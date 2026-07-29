சீறிய உக்ரைன் எவுகணை; சிதறிய ஈரான் கப்பல் - வளைகுடா பிராந்தியத்தில் மீண்டும் போரா?
உக்ரைனின் இந்த தாக்குதலை ஒரு மோசமான குற்ற நடவடிக்கை என சாடியுள்ள ஈரான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம், உக்ரைன் போரை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு இது கொண்டு செல்லும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 8:54 PM IST
உக்ரைனின் இந்த தாக்குதலை ஒரு மோசமான குற்ற நடவடிக்கை என சாடியுள்ள ஈரான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம், உக்ரைன் போரை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு இது கொண்டு செல்லும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரான் போரால் ஒட்டுமொத்த வளைகுடா பிராந்தியமே பெரும் பதற்றத்தில் இருக்கும் சூழலில், தற்போது உக்ரைன் புதிதாக ஒரு பிரச்சனையை ஆரம்பித்திருக்கிறது.
ஈரானுக்கு எதிரான போரை அமெரிக்கா இரு தினங்களுக்கு முன்பு மீண்டும் நிறுத்தி வைத்தது, உலகத்தையே பெருமூச்சு விட செய்தது. ஆயுதங்கள் தீர்ந்து போனதால் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்து வருகின்றன.
போர் பதற்றத்தால் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருந்த கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு சென்று கொண்டிருந்தது.
பிரச்சனையை தொடங்கிய உக்ரைன்
இந்த சமயத்தில்தான், சில தினங்களுக்கு முன்பு காஸ்பியன் கடலில் சென்று கொண்டிருந்த ஈரானின் வர்த்தகக் கப்பலை உக்ரைனின் அதி நவீன ஏவுகணை தாக்கி அழித்தது.
இந்த தாக்குதலில் ஈரானை சேர்ந்த ஒரு மாலுமி உயிரிழக்க, மற்றொரு மாலுமி படுகாயமடைந்தார். இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஈரான் - உக்ரைன் இடையே தற்போது போர் பதற்றம் உருவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாக கருங்கடலில் இருந்து ஹார்மூஸ் நீரிணை, செங்கடல் வரையில் கப்பல் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடம்தான், உலக அளவில் 5 சதவீத கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்தில் பங்களிக்கிறது என்கிற போது இதன் விளைவுகளை சொல்லித் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
ஈரான் கடும் எச்சரிக்கை
இந்த புதிய போர்ப் பதற்றம் மீண்டும் கச்சா எண்ணெய் விலையை அதிகரிக்கும் என்பதுடன், சர்வதேச வர்த்தகம் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் அபாயமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
உக்ரைனின் இந்த தாக்குதலை ஈரான் லேசாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. இதுதொடர்பாக ஈரான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி கூறுகையில், "எங்கள் நாட்டு கப்பல் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்படும்" என பகிரங்கமாகவே எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும், உக்ரைனின் இந்த தாக்குதலை ஒரு மோசமான குற்ற நடவடிக்கை என சாடியுள்ள ஈரான் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம், உக்ரைன் போரை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு இது கொண்டு செல்லும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.
விளக்கம் கொடுத்த உக்ரைன்
அதே சமயத்தில், உக்ரைன் இந்த தாக்குதலுக்கு வேறு விதமான விளக்கத்தை அளித்திருக்கிறது. "ரஷ்யாவின் கப்பல்களையே நாங்கள் தாக்கி வருகிறோம். ஈரானின் ராணுவத் தளவாடங்களை தாங்கி வரும் ரஷ்ய கப்பல்கள் மீது தான் நாங்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறோம்" என உக்ரைன் தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால், இதனை மறுத்துள்ள ஈரான், ரஷ்யா - உக்ரைன் போரில் தாங்கள் ஒருபோதும் தலையிட்டதில்லை எனக் கூறியுள்ளது.
இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், செங்கடல் பகுதியில் ஈரானின் கப்பல் மட்டும் தாக்கப்படவில்லை. உலகிலேயே மூன்றாவது பெரிய கடல் போக்குவரத்தை கொண்டிருக்கும் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான வர்த்தகக் கப்பல்கள் மீதும் உக்ரைனும், ரஷ்யாவும் கடந்த காலங்களில் தவறுதலாக தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடுத்த போராக மாறுமா?
எனினும், ஈரான் இந்த தாக்குதலை எப்படி பார்க்கும் என்பதை நாம் கூற முடியாது. ஏனெனில், தங்கள் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்துள்ள ரஷ்யாவுக்கு, ஈரான் உதவி செய்து வருவதாக உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வந்துள்ளார்.
அதனால், இதனை வேண்டுமென்றே நடத்தப்பட்ட தாக்குதலாகவும் ஈரான் கருத வாய்ப்புள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, தங்களுக்கு எதிராக ஈரான் நடத்தும் தாக்குதலின் பின்னணியில் ரஷ்யா இருப்பதாக அமெரிக்காவும் சந்தேகிக்கிறது. குறிப்பாக, வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள சிஐஏ மையங்கள் எங்கெங்கு இருக்கிறது என்பது குறித்த தகவல்களை ஈரானுக்கு ரஷ்யா கொடுப்பதாக அமெரிக்கா நினைக்கிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், ஈரான் கப்பல் மீது உக்ரைன் நடத்திய தாக்குதல் அடுத்தக்கட்ட போருக்கு வழிவகுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.