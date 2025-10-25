ETV Bharat / international

ரஷ்யாவின் கச்சா எண்ணெய்யை புறக்கணிப்பீர்! உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கை!

லண்டனில் இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் தலைமையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி கலந்து கொண்டார்.

அக்டோபர் 24, 2025 வெள்ளிக்கிழமை, லண்டனில் உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் செலென்ஸ்கி ஊடகங்கள் முன்னிலையில் பேசினார்.
அக்டோபர் 24, 2025 வெள்ளிக்கிழமை, லண்டனில் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி பேட்டி (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 11:40 AM IST

2 Min Read
லண்டன்: ரஷ்யாவில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு 20 நாடுகள் ஆதரவளித்துள்ள நிலையில், அதற்கு மேலும் வலுசேர்க்க வேண்டும் என்று உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

பிப்ரவரி 2022 முதல், உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது. இரண்டு தினங்களுக்கு முன் உக்ரைனின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான கார்கிவ் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் மழலையர் பள்ளியின் அருகே, ரஷ்யா ட்ரோன் தாக்குதலை நடத்தியது. இதில் 2 குழந்தைகள் உள்பட 7 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என உக்ரைன் தரப்பு தெவித்திருந்தது. இந்த தாக்குதலில் 27 குழந்தைகள் படுகாயமடைந்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.

உக்ரைனில் நிலவரம் இவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் நிலையில், ரஷ்யா நடத்தும் போருக்கு நிதி ஆதரவாக இருக்கும் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தை முடக்க அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், இந்தியா உள்பட பிற நாடுகளிடம் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை நிறுத்துமாறு வலியுறுத்தி வருகிறார். உக்ரைன் அதிபரும் ரஷ்யா உடனான கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகத்தை நிறுத்துமாறு உலக நாடுகளிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், லண்டனில் இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் தலைமையில் நடைபெற்ற ‘விருப்பமுள்ளவர்கள் கூட்டணி’ மாநாட்டில் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கி கலந்து கொண்டார். ரஷ்ய ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக உக்ரைனுக்கு வலுவான ஆதரவை வழங்குவதாக உறுதியளித்த 33 நாடுகளின் கூட்டணியே இந்த விருப்பமுள்ளவர்கள் கூட்டணி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பிரிட்டனின் பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் (நடுவில்), டென்மார்க் பிரதமர் மெட் ஃபிரடெரிக்சன் (இடதுபுறம்) உக்ரைன் அதிபர் செலென்ஸ்கி (கெய்ருக்கு இடதுபுறம்), நெதர்லாந்து பிரதமர் டிக் ஸ்கூஃப் (வலதுபுறம்) நேட்டோ பொதுச்செயலாளர் மார்க் ரூட் (டிக் ஸ்கூஃபுக்கு அருகில்) ஆகியோர் மற்ற பங்கேற்பாளர்களுடன் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக உரையாடுகின்றனர்.
பிரிட்டனின் பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் (நடுவில்), டென்மார்க் பிரதமர் மெட் ஃபிரடெரிக்சன் (இடதுபுறம்) உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி (கெய்ருக்கு இடதுபுறம்), நெதர்லாந்து பிரதமர் டிக் ஸ்கூஃப் (வலதுபுறம்) நேட்டோ பொதுச்செயலாளர் மார்க் ரூட் (டிக் ஸ்கூஃபுக்கு அருகில்) ஆகியோர் மற்ற பங்கேற்பாளர்களுடன் காணொலிக் காட்சி வாயிலாக உரையாடினர் (Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

இந்த நிகழ்வுக்குப் பின் பேசிய பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர், “ரஷ்யாவுக்கு போர் புரிய உதவியாக இருக்கும் கச்சா எண்ணெய் வர்த்தக நிதிக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகிறோம்” என்று தெரிவித்தார். சமீபத்தில், ரஷ்யாவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து உக்ரைன் மீதான தாக்குதலை நிறுத்த, இரண்டு பெரிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்காவும், பிரிட்டன் அரசும் புதிய தடைகளை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

லண்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெலென்ஸ்கி, சண்டையை நிறுத்த ரஷ்யா மீது அழுத்தம் கொடுப்பது தான் ஒரே வழி என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், “வெறும் ஆயுதங்களை கொண்டு போர் புரிந்தால், இந்த பிரச்சினை முடிவுக்கு வராது. பொருளாதார ரீதியிலான அழுத்தமே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு வழிவகுக்கும்” என்று கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட டோமாஹாக் விமானங்களும், ஐரோப்பிய ஏவுகணைகளும், ரஷ்யாவின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் ஆயுதக் கிடங்குகள் போன்ற முக்கிய தளவாடங்களை தாக்கி அழிக்க வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கை வைத்து வருகிறார். இது ரஷ்யாவுக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என்பது அவரது கணிப்பாக இருக்கிறது.

இதற்கு மாறாக, கடந்த வாரம் வாஷிங்டனில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது, ​​அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், டோமாஹாக் விமானங்களை வழங்க நாங்கள் தயாராக இல்லை என்று ஜெலென்ஸ்கியிடம் தெரிவித்து அதிர்ச்சி அளித்தார்.

ஜெலென்ஸ்கி கோரிக்கையால் எரிச்சலடைந்த ரஷ்ய அதிபர் புடின், ரஷ்யாவின் பகுதிகளை தாக்க அத்தகைய ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தினால், அதற்கான பதிலடி மிக கொடூரமானதாக இருக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

