறை பயணமாக இன்று (டிச.23) இலங்கைக்கு சென்றார். அவரை கொழும்பு விமான நிலையத்தில் அந்த நாட்டு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ருவான் ரணசிங்க வரவேற்றார். தொடர்ந்து, இலங்கை அதிபர் மாளிகைக்கு எஸ். ஜெய்சங்கர் சென்றார். அங்கு அவருக்கு இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசநாயக்க சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தார்.

இலங்கை அதிபர் அனுர குமார திசநாயக்கவை சந்தித்தது குறித்து, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், ‘டிட்வா’ புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இலங்கையில் 450 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இலங்கையில் இந்தியா சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் புனரமைப்புப் பணிகள்

  • இலங்கையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட சாலை, ரயில் பாதை மற்றும் பாலங்களை சீரமைத்தல்
  • முழுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் பகுதியளவு சேதமடைந்த வீடுகளை மராமத்து செய்து தருதல்
  • புயலால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் கல்விக்கு நிதியுதவி வழங்குவது
  • மழையால் சேதமடைந்த விவசாயத்திற்கு உதவி செய்தல்
  • புயலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்க சிறந்த பேரிடர் மீட்புக்குழு மற்றும் தயார் நிலை நடவடிக்கைகள் எடுத்தல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்’ இவ்வாறு எக்ஸ் தளத்தில் எஸ்.ஜெய்சங்கர் பதிவிட்டுள்ளார்.

